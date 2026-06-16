साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई शाहिद कपूर की फिल्म 'देवा' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है. इसमें उन्होंने पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया था. इस फिल्म में पूजा हेगड़े और पवैल गुलाटी जैसे कलाकार भी नजर आए थे. ये फिल्म देखते वक्त आप एक पल के लिए भी बोर नहीं होंगे. फिल्म के डायरेक्टर रोशान एंड्रयूज हैं.