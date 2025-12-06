Four More Shots Please Finale: कब और कहां देखें 'फोर मोर शॉर्ट्स' का फिनाले सीजन? जबरदस्त है चार दोस्तों की कहानी
Four More Shots Please Finale: आज के समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लोग कुछ न कुछ नया देखना पसंद करते हैं. सीरीज फोर मोर शॉर्ट्स लोगों को खूब पसंद आई थी. अब इसका फिनाले सीजन आ रहा है.
वेब सीरीज का क्रेज लोगों में बढ़ता जा रहा है. किसी भी सीरीज की अनाउंसमेंट होती है तो फैंस उसके रिलीज होने का इंतजार करने लगते हैं. आजकल कोई भी सीरीज एक सीजन में खत्म ही नहीं होती है. 1-2 सीजन को हर किसी के आते ही हैं. कॉमेडी-ड्रामा सीरीज फोर मोर शॉट्स प्लीज का पहला सीजन 25 जनवरी 2019 को रिलीज हुआ था. अब इस सीरीज का चौथा सीजन आने वाला है. ये सीरीज का फाइनल सीजन होने वाला है. फोर मोर शॉट्स प्लीज का फिनाले सीजन कब और कहां रिलीज होने वाला है इसकी डिटेल्स सामने आ गई हैं.
फोर मोर शॉट्स प्लीज में चार दोस्तों की कहानी दिखाई गई थी. जो अपनी-अपनी लाइफ में हो रही परेशानियों से जूझ रही होती हैं. सयानी गुप्ता, बानी जे, कीर्ति कुल्हारी और मानवी गगरू की ये कहानी है. जिससे आज की जनरेशन बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है.
कब और कहां रिलीज होगी
प्राइम वीडियो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फोर मोर शॉट्स प्लीज के फाइनल सीजन के आने की जानकारी दी है. उन्होंने सीरीज का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा-आपको OG गैंग के मीट अप में इनवाइट किया गया है. फोर मोर शॉट्स प्लीज प्राइम पर, फाइनल सीजन, 19 दिसंबर. अब 19 दिसंबर को आप फोर मोर शॉट्स प्लीज के सारे एपिसोड प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
View this post on Instagram
ये है कहानी
फोर मोर शॉट्स प्लीज एक कॉमेडी-ड्रामा सीरीज है जो चार बेबाक महिलाओं, सिद्धि, उमंग, दामिनी और अंजना की जिंदगी की कहानी है. उनमें से दो 30 साल की हैं, और बाकी दो 20 साल की शुरुआत में हैं. मिलेनियल मुंबई में सेट यह शो उनकी रोजाना की ज़िंदगी को दिखाता है, जिसमें वे जीती हैं, प्यार करती हैं, गलतियां करती हैं, और यह पता लगाती हैं कि उन्हें असल में क्या परेशान करता है, जिससे वे अपनी पसंद और फैसलों पर दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाती हैं.
बता दें सीरीज का पहला सीजन 2019 में आया था. उसके बाद दूसरा सीजन अप्रैल 2020 में आया था और तीसरा सीजन अक्टूबर 2022 में आया था. अब तीसरे सीजन के तीन साल बाद चौथा सीजन आ रहा है.
ये भी पढ़ें: 'पद्मावत' से लेकर 'सिंबा' तक, 'धुरंधर' ने तोड़े रणवीर सिंह की 16 फिल्मों के रिकॉर्ड, बनी एक्टर की सबसे बड़ी ओपनर
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL