Films Releasing On OTT: अक्टूबर में ओटीटी लवर्स की बल्ले बल्ले! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
Films Releasing On OTT In October 2025: अक्टूबर का महीना ओटीटी लवर्स के लिए खास होने वाला है. जो फिल्में दर्शकों ने थिएटर्स में मिस कर दी हों, उनमें से कुछ अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही हैं.
सिनेमा लवर्स हमेशा नए शोज और फिल्मों की ताक में लगे रहते हैं. कई दर्शक हर फिल्म थिएटर में जाकर देखते हैं. लेकिन कई बार वो कुछ फिल्मों को थिएटर में मिस कर देते हैं. जिसके बाद उन्हें फिल्म के ओटीटी पर आने का इंतजार करते हैं. ऐसे दर्शकों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि 'वॉर 2', 'बागी 4' से लेकर 'परम सुंदरी' तक जैसी कई फिल्में अब ओटीटी पर दस्तक देने जा रही हैं.
'वॉर 2' की ओटीटी रिलीज डेट
- एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म 'वॉर 2' इसी साल 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
- ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर ये फिल्म हिंदी और तेलुगु में पर्दे पर आई.
- फिल्म में कियारा आडवाणी बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई दी थीं.
- ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फैंस अब फिल्म की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.
- 'वॉर 2' अक्टूबर के महीने में ही ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है.
- ओटीटी प्ले के मुताबिक फिल्म 9 अक्टूबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी.
'परम सुंदरी' की ओटीटी रिलीज डेट
- रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म 'परम सुंदरी' 29 अगस्त को थिएटर्स में आई थी.
- फिल्म में जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में हैं. वहीं मनजोत सिंह और इनायत वर्मा भी फिल्म का हिस्सा हैं.
- फैंस अब तुषार जलोटा के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'परम सुंदरी' को ओटीटी पर देखने के लिए बेताब हैं.
- ओटीटी प्ले की मानें तो 'परम सुंदरी' 24 अक्टूबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने के लिए तैयार है.
'बागी 4' की ओटीटी रिलीज डेट
- टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी.
- फिल्म में टाइगर और संजय दत्त के खूंखार अवतार ने दर्शकों को खूब इंप्रेस किया.
- 'बागी 4' से हरनाज कौर संधू ने बॉलीवुड डेब्यू किया, वहीं सोनम बाजवा भी फिल्म में नजर आईं.
- ओटीटी प्ले के मुताबिक अब ये फिल्म 31 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है.
'भागवत - चैप्टर 1: राक्षस' की ओटीटी रिलीज डेट
- थिएटर रिलीज फिल्मों के अलावा अरशद वारसी की फिल्म 'भागवत - चैप्टर 1: राक्षस' भी अक्टूबर में ओटीटी पर आ रही है.
- ये एक क्राइम-थ्रिलर फिल्म है जिसमें 'पंचायत' फेम जितेंद्र कुमार भी लीड रोल में होंगे.
- फिल्म 'भागवत - चैप्टर 1: राक्षस' 17 अक्टूबर को जी5 पर रिलीज होगी.
