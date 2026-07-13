Bhojpuri Bawaal Promo: भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर से बवाल होने वाला है. जियो हॉटस्टार का शो 'भोजपुरी बवाल' जल्द ही ओटीटी पर स्ट्रीम होने जा रहा है, जिसमें पवन सिंह, निरहुआ दिनेश लाल यादव, तेजप्रताप यादव के साथ काजल राघवानी भी शिरकत करने वाली हैं, जिसका एक प्रोमो वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जबरदस्त बवाल की झलक देखने के लिए मिली है. आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के बीच पहले ही झगड़ा हो गया.

'भोजपुरी बवाल' के प्रोमो में क्या है?

जियो हॉटस्टार के इंस्टाग्राम पेज से शो 'भोजपुरी बवाल' को लेकर एक प्रोमो शेयर किया गया है, जिसमें भोजपुरी के दिग्गज एक्टर्स का स्वैग देखने के लिए मिलता है. इसमें आम्रपाली दुबे और निरहुआ साथ में एंट्री करते हैं. वहीं, पवन सिंह, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव अलग एंट्री करते हैं. डाईनिंग डेबल पर बैठते ही इनके बीच सवाल जवाब शुरू होते हैं और पवन सिंह कहते हैं, 'इस बार कुछ अलग करते हैं.'

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काजल ने पवन सिंह किया प्यार का इजहार?

इसके बाद पवन सिंह, काजल राघवानी से सवाल करते हैं, 'जीवन में आपको प्यार कब हुआ था?' इस पर काजल कहती हैं, 'आप ही से तो हुआ था.' इस पर सब हंसने लगते हैं. वहीं, फिर काजल, पवन सिंह से तेज प्रताप के साथ अच्छे रिलेशन ना होने को लेकर सवाल करती हैं. इस पर एक्टर परेशान नजर आते हैं. आम्रपाली कहती हैं, 'ब्रेकिंग न्यूज.'

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काजल राघवानी-आम्रपाली दुबे में हुआ झगड़ा

इसके बाद काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे पर सवाल दागती हैं और पूछती हैं, 'क्या आपकी वजह से दिनेश जी मेरे साथ काम नहीं करते हैं?' इस पर निरहुआ कहते दिखाई देते हैं, 'आप सीधे-सीधे आरोप लगा रही हो.' फिर आम्रपाली और काजल के बीच झगड़ा हो जाता है और यूट्यूब क्वीन कहती हैं, 'मुझे आप पर दया आती है.' फिर पवन सिंह बीच में आते हैं और कहते हैं, 'कहां ये झगड़ा चल रहा है भाई.' फिर सभी उठकर चले जाते हैं और गुस्से में आम्रपाली कहती हैं, 'मुझे इस बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है.' अंत में निरहुआ कहते हैं, 'ये बिग बॉस के ऊपर जाएगा भाई.'

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ओटीटी पर कब से देख सकेंगे 'भोजपुरी बवाल'?

इसके साथ ही अब बात की जाए तो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 'भोजपुरी बवाल' को कब से देखा जा सकता है तो इसे 2 अगस्त से ओटीटी पर स्ट्रीम किया जाएगा. इसे जियो हॉटस्टार के साथ ही कलर्स पर भी देख सकते हैं.