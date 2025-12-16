अगर आप फैंटेसी और एडवेंचर ड्रामा फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपको तेलुगु एक्शन फिल्म 'अखंडा 2 - थांडवम' जरूर देखनी चाहिए. यह फिल्म 2021 की ब्लॉकबस्टर हिट 'अखंडा' का सीक्वल है. इस एक्शन फिल्म में आप अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण को 'अखंडा' के किरदार में फिर से देखेंगे. ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है और रिलीज के पहले दिन से ही ये अच्छी कमाई भी कर रही है. चलिए यहां जानते हैं 'अखंडा 2’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

'अखंडा 2’ ने चौथे दिन कितनी की कमाई?

लंबे इंतजार के बाद, 12 दिसंबर 2025 को 'अखंडा 2’ बड़े पर्दे पर रिलीज हुई और इसे पहले दिन दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. इसी के साथ इसने जहां प्रेड प्रीव्यू से 8 करोड़ कमाए तो पहले दिन 22 करोड़ का कारोबार किया. इसी के साथ इसका ओपनिंग डे कलेक्शन 30.5 करोड़ रुपये रहा. वहीं दूसरे दिन इसकी कमाई में 31.11 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और इसने 15.5 करोड़ की कमाई की. वहीं तीसरे जिन इसने 2.58 फीसदी की मंदी के बाद 15.1 करोड़ का कारोबार किया. वहीं वीक़डेज में एंट्री करते ही इसके कारोबार को काफी झटका लगा है और पहले मंडे को ये सिंगल डिजीट में सिमट गई है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'अखंडा 2’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 5.35 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ इसकी 4 दिनों की कुल कमाई अब 66.45 करोड़ रुपये हो गई है.

'अखंडा 2' बनी साल की 9वीं सबसे बड़ी तेलुगु फिल्म

'अखंडा 2' की कमाई में बेशक पहले मंडे को गिरावट देखी गई फिर भी इसने अच्छी कमाई की है. इसी के साथ इस फिल्म ने थंडेल के 66.06 करोड़ के कलेक्शन को मात दे दी है और ये साल 2025 की 9वीं सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म बन गई है.

2025 की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्मों का कलेक्शन(कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक





दे कॉल हिम ओजी: 194.05 करोड़

संक्रांतिकि वस्थूनम्: 186.90 करोड़

गेम चेंजर: 136.92 करोड़

मिराई: 94.85 करोड़

डाकू महाराज: 91.11 करोड़

कुबेर: 90.89 करोड़

हरि हर वीरा मल्लू: 87 करोड़

हिट 3: 81 करोड़

अखंड 2: 60.90 करोड़

थंडेल: 66.06 करोड़