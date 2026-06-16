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Action Thriller Films Of 2026: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' से लेकर प्रियंका चोपड़ा की 'द ब्लफ' तक, ये हैं 2026 की 5 सबसे धांसू एक्शन-थ्रिलर फिल्में
Action Thriller Films Of 2026: साल 2026 में एक्शन-थ्रिलर फिल्मों ने दर्शकों को भरपूर एंटरटेन किया है. आइए एक नजर डालते हैं इस साल रिलीज हुईं 5 दमदार एक्शन-थ्रिलर फिल्मों पर.
साल 2026 में एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का जबरदस्त बोलबाला देखने को मिला. इस साल कई ऐसी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं, जिन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. इस लिस्ट में रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' से लेकर प्रियंका चोपड़ा की 'द ब्लफ' तक शामिल हैं. आइए नजर डालते हैं 2026 में अब तक रिलीज हुईं 5 धांसू एक्शन-थ्रिलर फिल्मों पर.
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Published at : 16 Jun 2026 07:51 PM (IST)
Tags :The Bluff Dhurandhar 2 War Machine
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