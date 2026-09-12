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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'दृश्यम 3' की रिलीज से पहले OTT पर देख लें पिछली दोनों फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर मचाया था धमाल

'दृश्यम 3' की रिलीज से पहले OTT पर देख लें पिछली दोनों फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर मचाया था धमाल

अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म 'दृश्यम 3' जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म से पहले जान लीजिए 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी और इन्हें OTT पर कहां देख सकते हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 12 Sep 2026 04:36 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' का तीसरा और आखिरी पार्ट लेकर आ रहे हैं. 2026 की इस मच अवेटेड फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में मेकर्स ने 'दृश्यम 3' का धांसू ट्रेलर रिलीज किया, जिसके बाद विजय सलगांवकर की कहानी के इस आखिरी चैप्टर को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है. फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

रिलीज से पहले करें कहानी रिफ्रेश
अगर आप थिएटर्स में 'दृश्यम 3' देखने जाने से पहले इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी के पिछले दोनों पार्ट्स दोबारा देखकर कहानी को रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो इन्हें OTT पर देख सकते हैं. आइए जानते हैं कि 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई की थी और दोनों फिल्में किस OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं.

'दृश्यम'
'दृश्यम' फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट 31 जुलाई 2015 को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था. फिल्म में अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म का निर्देशन निशिकांत कामत ने किया था. इस फिल्म की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आई थी. यही वजह है कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त परफॉर्म किया. 

दृश्यम 3' की रिलीज से पहले OTT पर देख लें पिछली दोनों फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर मचाया था धमाल

ओटीटी पर कहा देखें 'दृश्यम'?
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में करीब 110.40 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था, जिसमें भारत में 90.63 करोड़ और विदेशों में 19.77 करोड़ रुपये की कमाई शामिल थी. वहीं, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 67.14 करोड़ रुपये रहा. अगर आप 'दृश्यम 3' से पहले विजय सलगांवकर की कहानी को दोबारा याद करना चाहते हैं, तो 'दृश्यम' को जियो हॉटस्टार और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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'दृश्यम 2'
'दृश्यम' का दूसरा पार्ट 18 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था. फिल्म में अजय देवगन, अक्षय खन्ना, तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और रजत कपूर जैसे कलाकार नजर आए थे. फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया था. विजय सलगांवकर की ये कहानी भी दर्शकों को काफी पसंद आई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की. 

दृश्यम 3' की रिलीज से पहले OTT पर देख लें पिछली दोनों फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर मचाया था धमाल

ओटीटी पर कहा देखें 'दृश्यम 2'? 
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'दृश्यम 2' ने दुनियाभर में 342.31 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. इसमें भारत में 282.81 करोड़ रुपये और विदेशों में 59.50 करोड़ रुपये की कमाई शामिल थी. वहीं, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 239.67 करोड़ रुपये रहा. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. 

'दृश्यम 3' के बारे में जानिए
अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' फ्रेंचाइजी की तीसरा और आखिरी पार्ट है. फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आएंगे. वहीं, तब्बू, श्रिया सरन और जयदीप अहलावत भी फिल्म का हिस्सा हैं. 

दृश्यम 3' की रिलीज से पहले OTT पर देख लें पिछली दोनों फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर मचाया था धमाल

इस बार विजय सालगांवकर के सामने एक नया और खतरनाक पुलिस अफसर राजवीर सिंह तोमर होगा (जयदीप), जो सालों से छिपे सच का पता लगाने की कोशिश करेगा. निर्देशक अभिषेक पाठक के मुताबिक, 'दृश्यम 3' की कहानी मलयालम वर्जन से बिल्कुल अलग है. 

ये भी पढ़ें:- 'प्यार, दोस्ती और गलत फैसले...', आलिया भट्ट की 'डोंट बी शाई' का धांसू ट्रेलर रिलीज

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 12 Sep 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Drishyam 3
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