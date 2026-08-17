'ऑपरेशन सफेद सागर' ही नहीं, इन फिल्मों में भी अटल बिहारी वाजपेयी बने अंजन श्रीवास्तव

ओनिर सेन की पीरियड वॉर ड्रामा सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सीरीज की लीड कास्ट के साथ-साथ सपोर्टिंग एक्टर्स की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है. दिग्गज थिएटर, टीवी और फिल्म एक्टर अंजन श्रीवास्तव भी इस सीरीज का हिस्सा हैं, जो में उस समय के भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार में नजर आ रहे हैं. अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं बर्थ एनिवर्सरी है.

अंजन श्रीवास्तव ने दो बार निभाया अटल बिहारी वाजपेयी का रोल

अंजन श्रीवास्तव को आर.के. लक्ष्मण के पॉपुलर 1980 के दशक के टीवी शो 'वागले की दुनिया' में आम आदमी श्रीनिवास वागले के किरदार के लिए जाना जाता है. 'ऑपरेशन सफेद सागर' में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार इतनी शानदार तरीके से निभाया है कि स्क्रीन से नजर हटाना मुश्किल हो जाता है.

हालांकि, 'ऑपरेशन सफेद सागर' पहली फिल्म या सीरीज नहीं है, जिसमें अंजन श्रीवास्तव ने अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाया है. वो इससे पहले भी बड़े पर्दे पर दो बार अटल जी का रोल कर चुके हैं.

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पहली बार उन्हें राजकुमार हिरानी की 2018 में आई फिल्म 'संजू' में देखा गया था. हालांकि, फिल्म में उनके किरदार की ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया था. फिल्म में संजय दत्त के वॉयसओवर में उन्हें एक सीनियर पॉलिटिशियन बताया गया है, जिनसे 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में गिरफ्तारी के बाद संजय दत्त (रणबीर कपूर) मदद मांगने के लिए मिलते हैं.

उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, इसलिए माना जाता है कि 'संजू' में जिस सीनियर पॉलिटिशियन का जिक्र किया गया था, वो उन्हीं से जुड़ा किरदार था. हालांकि, फिल्म में उनके रोल को थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है, इसलिए उनका नाम सीधे नहीं लिया गया.

फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' में भी बने अटल बिहार वायपेयी

'संजू' के बाद भी अंजन श्रीवास्तव ने एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाया. ओमंग कुमार की 2019 में आई फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' में नजर आए थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक थी. फिल्म में विवेक ओबेरॉय ने नरेंद्र मोदी का किरदार निभाया था, जबकि अंजन श्रीवास्तव ने अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका निभाई. फिल्म में वाजपेयी को मोदी के शुरुआती राजनीतिक दौर में उनके वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक के तौर पर दिखाया गया था. उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे.

वहीं, सीरीज की बात करें तो 1999 में हुए भारत-पाकिस्तान के कारगिल युद्ध पर आधारित 'ऑपरेशन सफेद सागर' में उस दौर की कई जानी-मानी ऐतिहासिक और राजनीतिक हस्तियों को भी दिखाया गया है. सीरीज में सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, दिया मिर्जा, अमृता बागची, अभय वर्मा, मिहिर आहूजा, प्राजक्ता कोली, तारुक रैना और आदिल हुसैन लीड रोल में नजर आ रहे हैं.

इनमें मनु ऋषि चड्ढा ने उस समय के पाकिस्तान चीफ ऑफ स्टाफ और बाद में राष्ट्रपति बने परवेज मुशर्रफ का किरदार निभाया है. वहीं विनय पाठक ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का रोल किया है. सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है.

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