बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने अपना एक्टिंग डेब्यू 25 साल पहले किया था. वो अब तक कई फिल्मों में नजर आईं. हालांकि बीते 6 साल से एक्ट्रेस एक्टिंग से दूर थीं. लेकिन, अब वो स्क्रीन पर धांसू वापसी के लिए तैयार हैं. बिपाशा बासु लंबे इंतजार के बाद सेट पर लौट आई हैं और उन्होंने अपनी नई क्राइम ड्रामा सीरीज की शूटिंग शुरू कर दी है.

6 साल बाद एक्टिंग में बिपाशा बसु की वापसी

बिपाशा बसु ने अपने एक्टिंग कमबैक के लिए बड़े पर्दे को नहीं बल्कि ओटीटी को चुना है. एक्ट्रेस प्राइम वीडियो की एक सीरीज में नजर आने वाली हैं, जिसका डायरेक्शन हंसल मेहता जैसे मशहूर डायरेक्टर कर रहे हैं. प्राइम वीडियो ने सोमवार को ऐलान किया कि सीरीज का प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है.

नाम नहीं हुआ फाइनल

अभी तक मेकर्स ने सीरीज का नाम फाइनल नहीं किया है. इसे प्रभलीन संधू प्रोड्यूस कर रही हैं. सीरीज को ऑलमाइटी मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शंस के तहत बनाया जा रहा है. ऑलमाइटी मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शंस ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें कास्ट और मेकर्स नजर आ रहे हैं. इसे शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हम ये एलान करते हुए खुश है कि हमने एक और खूबसूरत सिनेमैटिक सफर की शूटिंग शुरू कर दी है. ये कहानी काफी खास और हमारे दिलों के करीब है.'

View this post on Instagram A post shared by Almighty Motion Picture (@almightymotionpicture1)

बिपाशा संग दिखेंगे ये दो एक्टर्स

आगे लिखा, 'फिलहाल नाम तय नहीं हुआ, लेकिन ये सपना एक शानदार टीम के साथ सच होने की कगार पर है. हंसल मेहता के निर्देशन में बिपाशा बसु, सनी कौशल और विशाल जेठवा जैसे बेहतरीन कलाकारों के साथ ये जर्नी यादगार होने वाली है. महादेव के आशीर्वाद से एक और सफर की शुरुआत हुई. हर हर महादेव.' हालांकि बिपाशा के रोल को लेकर अभी खुलासा नहीं हो पाया है. जबकि इस क्राइम ड्रामा में सनी कौशल एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देंगे.

6 साल पहले इस सीरीज में नजर आई थीं बिपाशा

बिपाश आखिरी बार क्राइम थ्रिलर सीरीज 'डेंजरस' में नजर आई थीं जो साल 2020 में रिलीज हुई थी. एक्ट्रेस ने साल 2016 में अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी और साल 2022 में बेटी देवी को जन्म दिया था.