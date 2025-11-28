फैंस को सिनेमाघरों से ज्यादा अब ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज का इंतजार रहता है. अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते ढेर सारी फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं जो लोगों का दिल जीत लेती हैं. इस हफ्ते दो बड़ी फिल्में और सीरीज रिलीज हो चुकी हैं. इसमें एक कांतारा चैप्टर 1 हिंदी में है और दूसरी स्ट्रेंजर थिंग्स 5 है. शुक्रवार 28 नवंबर को किस प्लेटफॉर्म पर क्या रिलीज होने वाला है आइए आपको बताते हैं.

आर्यन (नेटफ्लिक्स)

आर्यन एक तमिल साइको थ्रिलर फिल्म है. यह फिल्म अजगर नाम के एक लेखक के बारे में है, जो दुनिया से नाराज़ है। वह एक लाइव टीवी शो को हाईजैक कर लेता है और एक चौंकाने वाला प्लान बताता है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

बॉर्न हंग्री (जियोहॉटस्टार)

बॉर्न हंग्री मशहूर शेफ सैश सिम्पसन के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है. बचपन में उन्हें चेन्नई की सड़कों पर छोड़ दिया गया था. बाद में एक कनाडाई परिवार ने उन्हें गोद ले लिया. फ़िल्म में दिखाया गया है कि कैसे वह अपनी असली जड़ों को खोजने की कोशिश करते हुए भारत वापस आते हैं. इसे आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

रक्तबीज 2 (जी5)

ये साल 2023 में आई फिल्म रक्तबीज का सीक्वल है. ये एक बंगाली पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म में अबीर चटर्जी, मिमी चक्रवर्ती और अंकुश हाजरा अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इसे जी5 पर देख सकते हैं.

रेगई (जी5)

रेगई एक तमिल क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज है जो राजेश कुमार के नॉवेल पर आधारित है. ये एक एक्सीडेंटल मौत से शुरू होती है, लेकिन जल्द ही मेडिकल लापरवाही से जुड़ी एक गहरी मिस्ट्री में बदल जाती है. शो धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करता है. इस शो को जी5 पर देख सकते हैं.

द पेट डिटेक्टिव (जी5)

ये एक मलयालम कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जो टोनी जोस अलुला के बारे में है. ये शख्स अपनी गर्लफ्रेंड के पिता को इम्प्रेस करने के लिए पेट डिटेक्टिव बन जाता है. इसे भी आप जी5 पर देख सकते हैं.

कांतारा चैप्टर 1(हिंदी-प्राइम वीडियो)

ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बाकी भाषाओं में रिलीज हो गई थी मगर हिंदी में नहीं आई थी. 27 नवंबर को इसे हिंदी में भी प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है.

स्ट्रेंजर थिंग्स 5

सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के आखिरी सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ये इंतजार अब खत्म हो गया है. ये सीरीज 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है.

