INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीआम्रपाली दुबे की वजह से काजल राघवानी संग काम नहीं करते निरहुआ? दोनों में हुआ झगड़ा तो शो से भागे पवन सिंह

आम्रपाली दुबे की वजह से काजल राघवानी संग काम नहीं करते निरहुआ? दोनों में हुआ झगड़ा तो शो से भागे पवन सिंह

Bhojpuri Bawaal: भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी ने 'भोजपुरी बवाल' में आम्रपाली दुबे से कुछ ऐसा सवाल कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया और पवन सिंह शो से भाग गए. देखिए प्रोमो वीडियो.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 13 Jul 2026 04:53 PM (IST)
Preferred Sources

Bhojpuri Bawaal Promo: भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर से बवाल होने वाला है. जियो हॉटस्टार का शो 'भोजपुरी बवाल' जल्द ही ओटीटी पर स्ट्रीम होने जा रहा है, जिसमें पवन सिंह, निरहुआ दिनेश लाल यादव, तेजप्रताप यादव के साथ काजल राघवानी भी शिरकत करने वाली हैं, जिसका एक प्रोमो वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जबरदस्त बवाल की झलक देखने के लिए मिली है. आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के बीच पहले ही झगड़ा हो गया.

'भोजपुरी बवाल' के प्रोमो में क्या है?

जियो हॉटस्टार के इंस्टाग्राम पेज से शो 'भोजपुरी बवाल' को लेकर एक प्रोमो शेयर किया गया है, जिसमें भोजपुरी के दिग्गज एक्टर्स का स्वैग देखने के लिए मिलता है. इसमें आम्रपाली दुबे और निरहुआ साथ में एंट्री करते हैं. वहीं, पवन सिंह, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव अलग एंट्री करते हैं. डाईनिंग डेबल पर बैठते ही इनके बीच सवाल जवाब शुरू होते हैं और पवन सिंह कहते हैं, 'इस बार कुछ अलग करते हैं.'

यह भी पढ़ें: 'धमाल 4' के आगे नहीं थमी तेलुगु फिल्म 'लेनिन', ओपनिंग वीकेंड पर बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड

काजल ने पवन सिंह किया प्यार का इजहार?

इसके बाद पवन सिंह, काजल राघवानी से सवाल करते हैं, 'जीवन में आपको प्यार कब हुआ था?' इस पर काजल कहती हैं, 'आप ही से तो हुआ था.' इस पर सब हंसने लगते हैं. वहीं, फिर काजल, पवन सिंह से तेज प्रताप के साथ अच्छे रिलेशन ना होने को लेकर सवाल करती हैं. इस पर एक्टर परेशान नजर आते हैं. आम्रपाली कहती हैं, 'ब्रेकिंग न्यूज.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

काजल राघवानी-आम्रपाली दुबे में हुआ झगड़ा

इसके बाद काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे पर सवाल दागती हैं और पूछती हैं, 'क्या आपकी वजह से दिनेश जी मेरे साथ काम नहीं करते हैं?' इस पर निरहुआ कहते दिखाई देते हैं, 'आप सीधे-सीधे आरोप लगा रही हो.' फिर आम्रपाली और काजल के बीच झगड़ा हो जाता है और यूट्यूब क्वीन कहती हैं, 'मुझे आप पर दया आती है.' फिर पवन सिंह बीच में आते हैं और कहते हैं, 'कहां ये झगड़ा चल रहा है भाई.' फिर सभी उठकर चले जाते हैं और गुस्से में आम्रपाली कहती हैं, 'मुझे इस बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है.' अंत में निरहुआ कहते हैं, 'ये बिग बॉस के ऊपर जाएगा भाई.'

यह भी पढ़ें: दिल्ली में दिखाया जाएगा 4000 करोड़ी 'रामायणम्' का ट्रेलर, जानिए कब और कहां?

ओटीटी पर कब से देख सकेंगे 'भोजपुरी बवाल'?

