अमेजन प्राइम वीडियो ने अपनी नई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'डोंट बी शाई' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. इसे बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और उनकी बहन शाहीन भट्ट ने अपने बैनर 'इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस' के तहत प्रोड्यूस किया है. श्रीति मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी दोस्ती, रोमांस और मुश्किल फैसलों पर आधारित है.

'डोंट बी शाई' में दिखेंगे चार नए चेहरे

'डोंट बी शाई' में दर्शकों को चार नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं. इस फिल्म में आरुषि बजाज, पीयूष खाती, बियांका अरोड़ा और अंश दुग्गल लीड रोल में हैं. हाल ही में मेकर्स ने एक ग्रैंड इवेंट में फिल्म का धांसू ट्रेलर रिलीज किया. इस इवेंट में फिल्म की स्टारकास्ट संग आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट भी शामिल हुईं.

क्या है 'डोंट बी शाई' की कहानी?

2 मिनट 32 सेकंड का 'डोंट बी शाई' का ट्रेलर आरुषि बजाज के किरदार श्यामली उर्फ 'शाय' के इर्द-गिर्द घूमता है. 'शाय' को लगता है कि उसे अपनी जिंदगी की दिशा अच्छी तरह पता है और उसने अपने भविष्य के लिए सबकुछ सोच-समझकर तय कर रखा है. लेकिन जब रिश्ते और पुरानी दोस्तियां उसकी जिंदगी में दोबारा दस्तक देती हैं, तो उसके बनाए सारे प्लान बिगड़ने लगते हैं. आरुषि बजाज ने श्यामली का किरदार निभाया है, जिसकी सोच-समझकर बनाई गई जिंदगी धीरे-धीरे उसके कंट्रोल से बाहर होती जाती है.

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शाय की रोमांटिक जिंदगी उसे दो लोगों के बीच फंसा देती है. एक तरफ मयंक है, जिसका किरदार पीयूष खाती ने निभाया है. वो अमीर और पॉपुलर है. वहीं, दूसरी तरफ ध्रुव है, जिसे अंश दुग्गल ने निभाया है. ध्रुव 'शाय' का बचपन का दोस्त है, लेकिन अब दोनों के बीच बातचीत नहीं होती. कॉलेज में बियांका अरोड़ा के किरदार 'तारा' की एंट्री से मामला और भी उलझ जाता है. जैसे-जैसे रिश्तों में उलझन बढ़ती है, 'शाय' अपनी जिंदगी को वापस उसी रास्ते पर लाने की कोशिश करती है, जैसा उसने अपने लिए सोचा था.

कब और कहां देखें 'डोंट बी शाई'?

आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर 'डोंट बी शाई' का ट्रेलर शेयर किया है. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा 'पहला प्यार, सबसे अच्छे दोस्त, दिल टूटना, गलत फैसले. इसमें वो सब कुछ है जो बड़े होने के सफर का हिस्सा है.' इस फिल्म का प्रीमियर 25 सितंबर को प्राइम वीडियो पर होगा. ग्रीष्मा शाह और विकेश भूटानी फिल्म के को-प्रोड्यूसर हैं. इसमें कुणाल रॉय कपूर, अनुराग बसु, नेहा धूपिया और अंजू अल्वा नाइक जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे.

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