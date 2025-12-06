‘धुरंधर’ के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन भारत में सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 27 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दिलचस्प बात ये है कि इसने ट्रेड जगत के अनुमानों से कहीं ज्यादा कमाई के साथ ओपनिंग की. दरअसल ट्रेड एक्सपर्ट का अनुमान था कि ये 20 करोड़ रुपये रहने तक के कलेक्शन के साथ शुरुआत कर सकती है.