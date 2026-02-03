'मर्दानी 3' और 'बॉर्डर 2' हाल ही में रिलीज हुईं ये दोनों ही फिल्में काफी चर्चा में बनी हुईहैं. इन दोनों की फिल्मों की कहानी और जोनर एकदम अलग- अलग है, लेकिन फिर ये दोनों ही फिल्में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं. बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर 2' की रिलीज को 12 दिन हो चुके हैं, तो वहीं 'मर्दानी 3' की रिलीज को पांच दिन हो गए हैं. ऐसे में दोनों ही फिल्मों का कलेक्शन बढ़िया चल रहा है. आइये बताते हैं कि मंगलवार को इन दोनों फिल्मों ने कितना कलेक्शन कर लिया है.

'मर्दानी 3' का पांचवे दिन का कलेक्शन

रानी मुखर्जी का क्राइम थ्रिलर फिल्म 'मर्दानी 3' 30 जनवरी को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि फिल्म को शुरुआत से ही थोड़ कम थिएटर मिले थे, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने पांच ही दिनों में अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है. फिल्म की रफ्तार हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है. फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन 4 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया था. जिसके बाद लगातार फिल्म का कलेक्शन बढ़ता गया, खासतौर से वीकेंड्स पर. हालांकि वीक डेज के हिसाब से थोड़ी रफ्तार कम हुई है लेकिन इतनी भी कम नहीं रही. जैसे सैकनिक के मुताबिक पहले सोमवार को फिल्म ने 2.25 करोड़ रुपये की कमाई की है. तो वहीं मंगलवार को फिल्म ने 1.82 करोड़ (रात 8 बजे तक) की कमाई कर ली है.

'बॉर्डर 2' का बारहवें दिन का कलेक्शन

बात करें 'बॉर्डर 2' की तो, सनी देओल स्टारर इस फिल्म ने 200 करोड़ क्लब में तो चुटकियों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी. हालांकि 300 करोड़ में पहुंचने में फिल्म को काफी समय लग रहा है. जिस तरह ये मंगलवार 'मर्दानी 3' का पहला मंगलवार है. वैसे ही ये 'बॉर्डर 2' का दूसरा मंगलवार है. फिल्म ने अपने दूसरे मंगलवार पर सैकनिक के मुताबिक अब तक 4.22 करोड़ (रात 8 बजे तक) रुपये का कारोबार किया है. तो वहीं बात करें पहले मंगलवार की तो फिल्म ने इसमें 20 करोड़ का कारोबार किया था, जो दूसरे के मुकाबले लगभग 25% काफी कम है.

बॉर्डर 2 vs मर्दानी 3

दोनों ही फिल्मों का वैसे तो कोई मुकाबला नहीं है ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से भी देखें तो दोनों का दूर- दूर तक कोई मुकाबला नहीं है. लेकिन फिर भी रानी मुखर्जी की फिल्म सनी देओल की फिल्म के सामने अडिग खड़ी है. बल्कि दिन पर दिन अच्छी खासी कमाई ही कर रही है.