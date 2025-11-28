हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFriday OTT Release: 'रक्तबीज 2' से लेकर 'द पेट डिटेक्टिव' तक, आज इन फिल्मों-सीरीज का ओटीटी पर होगा बोलबाला

Friday OTT Release: 'रक्तबीज 2' से लेकर 'द पेट डिटेक्टिव' तक, आज इन फिल्मों-सीरीज का ओटीटी पर होगा बोलबाला

Friday OTT Release: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए दिन कुछ न कुछ रिलीज होता है. शुक्रवार हमेशा खास होता है जिस दिन ढेर सारी फिल्में और सीरीज रिलीज की जाती हैं. आइए आपको इनकी लिस्ट बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 28 Nov 2025 07:30 AM (IST)
Preferred Sources

फैंस को सिनेमाघरों से ज्यादा अब ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज का इंतजार रहता है. अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते ढेर सारी फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं जो लोगों का दिल जीत लेती हैं. इस हफ्ते दो बड़ी फिल्में और सीरीज रिलीज हो चुकी हैं. इसमें एक कांतारा चैप्टर 1 हिंदी में है और दूसरी स्ट्रेंजर थिंग्स 5 है. शुक्रवार 28 नवंबर को किस प्लेटफॉर्म पर क्या रिलीज होने वाला है आइए आपको बताते हैं.

आर्यन (नेटफ्लिक्स)

आर्यन एक तमिल साइको थ्रिलर फिल्म है. यह फिल्म अजगर नाम के एक लेखक के बारे में है, जो दुनिया से नाराज़ है। वह एक लाइव टीवी शो को हाईजैक कर लेता है और एक चौंकाने वाला प्लान बताता है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

बॉर्न हंग्री (जियोहॉटस्टार)

बॉर्न हंग्री मशहूर शेफ सैश सिम्पसन के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है. बचपन में उन्हें चेन्नई की सड़कों पर छोड़ दिया गया था. बाद में एक कनाडाई परिवार ने उन्हें गोद ले लिया. फ़िल्म में दिखाया गया है कि कैसे वह अपनी असली जड़ों को खोजने की कोशिश करते हुए भारत वापस आते हैं. इसे आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

रक्तबीज 2 (जी5)

ये साल 2023 में आई फिल्म रक्तबीज का सीक्वल है. ये एक बंगाली पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म में अबीर चटर्जी, मिमी चक्रवर्ती और अंकुश हाजरा अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इसे जी5 पर देख सकते हैं.

रेगई (जी5)

रेगई एक तमिल क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज है जो राजेश कुमार के नॉवेल पर आधारित है. ये एक एक्सीडेंटल मौत से शुरू होती है, लेकिन जल्द ही मेडिकल लापरवाही से जुड़ी एक गहरी मिस्ट्री में बदल जाती है. शो धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करता है. इस शो को जी5 पर देख सकते हैं.

द पेट डिटेक्टिव (जी5)

ये एक मलयालम कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जो टोनी जोस अलुला के बारे में है. ये शख्स अपनी गर्लफ्रेंड के पिता को इम्प्रेस करने के लिए पेट डिटेक्टिव बन जाता है. इसे भी आप जी5 पर देख सकते हैं.

कांतारा चैप्टर 1(हिंदी-प्राइम वीडियो)

ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बाकी भाषाओं में रिलीज हो गई थी मगर हिंदी में नहीं आई थी. 27 नवंबर को इसे हिंदी में भी प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है.

स्ट्रेंजर थिंग्स 5

सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के आखिरी सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ये इंतजार अब खत्म हो गया है. ये सीरीज 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है.

ये भी पढ़ें: Tere Ishk Mein BO Day 1 Prediction: पहले दिन कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है धनुष-कृति सेनन की 'तेरे इश्क में'? जानें प्रीडिक्शन

Published at : 28 Nov 2025 07:30 AM (IST)
Tags :
Netflix Friday OTT Release Regai The Pet Detective Raktabeej 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
शिमला: 'विवादित संजौली मस्जिद में नहीं होने देंगे जुमे की नमाज', देवभूमि संघर्ष समिति की चेतावनी
शिमला: 'विवादित संजौली मस्जिद में नहीं होने देंगे जुमे की नमाज', देवभूमि संघर्ष समिति की चेतावनी
क्रिकेट
Ind Vs SA: दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
मूवी रिव्यू
Gustakh ishq Review: ये फिल्म नहीं गुलजार की सबसे खूबसूरत शायरी है जो उस हसीना पर कही गई जिसने मनीष मल्होत्रा की ड्रेस पहनी हो
गुस्ताख इश्क रिव्यू: ये फिल्म नहीं गुलजार की सबसे खूबसूरत शायरी है
राजस्थान
जयपुर विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
जयपुर विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बेवफा बीवी की नकली सुहागरात | Sansani
Rajasthan News: Jaipur विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
Bihar Politics: सुशासन का 'बुलडोजर अध्याय' | Nitish Kumar | NDA | Samrat Chaudhary | CM Yogi
Hardik Rathi Case: सरकारी सिस्टम की हालत पर 'हार्दिक' दुख! |Haryana | Rohtak | Aman | ABP News
Sandeep Chaudhary: SIR में खोट... PDA पर चोट? विषलेश्कों का सटीक विश्लेषण | Congress | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हिमाचल प्रदेश
शिमला: 'विवादित संजौली मस्जिद में नहीं होने देंगे जुमे की नमाज', देवभूमि संघर्ष समिति की चेतावनी
शिमला: 'विवादित संजौली मस्जिद में नहीं होने देंगे जुमे की नमाज', देवभूमि संघर्ष समिति की चेतावनी
क्रिकेट
Ind Vs SA: दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
मूवी रिव्यू
Gustakh ishq Review: ये फिल्म नहीं गुलजार की सबसे खूबसूरत शायरी है जो उस हसीना पर कही गई जिसने मनीष मल्होत्रा की ड्रेस पहनी हो
गुस्ताख इश्क रिव्यू: ये फिल्म नहीं गुलजार की सबसे खूबसूरत शायरी है
राजस्थान
जयपुर विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
जयपुर विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
हेल्थ
Low Carb Diet Effects: कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ देंगे तो शरीर पर कितना पड़ेगा असर? दिक्कत होने से पहले दुरुस्त कर लें यह गलती
कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ देंगे तो शरीर पर कितना पड़ेगा असर? दिक्कत होने से पहले दुरुस्त कर लें यह गलती
नौकरी
अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी पाना भारतीय स्टूडेंट्स के लिए चुनौती क्यों? यह है वजह
अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी पाना भारतीय स्टूडेंट्स के लिए चुनौती क्यों? यह है वजह
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget