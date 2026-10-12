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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी‘द लीजेंड ऑफ हनुमान’ सीजन 7 का ट्रेलर रिलीज, अक्टूबर की इस तारीख से होगी स्ट्रीमिंग

‘द लीजेंड ऑफ हनुमान’ सीजन 7 का ट्रेलर रिलीज, अक्टूबर की इस तारीख से होगी स्ट्रीमिंग

‘द लीजेंड ऑफ हनुमान’ सीजन 7 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस बार हनुमान रावण की मृत्यु का रास्ता खोजने के लिए मृत्युबंध की तलाश में निकलेंगे. सीरीज दशहरा के मौके पर जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 12 Oct 2026 06:50 PM (IST)
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‘द लीजेंड ऑफ हनुमान’ अपने सातवें सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है. जियो हॉटस्टार ने हाल ही में इस एनिमेटेड सीरीज का ट्रेलर जारी कर दिया है. इस बार कहानी में हनुमान रावण को हराने का रास्ता खोजने के लिए एक खास यात्रा पर निकलेंगे और इसी यात्रा में वो अपनी असली शक्तियों को पहचानेंगे जिन्हें वो भूल चुके थे. सीजन 7 का प्रीमियर 23 अक्टूबर 2026 को दशहरे के सप्ताह में होगा.

रावण की मौत का रास्ता खोजेंगे हनुमान

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ट्रेलर की शुरुआत रावण की डरावनी हंसी से होती है. इसके बाद एक किरदार कहता सुनाई देता है कि रावण अब अभेद्य हो गया है, यानी उसे हराना बेहद मुश्किल है. लंका का युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और रावण पहले से ज्यादा शक्तिशाली नजर आता है. ऐसे में हनुमान उसकी हार का रास्ता खोजने निकलते हैं.

ट्रेलर में यम मृत्यु बाण का जिक्र किया गया है. इस बाण को रावण की मृत्यु का रास्ता बताया गया है. इसी मृत्युबाण की खोज में हनुमान एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे, जो उन्हें युद्धभूमि से बहुत दूर ले जाएगी. ट्रेलर में इस सफर की कुछ झलकियां भी दिखाई गई हैं.

हनुमान को लंका के युद्ध से दूर कहां ले जाएगी ये यात्रा

नए सीजन में लंका का युद्ध अपने सबसे निर्णायक और भयावह मोड़ पर है, जहां रावण अब तक के अपने सबसे शक्तिशाली रूप में सामने आता है. मृत्यु बाण की यह खोज जल्द ही हनुमान को युद्धभूमि से बहुत आगे, समय के अलग-अलग पड़ावों तक ले जाती है.

इस यात्रा में वे भगवान राम के अतीत के उन अनजाने पहलुओं और मृत्यु के साम्राज्य तक पहुँचते हैं, जिनसे अब तक पर्दा नहीं उठा था. इसी दौरान हनुमान एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जो सब कुछ बदलकर रख देगा. इसी वक्त उन्हें उनकी दिव्यता का वास्तविक स्वरूप और उनकी असीम शक्ति याद आएगी.

शरद केलकर फिर देंगे रावण को आवाज

सीजन 7 में अभिनेता शरद केलकर एक बार फिर रावण के किरदार को अपनी आवाज देंगे. उन्होंने कहा, ‘इस सीरीज के जरिए भारतीय पौराणिक कथाओं को नए अंदाज में पेश किया जाएगा. नए सीजन में हनुमान की यात्रा एक अलग दिशा में आगे बढ़ेगी. दर्शकों को उनकी शक्तियों के ऐसे पहलू देखने को मिलेंगे, जो पहले सामने नहीं आए हैं.’

‘द लीजेंड ऑफ हनुमान’ सीजन 7 का ट्रेलर रिलीज, अक्टूबर की इस तारीख से होगी स्ट्रीमिंग

सीरीज के निर्माता शरद देवराजन ने भी नए सीजन को अब तक का सबसे अप्रत्याशित अध्याय बताया है. उनके अनुसार, एनिमेशन के जरिए हनुमान की कहानी के विशाल स्वरूप और ऐसे दृश्यों को दिखाया जा सकता है, जिन्हें लाइव-एक्शन में पेश करना मुश्किल है.

शरद देवराजन, जीवन जे. कांग और चारुवी अग्रवाल इस सीजन के निर्माता हैं. इसका निर्देशन जीवन जे. कांग और नवीन जॉन ने किया है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 12 Oct 2026 06:50 PM (IST)
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