इसके साथ ही अब बात की जाए तो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 'भोजपुरी बवाल' को कब से देखा जा सकता है तो इसे 2 अगस्त से ओटीटी पर स्ट्रीम किया जाएगा. इसे जियो हॉटस्टार के साथ ही कलर्स पर भी देख सकते हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 13 Jul 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Amrapali Dubey NIRAHUA Bhojpuri Bawaal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
आम्रपाली दुबे की वजह से काजल राघवानी संग काम नहीं करते निरहुआ? दोनों में हुआ झगड़ा तो शो से भागे पवन सिंह
निरहुआ को लेकर आपस में भिड़ीं काजल राघवानी-आम्रपाली दुबे, तो 'भोजपुरी बवाल' छोड़कर भागे पवन सिंह
ओटीटी
OTT Release This Week: 'रक्तांचल सीजन 3' से 'तीसरी बेगम' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही 10 फिल्में- सीरीज, पूरे वीक नहीं होंगे बोर
'रक्तांचल सीजन 3' से 'तीसरी बेगम' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही 10 फिल्में- सीरीज
ओटीटी
स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन पर माधुरी ग्रोवर का बड़ा बयान, पति अशनीर को लेकर कहा- 'मैनेजर बनकर प्राउड फील करती हूं'
स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन पर माधुरी ग्रोवर का बड़ा बयान, पति अशनीर को लेकर कहा- 'मैनेजर बनकर प्राउड फील करती हूं'
ओटीटी
'गंदी सोच वाले लोग...', गौहर खान ने मिनी माथुर के डर्टी गेम पर कही ये बात, पति का सपोर्ट किया
'गंदी सोच वाले लोग...', गौहर खान ने मिनी माथुर के डर्टी गेम पर कही ये बात, पति का सपोर्ट किया
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)
DR. Aarambhi: 🤨Aarambhi और Dhruv के ठुमके देख Vishwas को लगी मिर्ची, रखी पैनी नज़र! #sbs
US Iran War | Crude Oil Price Hike | Israel: अमेरिका-ईरान महायुद्ध से सबसे खुश हैं नेतन्याहू!
US Iran War | Crude Oil Price Hike | Hormuz: ईरान ने बंद किया 'होर्मुज जलडमरूमध्य'!
Breaking News | Datia Bypoll 2026: दतिया की जंग कौन जीतेगा ? Narottam Mishra? | Congress | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अब भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा चीन-पाकिस्तान, दोस्त रूस का बड़ा ऑफर, बदलेगा एशिया का शक्ति संतुलन
अब भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा चीन-पाक, दोस्त रूस का बड़ा ऑफर, बदल जाएगा एशिया का शक्ति संतुलन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा- 'मेरे ऊपर चार चिंटू...'
समाजवादी पार्टी पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा- 'मेरे ऊपर चार चिंटू...'
इंडिया
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
बॉलीवुड
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
क्रिकेट
गौतम गंभीर-श्रेयस अय्यर को हटाने को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर, बताया किसकी वजह से हारा भारत
गौतम गंभीर-श्रेयस अय्यर को हटाने को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर, बताया किसकी वजह से हारा भारत
विश्व
Lindsey Graham Death: 'अचानक मौत के लिए तैयार रहो', ट्रंप के करीबी के मारे जाने के बाद ईरान की खौफनाक चेतावनी
'अचानक मौत के लिए तैयार रहो', ट्रंप के करीबी के मारे जाने के बाद ईरान की खौफनाक चेतावनी
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने SIT से मांगी जांच रिपोर्ट, 20 जुलाई को सुनवाई
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने SIT से मांगी जांच रिपोर्ट, 20 जुलाई को सुनवाई
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला, 27 लोगों को विदेशी घोषित करने पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला, 27 लोगों को विदेशी घोषित करने पर लगाई रोक
ENT LIVE
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
ABP NEWS
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
ABP NEWS
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
ABP NEWS
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
Embed widget