रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को इस साल की सबसे बेहतरीन स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्मों में गिना जा रहा है. इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन और सारा अर्जुन जैसे एक्टर्स नजर आए थे.