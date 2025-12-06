हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'पद्मावत' से लेकर 'सिंबा' तक, 'धुरंधर' ने तोड़े रणवीर सिंह की 16 फिल्मों के रिकॉर्ड, बनी एक्टर की सबसे बड़ी ओपनर

'पद्मावत' से लेकर 'सिंबा' तक, 'धुरंधर' ने तोड़े रणवीर सिंह की 16 फिल्मों के रिकॉर्ड, बनी एक्टर की सबसे बड़ी ओपनर

Dhurandhar Box Office: रणवीर सिंह की लेटेस्ट रिलीज 'धुरंधर' ने रिलीज के पहले दिन ऐसा कहर बरपाया कि इसने एक्टर की 16 फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा दी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 11:24 AM (IST)
Dhurandhar Box Office: रणवीर सिंह की लेटेस्ट रिलीज 'धुरंधर' ने रिलीज के पहले दिन ऐसा कहर बरपाया कि इसने एक्टर की 16 फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा दी हैं.

रणवीर सिंह की लेटेस्ट रिलीज़ फिल्म, ‘धुरंधर’, शुक्रवार, 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और इसने आते ही पूरे देश में धूम मचा दी है. आदित्य धर निर्देशित इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों, दोनों से खूब सराहना मिली है, और कई लोग इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बता रहे हैं. वहीं ये रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनर भी बन गई है. चलिए यहां जानते हैं ‘धुरंधर’ ने रणवीर सिंह की किन-किन फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात दी है.

‘धुरंधर’ के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन भारत में सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 27 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दिलचस्प बात ये है कि इसने ट्रेड जगत के अनुमानों से कहीं ज्यादा कमाई के साथ ओपनिंग की. दरअसल ट्रेड एक्सपर्ट का अनुमान था कि ये 20 करोड़ रुपये रहने तक के कलेक्शन के साथ शुरुआत कर सकती है.
‘धुरंधर’ के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन भारत में सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 27 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दिलचस्प बात ये है कि इसने ट्रेड जगत के अनुमानों से कहीं ज्यादा कमाई के साथ ओपनिंग की. दरअसल ट्रेड एक्सपर्ट का अनुमान था कि ये 20 करोड़ रुपये रहने तक के कलेक्शन के साथ शुरुआत कर सकती है.
27 करोड़ की ओपनिंग के साथ ‘धुरंधर’ अब सैयारा के 22 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात देकर साल 2025 की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर भी बन गई है. हालांकि ये छावा के 31 करोड़ और वॉर 2 के 29 करोड़ की शुरुआती कमाई को मात नहीं दे पाई.
27 करोड़ की ओपनिंग के साथ ‘धुरंधर’ अब सैयारा के 22 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात देकर साल 2025 की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर भी बन गई है. हालांकि ये छावा के 31 करोड़ और वॉर 2 के 29 करोड़ की शुरुआती कमाई को मात नहीं दे पाई.
वहीं ‘धुरंधर’ रणवीर सिंह की 16 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को भी मात देकर एक्टर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है.
वहीं ‘धुरंधर’ रणवीर सिंह की 16 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को भी मात देकर एक्टर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है.
‘धुरंधर’ ने पद्मावत के 24 करोड़ की शुरुआती कमाई को पीछे छोड़ते हुए एक्टर की बिगेस्ट ओपनर का खिताब अपने नाम किया है.
‘धुरंधर’ ने पद्मावत के 24 करोड़ की शुरुआती कमाई को पीछे छोड़ते हुए एक्टर की बिगेस्ट ओपनर का खिताब अपने नाम किया है.
इसके अलावा ‘धुरंधर’ ने रणवीर सिंह की सिंबा के 20.72 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन को भी मात दे दी है.
इसके अलावा ‘धुरंधर’ ने रणवीर सिंह की सिंबा के 20.72 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन को भी मात दे दी है.
27 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन के साथ धुरंधर ने रणवीर सिंह की गली बॉय के 19.40 करोड़ के शुरुआती कमाई के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है.
27 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन के साथ धुरंधर ने रणवीर सिंह की गली बॉय के 19.40 करोड़ के शुरुआती कमाई के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है.
धुरंधर ने रणवीर सिंह की गुंडे के 16.12 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन को भी मात दे दी है.
धुरंधर ने रणवीर सिंह की गुंडे के 16.12 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन को भी मात दे दी है.
रणवीर सिंह की गोलियों की रासलीला रालीला का ओपनिंग डे कलेक्शन 16 करोड़ था. धुरंधर ने इस फिल्म को भी मात दे दी है.
रणवीर सिंह की गोलियों की रासलीला रालीला का ओपनिंग डे कलेक्शन 16 करोड़ था. धुरंधर ने इस फिल्म को भी मात दे दी है.
धुरंधर ने 27 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन के साथ रणवीर सिंह की बाजीराव मस्तानी के 12.80 करोड़ के पहले दिन की कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.
धुरंधर ने 27 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन के साथ रणवीर सिंह की बाजीराव मस्तानी के 12.80 करोड़ के पहले दिन की कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.
धुरंधर ने रणवीर की 83 के 12.64 करोड़ को भी पीछे छोड़ दिया है. इनके अलावा धुरंधर ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के 11.10 करोड़ रुपये और दिल धड़कने दो के 10.53 करोड़ को भी मात दे दी है.
धुरंधर ने रणवीर की 83 के 12.64 करोड़ को भी पीछे छोड़ दिया है. इनके अलावा धुरंधर ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के 11.10 करोड़ रुपये और दिल धड़कने दो के 10.53 करोड़ को भी मात दे दी है.
वहीं धुरंधर ने रणवीर सिंह की सर्कस 6.25 करोड़, जयेशभाई जोरदार 3.25, बेफिक्रे 10.36 करोड़, किल दिल 6.53 करोड़, लुटेरा 5.15 करोड़, लेडीज वर्सेस रिकी बहल 4.74 करोड़ और बैंड बाजा बारात के 95 लाख के ओपनिंग डे को भी मात दे दी है.
वहीं धुरंधर ने रणवीर सिंह की सर्कस 6.25 करोड़, जयेशभाई जोरदार 3.25, बेफिक्रे 10.36 करोड़, किल दिल 6.53 करोड़, लुटेरा 5.15 करोड़, लेडीज वर्सेस रिकी बहल 4.74 करोड़ और बैंड बाजा बारात के 95 लाख के ओपनिंग डे को भी मात दे दी है.
Published at : 06 Dec 2025 11:20 AM (IST)
Simmba Padmaavat Box Office Ranveer SIngh Dhurandhar Gunday

