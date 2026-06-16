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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीNetflix Suspense Thrillers: नेटफ्लिक्स की 7 सबसे खतरनाक सस्पेंस थ्रिलर फिल्में, जो आपको सीट से बांधे रखेंगी

Netflix Suspense Thrillers: नेटफ्लिक्स की 7 सबसे खतरनाक सस्पेंस थ्रिलर फिल्में, जो आपको सीट से बांधे रखेंगी

Netflix Suspense Thrillers: अगर आप ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं, जिनमें सस्पेंस और थ्रिल हो, तो ये लिस्ट आपके काम की है. नेटफ्लिक्स पर इन 7 फिल्मों की कहानी आपको शुरुआत से आखिर तक बांधे रखेगी.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Jun 2026 07:45 PM (IST)
Netflix Suspense Thrillers: अगर आप ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं, जिनमें सस्पेंस और थ्रिल हो, तो ये लिस्ट आपके काम की है. नेटफ्लिक्स पर इन 7 फिल्मों की कहानी आपको शुरुआत से आखिर तक बांधे रखेगी.

अगर आप सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है. इन फिल्मों की कहानी आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक बांधे रखेगी और हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलेगा. आइए उन 7 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की लिस्ट चेक करते हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध हैं.

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करीना कपूर, जयदीप अहलावत और विजय वर्मा जैसे सितारों से सजी फिल्म 'जाने जान' साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और इसे काफी पसंद किया गया. इस सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म के डायरेक्टर सुजॉय घोष हैं. इस फिल्म की कहानी आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक बांधे रखेगी.
करीना कपूर, जयदीप अहलावत और विजय वर्मा जैसे सितारों से सजी फिल्म 'जाने जान' साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और इसे काफी पसंद किया गया. इस सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म के डायरेक्टर सुजॉय घोष हैं. इस फिल्म की कहानी आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक बांधे रखेगी.
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साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई शाहिद कपूर की फिल्म 'देवा' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है. इसमें उन्होंने पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया था. इस फिल्म में पूजा हेगड़े और पवैल गुलाटी जैसे कलाकार भी नजर आए थे. ये फिल्म देखते वक्त आप एक पल के लिए भी बोर नहीं होंगे. फिल्म के डायरेक्टर रोशान एंड्रयूज हैं.
साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई शाहिद कपूर की फिल्म 'देवा' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है. इसमें उन्होंने पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया था. इस फिल्म में पूजा हेगड़े और पवैल गुलाटी जैसे कलाकार भी नजर आए थे. ये फिल्म देखते वक्त आप एक पल के लिए भी बोर नहीं होंगे. फिल्म के डायरेक्टर रोशान एंड्रयूज हैं.
Published at : 16 Jun 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Netflix Haseen Dilruba Deva

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