हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFriday OTT Release: इस फ्राइडे घर बैठे मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट, रिलीज हुई 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक इतना कुछ

Friday OTT Release: इस फ्राइडे घर बैठे मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट, रिलीज हुई 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक इतना कुछ

Friday OTT Release 13th February: ये फ्राइडे एंटरटेनमेंट से फुल रहने वाला है. दरअसल शुक्रवार को ओटीटी पर अलग-अलग जॉनर की कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं जो आपके वीकेंड के मजेदार बना देंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 13 Feb 2026 10:18 AM (IST)
इस शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को ओटीटी लवर्स के देखने के लिए कुछ अच्छा है. दरअसल इस फ्राइडे रोमांटिक से लेकर फ़ैमिली ड्रामा और सस्पेंस थ्रिलर वाली कई फिल्में और सीरीज आ रही हैं जो आपका फुल एंटरटेनमेंट करेंगी. ऐसे में अगर आप इस वीकेंड को घर बैठे मजेदार बनाना चाहते हैं तो फ्राइडे OTT लाइनअप को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए. चलिए यहां 13 फरवरी, शुक्रवार को ओटीटी पर रिलीज हो रही सभी फिल्मों और सीरीज की लिस्ट जान लेते हैं.

'बैडवाले'   
'बैडवाले' एक म्यूज़िकल ड्रामा सीरीज़ है जिसमें शालिनी पांडे, ज़हान कपूर और स्वानंद किरकिरे हैं। यह क्रिएटिविटी, म्यूज़िक, दोस्ती और अपनी आवाज़ खोजने के बारे में एक कहानी है. य़े सीरीज 13 फरवरी शुक्रवार को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.

द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स
द कॉन्ज्यूरिंग फ़्रैंचाइज़ी का नौवां और आखिरी पार्ट द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स स्मर्ल हॉन्टिंग केस की असल ज़िंदगी की जांच पर बेस्ड है. यह फ़िल्म 1986 में एड और लोरेन वॉरेन की ज़िंदगी की कहानी बताती है, जिन्हें एक शैतानी ताकत टॉर्चर करती है, जो एक शापित पुराने शीशे से जुड़ी है. ये शुक्रवार, 13 फरवरी से ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है.

द म्यूज़ियम ऑफ़ इनोसेंस
ओरहान पामुक के बहुत पसंद किए गए नॉवेल से लिया गया, 9-एपिसोड के इस ड्रामे को ज़ेनेप गुने ने डायरेक्ट किया है, इसमें सेलाहटिन पासाली केमल के रोल में और एयलुल लिज़ कंडेमिर फ़्यूसन के रोल में हैं. यह 1970 के दशक के इस्तांबुल में दो किरदारों के बीच के जुनूनी रोमांस को दिखाता है. इसे नेटफ्लिक्स पर फ्राइडे, 13 फरवरी, 2026 से स्ट्रीम कर सकते हैं.

द आर्ट ऑफ़ सारा
यह कोरियन थ्रिलर सीरीज़ 2026 की सबसे पॉपुलर रिलीज़ में से एक बन गई है. ‘द आर्ट ऑफ़ सारा’ सारा किम पर बेस्ड है, जो एक ऐसी महिला है जो लग्ज़री और चार्म वाली ज़िंदगी जीती है. फ़ैन्स पूरी सीरीज़ में ट्विस्ट, मिस्ट्री और ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस एंजॉय कर सकते हैं. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 13 फरवरी, शुक्रवार से स्ट्रीम हो रही है.

इटरनिटी
माइल्स टेलर, एलिज़ाबेथ ओल्सन और कैलम टर्नर स्टारर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा, इटरनिटी, 13 फरवरी, 2026 को एप्पल टीवी पर रिलीज हो गई है. फ़िल्म को डेविड फ़्रेने ने डायरेक्ट किया है और इसकी आईएमडीबी  रेटिंग 7 है.

जो कॉलेज रोड ट्रिप
अगर आप अपने परिवार के साथ कुछ देखना चाहते हैं, तो 'जो कॉलेज रोड ट्रिप' खुद को जानने का एक अच्छा सफ़र दिखाती है. यह फ़िल्म एक दादाजी के बारे में है जो अपने टीनएज पोते को एक यादगार रोड एडवेंचर पर ले जाता है.  यह इस हफ़्ते देखने के लिए एक मज़ेदार और हल्की-फुल्की वीकेंड मूवी है. इसे 13 फरवरी, 2026 शुक्रवार से नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

इस वीक ये सीरीज-फिल्में भी हुई हैं रिलीज
इनके अलावा इस हफ्ते कई और फिल्में और सीरीज भी ओटीटी पर रिलीज हुई हैं. इनमें मोना सिंह और बरुण सोबती की क्राइम थ्रिलर कोहरा 11 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है. वहीं तमिल ड्रा  थलाइवर थम्बी थलाइमायिल भी नेटफ्लिक्स पर 12 फरवरी से स्ट्रीम हो रही है. राजीव खंडेलवाल स्टारर, अमर विश्वास 11 फरवरी, 2026 से अमेजन एमएक्स प्लेयप पर  पर स्ट्रीम हो रही है.

वहीं चिरंजीवी की ब्लॉकबस्टर मना शंकरा वारा प्रसाद गारू भी 11 फरवरी से जी5 पर स्ट्रीमिंग शुरू कर चुकी हैं. अनगनागा ओका राजू  को नेटफ्लिक्स पर और संप्रदायिनी सुप्पिनी सुड्डापूसानी को ईटीवी विन पर एंजॉय कर सकते हैं.

Published at : 13 Feb 2026 09:29 AM (IST)
