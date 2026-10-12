Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीजियो हॉटस्टार पर 'बिग बॉस 20' बना नंबर 1, टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में रियलिटी शोज का दबदबा

जियो हॉटस्टार पर 'बिग बॉस 20' बना नंबर 1, टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में रियलिटी शोज का दबदबा

सलमान खान का रिटलिटी शो 'बिग बॉस 20' लोगों का खूब पसंद आ रहा है. जियो हॉटस्टार पर ये नंबर 1 पर है. आइए देखते हैं टॉप 10 ट्रेंडिंग की पूरी लिस्ट में कौन-कौन से शोज और फिल्में शामिल हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Oct 2026 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

इंडिया के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' दर्शकों के बीच खूब चर्चा में है. सलमान खान का शो जियो हॉटस्टार की ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर बना हुआ है. इस लिस्ट में टोटल 6 शोज ने अपनी जगह बनाई है.

लोग फिल्में छोड़ शोज देखना पसंद कर रहे हैं. आइए देखते हैं जियो हॉटस्टार पर कौन-कौन से शोज, फिल्में और सीरीज ट्रेंड कर रही हैं और दर्शकों को कौन-सा शो सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ओटीटी
'द लोडाउन 2' से 'क्रिस्टल लेक' तक, इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का फुल डोज देंगे ये 5 शोज
'द लोडाउन 2' से 'क्रिस्टल लेक' तक, इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का फुल डोज देंगे ये 5 शोज
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर 13 से 16 अक्टूबर तक धांसू एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही ये 11 नई फिल्में-सीरीज, चेक करें लिस्ट
नेटफ्लिक्स पर 13 से 16 अक्टूबर तक धांसू एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही ये 11 नई फिल्में-सीरीज
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर मिलेगी एंटरटेनमेंट की तगड़ी डोज, रिलीज हो रही ये 6 शानदार फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही ये 6 शानदार फिल्में-सीरीज
ओटीटी
400 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी अजय देवगन की 'दृश्यम 3' OTT पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई डिटेल्स
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' OTT पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई डिटेल्स

'बिग बॉस 20'
'बिग बॉस 20' जियोहॉटस्टार की ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर अपनी जगह बनाए हुए है. शो को सलमान खान होस्ट कर रहे है. फिलहाल ये शो जियो हॉटस्टार पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है.

'पति पत्नी और पंगा 2'
शो 'पति पत्नी और पंगा 2' 10 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है. पिछले सीजन की तरह इस बार भी शो को एक्ट्रेस सोनाली बेंद्र और मुनव्वर फारूकी होस्ट कर रहे हैं. 'पति पत्नी और पंगा 2' जियो हॉटस्टार पर नंबर 2 पर है.

'अली बाबा और 40 भूत'
'अली बाबा और 40 भूत' हॉरर-कॉमेडी वेब सीरीज है, जो  जियो हॉटस्टार पर तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है.

'खतरों के खिलाड़ी 15'
रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' जियो हॉटस्टार पर चौथे नंबर पर अपनी जगह बनाए है. शो का ग्रैंड फिनाले 4 अक्टूबर को हुआ. अविनाश मिश्रा ने सीजन 15 की ट्रॉफी अपने नाम की.

'हसल' सीजन 5
'हसल' सीजन 5 को भी दर्शक पसंद कर रहे हैं. शो पांचवें नंबर है. 11 अक्टूबर को इसका ग्रैंड फिनाले हुआ और धड़कन उर्फ दक्ष पेंढारकर ने 'हसल 5 - अपना होमग्राउंड' की ट्रॉफी अपने नाम की.

जियो हॉटस्टार पर 'बिग बॉस 20' बना नंबर 1, टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में रियलिटी शोज का दबदबा

'हुंकार: द रोर'
'सैयारा' फेम अनीत पड्डा की 'हुंकार: द रोर' एक क्राइम-ड्रामा और कोर्टरूम थ्रिलर वेब सीरीज है. जियो हॉटस्टार की ट्रेडिंग लिस्ट में ये छठे नंबर है.

'इंडिया के टॉप 1%'
अनिल कपूर के रियलिटी गेम शो 'इंडिया के टॉप 1%' को भी दर्शक पसंद कर रहे हैं. ये 7वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है.

'अद्भुत'
फिल्म 'अद्भुत' जियो हॉटस्टार की टॉप 10 ट्रेडिंग लिस्ट में 8वें नंबर है. साल 2024 में रिलीज़ हुई ये एक सुपरनैचुरल हॉरर और मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है.

'लाफ्टर शेफ 3'
'लाफ्टर शेफ' का सीजन 3 भी जियो हॉटस्टार की टॉप 10 ट्रेडिंग लिस्ट में शामिल है. ये नौवें नंबर है.

'बेथलहम कुडुम्बा यूनिट'
'बेथलहम कुडुम्बा यूनिट' साल 2026 में रिलीज हुई एक मलयालम रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. ये जियो हॉटस्टार   पर 10वें नंबर पर है.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss 20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'द लोडाउन 2' से 'क्रिस्टल लेक' तक, इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का फुल डोज देंगे ये 5 शोज
'द लोडाउन 2' से 'क्रिस्टल लेक' तक, इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का फुल डोज देंगे ये 5 शोज
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर 13 से 16 अक्टूबर तक धांसू एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही ये 11 नई फिल्में-सीरीज, चेक करें लिस्ट
नेटफ्लिक्स पर 13 से 16 अक्टूबर तक धांसू एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही ये 11 नई फिल्में-सीरीज
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर मिलेगी एंटरटेनमेंट की तगड़ी डोज, रिलीज हो रही ये 6 शानदार फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही ये 6 शानदार फिल्में-सीरीज
ओटीटी
400 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी अजय देवगन की 'दृश्यम 3' OTT पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई डिटेल्स
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' OTT पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अनुराग ठाकुर की चुनौती, ‘वोट चोरी’ के आरोपों के सबूत पेश करें राहुल गांधी
अनुराग ठाकुर की चुनौती, ‘वोट चोरी’ के आरोपों के सबूत पेश करें राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गृह मंत्रालय के इस फैसले पर भड़के डिंपल-अखिलेश, कहा- 'चारों दिशाओं से...'
गृह मंत्रालय के इस फैसले पर भड़के डिंपल-अखिलेश, कहा- 'चारों दिशाओं से...'
इंडिया
'घबरा गई PM-HM की जोड़ी', जंतर मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटाने पर भड़की कांग्रेस
'घबरा गई PM-HM की जोड़ी', जंतर मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटाने पर भड़की कांग्रेस
क्रिकेट
बर्थडे बॉय रिंकू सिंह पर प्रिया सरोज ने लुटाया प्यार, खास अंदाज में किया विश
बर्थडे बॉय रिंकू सिंह पर प्रिया सरोज ने लुटाया प्यार, खास अंदाज में किया विश
बॉलीवुड
सैफ अली खान का ऑफिशियली इंस्टाग्राम डेब्यू, दिखाई 'पटौदी लाइब्रेरी', सिर्फ करीना को करते हैं फॉलो
सैफ अली खान का ऑफिशियली इंस्टाग्राम डेब्यू, दिखाई 'पटौदी लाइब्रेरी', सिर्फ करीना को करते हैं फॉलो
एग्रीकल्चर
बिना खेत कैसे कर सकते हैं मशरूम की खेती, इसमें कितनी लागत?
बिना खेत कैसे कर सकते हैं मशरूम की खेती, इसमें कितनी लागत?
विश्व
इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान
इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान
इंडिया
राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आते हैं मैसेज
राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आते हैं मैसेज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget