बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' का तीसरा और आखिरी पार्ट लेकर आ रहे हैं. 2026 की इस मच अवेटेड फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में मेकर्स ने 'दृश्यम 3' का धांसू ट्रेलर रिलीज किया, जिसके बाद विजय सलगांवकर की कहानी के इस आखिरी चैप्टर को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है. फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

रिलीज से पहले करें कहानी रिफ्रेश

अगर आप थिएटर्स में 'दृश्यम 3' देखने जाने से पहले इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी के पिछले दोनों पार्ट्स दोबारा देखकर कहानी को रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो इन्हें OTT पर देख सकते हैं. आइए जानते हैं कि 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई की थी और दोनों फिल्में किस OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं.

'दृश्यम'

'दृश्यम' फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट 31 जुलाई 2015 को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था. फिल्म में अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म का निर्देशन निशिकांत कामत ने किया था. इस फिल्म की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आई थी. यही वजह है कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त परफॉर्म किया.

ओटीटी पर कहा देखें 'दृश्यम'?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में करीब 110.40 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था, जिसमें भारत में 90.63 करोड़ और विदेशों में 19.77 करोड़ रुपये की कमाई शामिल थी. वहीं, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 67.14 करोड़ रुपये रहा. अगर आप 'दृश्यम 3' से पहले विजय सलगांवकर की कहानी को दोबारा याद करना चाहते हैं, तो 'दृश्यम' को जियो हॉटस्टार और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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'दृश्यम 2'

'दृश्यम' का दूसरा पार्ट 18 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था. फिल्म में अजय देवगन, अक्षय खन्ना, तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और रजत कपूर जैसे कलाकार नजर आए थे. फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया था. विजय सलगांवकर की ये कहानी भी दर्शकों को काफी पसंद आई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की.

ओटीटी पर कहा देखें 'दृश्यम 2'?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'दृश्यम 2' ने दुनियाभर में 342.31 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. इसमें भारत में 282.81 करोड़ रुपये और विदेशों में 59.50 करोड़ रुपये की कमाई शामिल थी. वहीं, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 239.67 करोड़ रुपये रहा. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

'दृश्यम 3' के बारे में जानिए

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' फ्रेंचाइजी की तीसरा और आखिरी पार्ट है. फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आएंगे. वहीं, तब्बू, श्रिया सरन और जयदीप अहलावत भी फिल्म का हिस्सा हैं.

इस बार विजय सालगांवकर के सामने एक नया और खतरनाक पुलिस अफसर राजवीर सिंह तोमर होगा (जयदीप), जो सालों से छिपे सच का पता लगाने की कोशिश करेगा. निर्देशक अभिषेक पाठक के मुताबिक, 'दृश्यम 3' की कहानी मलयालम वर्जन से बिल्कुल अलग है.

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