OTT Most Watched Shows: 'धुरंधर 2' को इस सीरीज ने दिया टफ कंपटीशन, OTT पर सबसे ज्यादा देखे जा ये रहे शोज
Top 10 Most Watched OTT Properties In India: आज हम आपके लिए भारत के टॉप 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ओटीटी टाइटल्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जो इन दिनों दर्शकों के बीच काफी ट्रेंड कर रहे हैं.
आज के समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है. दर्शक अब सिनेमाघरों की बजाय मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर वेब सीरीज, फिल्में और रियलिटी शोज देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर लोग ओटीटी पर सबसे ज्यादा क्या देख रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं.
'धुरंधर 2' को कड़ी टक्कर दे रही ये सीरीज
ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक, इस वक्त भारत में ओटीटी पर सबसे ज्यादा क्रिकेट सीरीज: भारत वर्सेज अफगानिस्तान 2026 देखी जा रही है. इसे अब तक 12 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस सीरीज को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' है, जिसे अब तक 7.5 मिलियन व्यूज मिले हैं. ये फिल्म भी जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' कर रही तीसरे नंबर पर ट्रेंड
जिम सरभ और नसीरुद्दीन शाह की वेब सीरीज 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. ये सीरीज एमएक्स प्लेयर पर अवलेबेल है. इसने अब तक 5.7 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं. वहीं, चौथे नंबर पर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 है, जिसे अब तक 5.3 मिलियन व्यूज मिले हैं. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
ये भी पढ़ें:- Action Thriller Films Of 2026: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' से लेकर प्रियंका चोपड़ा की 'द ब्लफ' तक, ये हैं 2026 की 5 सबसे धांसू एक्शन-थ्रिलर फिल्में
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने भी बनाई अपनी जगह
पिछले 18 साल से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पूरे भारत में ओटीटी पर पांचवें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है. इसे 4.8 मिलियन व्यूज मिले हैं. इस शो को आप यूट्यूब और सोनी लिव पर देख सकते हैं. वहीं, 4.4 मिलियन व्यूज के साथ छठे नंबर पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 है. इसे आप ZEE5 पर देख सकते हैं.
'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' का सातवें नंबर पर कब्जा
कुकिंग कॉमेडी रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स: अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' का तीसरा सीजन दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है. सातवें नंबर पर ट्रेंड कर रहे इस शो को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसे अब तक 3.9 मिलियन व्यूज मिले हैं. एकता कपूर का लोकप्रिय टीवी शो 'नागिन 7' पूरे भारत में ओटीटी पर आठवें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है. इसने 3.8 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं. इसे आप जियो हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं. इस शो का आखिरी एपिसोड 14 जून को ऑन एयर हो चुका है.
10वें नंबर पर ये मलायालम फिल्म
टीवी शो 'पति ब्रह्मचारी' का दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. 9वें नंबर पर ट्रेंड कर रहे इस शो को आप यूट्यूब चैनल दंगल टीवी पर देख सकते हैं. इसे 3.3 मिलियन व्यूज मिले हैं. वहीं, 10वें नंबर पर मलायालम भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दृढ़म्' ट्रेंड कर रही है. इसने अब तक 3.2 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
ये भी पढ़ें:- Netflix Suspense Thrillers: नेटफ्लिक्स की 7 सबसे खतरनाक सस्पेंस थ्रिलर फिल्में, जो आपको सीट से बांधे रखेंगी