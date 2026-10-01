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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFriday OTT Release: इस फ्राइडे को एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी! ओटीटी पर रिलीज हो रही ये 7 धांसू फिल्में-सीरीज

Friday OTT Release: इस फ्राइडे को एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी! ओटीटी पर रिलीज हो रही ये 7 धांसू फिल्में-सीरीज

Friday OTT Release 2nd October: फ्राइडे, 2 अक्टूबर को ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. यानी एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 01 Oct 2026 02:16 PM (IST)
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ओटीटी लवर्स के लिए ये शुक्रवार काफी धमाकेदार रहने वाला है. दअसल 2 अक्टूबर, फ्राइडे को नेटफ्लिक्स से लेकर जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और जी5 तक तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर धांसू कंटेंट वाली कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. यानी घर बैठे ओटीटी पर वीकेंड एंजॉय करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन होंगे. तो चलिए यहां फ्राइडे ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

पूजा मेरी जान
'पूजा मेरी जान' एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फ़िल्म है जो जुनून, रिजेक्शन और समाज की सोच के नतीजों को दिखाती है. जब पूजा (मृणाल ठाकुर) अपने दोस्त अनिकेत (विक्रम सिंह चौहान) के प्यार के इजहार को ठुकरा देती है, तो अनिकेत के आत्महत्या करने के बाद पूजा पर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगता है. ये 2 अक्टूबर,शुक्रवार से स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी.

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बेथलहम कुडुम्बा यूनिट
'बेथलहम कुडुम्बा यूनिट' एक मलयालम रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है जिसमें निविन पॉली और ममिता बैजू मुख्य भूमिकाओं में हैं. ये 2 अक्टूबर, फ्राइडे को ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग शुरू कर देगी.


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सरदार 2
वहीं कार्थी और एस जे सूर्या की सरदार 2 एक अक्टूर को ओटीटी पर रिलीज हुई है. इसे प्राइम वीडियो पर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में देख सकते हैं. बता दें कि कार्थी ने इस फिल्म में डबल रोल प्ले किया है. 


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#लव
#लव एक रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है जो डेटिंग-ऐप राइवल्स तारा और मैथ्यू (ऐश्वर्या लक्ष्मी और अर्जुन दास) के इर्द-गिर्द घूमती है. वे इस बात पर अपनी बहस सुलझाने के लिए 60 दिनों के रिलेशनशिप एक्सपेरिमेंट पर निकलते हैं कि केमिस्ट्री ज्यादा जरूरी है या कम्पैटिबिलिटी. ये फ्राइडे, 2 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी.


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द लास्ट फर्स्ट: विंटर K2
अमीर बार-लेव की डायरेक्ट की गई डॉक्यूमेंट्री 'द लास्ट फर्स्ट: विंटर K2', 2021 में सर्दियों के बीच K2 पर चढ़ाई करने की महत्वाकांक्षी कोशिश की कहानी है. यह डॉक्यूमेंट्री उन पर्वतारोहियों के एक्सपीरियंस करीब से दिखाती है जो दुनिया की सबसे मुश्किल चोटियों में से एक पर ऐतिहासिक चढ़ाई करने के लिए जमा देने वाली ठंड, खतरनाक रास्तों और भारी शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हैं. ये शुक्रवार, 2 अक्टूबर से एप्पल टीवी पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी.


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डूइंग लाइफ
'डूइंग लाइफ' जेल की पूर्व गार्ड अनिका और पूर्व कैदी कैरोसेल के बीच एक अनोखे रोमांस की कहानी है. कैरोसेल जेल में हुए दंगे के दौरान अनिका की जान बचाने के लिए अपनी सुरक्षा को भी दांव पर लगा देता है. ये नेटफ्लिक्स पर शुक्रवार, 2 अक्टूबर से स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी.

 


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इप मैन: कुंग फू लीजेंड
1950 के दशक के हांगकांग पर आधारित, 'इप मैन: कुंग फू लीजेंड' मशहूर विंग चुन मास्टर (डेनिस टू) की कहानी है, जो अपना मार्शल आर्ट्स स्कूल खोलने के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ देते हैं. ये फ्राइडे, 2 अक्टूबर से लायन्सगेट पर स्ट्रीम होगी.

 

 

 

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Published at : 01 Oct 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
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