रोमांस से थ्रिलर तक, इस हफ्ते OTT पर देखें साउथ की 8 फिल्में-1 शो, मलयालम की होंगी 5 मूवीज

ओटीटी पर हर हफ्ते ही फिल्मों और सीरीज की भरमार होती है. बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की दर्जनों फिल्मों और सीरीज को रिलीज किया जाता है. इसमें अक्सर कोई ना कोई दर्शकों की मोस्ट अवेटेड फिल्में होती हैं, जो ओटीटी पर रिलीज होने वाली होती हैं. ऐसे में इस वीक भी ढेरों फिल्मों रिलीज हो रही हैं, जिसमें 8 तो केवल साउथ की फिल्में ही हैं वहीं, 1 तेलुगु शो भी शामिल है.

इस वीक ओटीटी पर साउथ रिलीज में मलयालम फिल्मों की संख्या ज्यादा है, जो कि 5 हैं. ऐसे में अगर आप मलयालम की फिल्में देखना पसंद करते हैं तो इस हफ्ते इस लिहाज से ट्रीट होना तो तय है. मलयालम की रोमांटिक से लेकर थ्रिलर तक की फिल्में ओटीटी पर आने वाली हैं. देखिए लिस्ट...

इट्स ए मेडिकल मिराकल

संगीत प्रताप, अखिल भार्गवन स्टारर फिल्म 'इट्स ए मेडिकल मिराकल' को ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा, ये एक मलयालम की सुपरनेचुरल कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, जिसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म मनोरमा मैक्स पर देख सकते हैं. फिल्म को ओटीटी पर 15 अक्तूबर को रिलीज किया जाएगा. इसमें एक जबरदस्त कहानी देखने के लिए मिलने वाली है.

कप्पी स्क्वैड

रिनोश जॉर्ज, जोल जोसेफ स्टारर फिल्म 'कप्पी स्क्वैड' भी ओटीटी पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली है. ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, जिसे मलयालम के अलावा यह तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा. फिल्म 15 अक्तूबर, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा. इसका निर्देशन बलराज ने किया है. इसमें चार यंगस्टर्स की कहानी को दिखाया गया है.

आशा

उर्वशी, जोजू जॉर्ज, ऐश्वर्या लक्ष्मी स्टारर फिल्म 'आशा' मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सफर सनल ने किया है. ये एक मलयालम भाषा की फिल्म है, जिसे इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म ओटीटी पर 16 अक्तूबर, 2026 को रिलीज होने वाली है. इसमें आशा नाम की एक चिंताग्रस्त और मानसिक तनाव से जूझ रही महिला की कहानी को दिखाया गया है. फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस भी देखने के लिए मिलता है.

आदिनासम वेल्लापोक्कम

'आदिनासम वेल्लापोक्कम' मलयालम की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एजे वर्गीज ने किया है. फिल्म में शाइन टॉम चाको बैजू संतोष, मंजू पिल्लई, बाबू एंटनी जैसे कलाकार अहम रोल में दिखाई देने वाले हैं. इसमें लिबर्टी इंजीनियरिंग कॉलेज के चार शरारती छात्रों की कहानी को दिखाया गया है. फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Saina Play पर देखा जा सकता है. ये ओटीटी पर 16 अक्तूबर को रिलीज होगी.

ओरु अन्वेषानाथिन्ते थुडक्कम

'ओरु अन्वेषानाथिन्ते थुडक्कम' (Oru Anweshanathinte Thudakkam) भी इसी हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. इसका निर्देशन एमए निशाद ने किया है. ये मलयालम की इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म है, जिसमें शाइन टॉम चाको के साथ ही वाणी विश्वनाथ जैसे कलाकार अहम रोल में होंगे. फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट पर 16 अक्तूबर, 2026 से देख सकते हैं.

एन्ना विलाई

तमिल की सोशल-पॉलिटिकल थ्रिलर और कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'एन्ना विलाई' को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म को 15 अक्तूबर से ओटीटी पर देख सकते हैं. इसमें करुणास, निमिशा सजायन, विजयलक्ष्मी वीरामनी जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसकी कहानी रामेश्वरम में रहने वाले थवासी मुथु (करुणास) के जीवन पर आधारित है, जिसमें काफी ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने के लिए मिलने वाले हैं.

डीसी

तमिल की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'डीसी' को अब हिंदी समेत अन्य भाषाओं में सोनी लिव पर देख सकते हैं. इसमें वामिका गब्बी लीड रोल में हैं. वहीं, डायरेक्टर लोकेश कनगराजू ने एक्टिंग में डेब्यू किया है. फिल्म में वामिका और लोकेश की जोड़ी को काफी पसंद किया गया है. ये एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसे सोनी लिव पर 16 अक्तूबर से देख सकते हैं. इसका निर्देशन अरुण मातेश्वरन ने किया है.

कागिथम पदावलू

तेलुगु फिल्म 'कागिथम पदावलू' को भी इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज किया जा रहा है. इसमें वर्धान गुर्राला, कृष्णा प्रिया जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. फिल्म का निर्देशन एमजीआर तुकाराम ने किया है. ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट पर देख सकते हैं. फिल्म को 16 अक्तूबर, 2026 से ओटीटी पर देख सकते हैं.

द ट्रेटर्स तेलुगु

वहीं, तेजा सज्जा रियलिटी शो भी लेकर आ रहे हैं, जिसे ओटीटी पर इसी हफ्ते रिलीज किया जाएगा. तेजा सज्जा का रियलिटी शो 'द ट्रेटर्ल तेलुगु' को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इसे 15 अक्तूबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जा सकता है. ये 10 एपिसोड वाला साइकॉलोजिकल गेम शो है, जिसमें 20 सेलिब्रिटी बतौर कंटेस्टेंट नजर आने वाले हैं. तेजा सज्जा इस शो को होस्ट करने वाले हैं.