29 की हुईं शरवरी वाघ, फोटोज शेयर कर दिखाई सेलिब्रेशन की झलक, बर्थडे केक ने खींचा ध्यान
Sharvari Birthday Celebration: एक्ट्रेस शरवरी वाघ ने 14 जून को अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. अब हाल ही में शरवरी के नए पोस्ट में उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक देखने को मिली है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी वाघ 29 साल की हो गई है. एक्ट्रेस ने 14 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. अब दो दिन बाद उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेश की झलक दिखाई है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर सेलिब्रेश की कई फोटोज शेयर की हैं. इन पर अब फैंस के साथ साथ सेलेब्स भी प्यार लुटा रहे हैं.
शरवरी ने यूं मनाया अपना बर्थडे
शरवरी वाघ ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर 29वें बर्थडे की कई फोटोज शेयर की हैं. कुछ तस्वीरों में शरवरी केक के साथ पोज देती नजर आ रही हैं. फोटोज में शरवरी काफी खुश नजर आ रही हैं. शरवरी का बर्थडे केक देखने लायक है. केक पर उनकी बचपन की फोटो बनी है, जिसमें वो काफी क्यूट लग रही हैं. केक पर लिखा है, 'बधाई नहीं, सिर्फ गिफ्ट'.
इन फोटोज को शेयर करते हुए शरवरी ने कैप्शन में लिखा, 'इतने सारे प्यार से अभी भी चेहरे पर मुस्कान है. जन्मदिन की शुभकामनाओं, प्यारी बातों और आशीर्वाद के लिए आप सभी का शुक्रिया! मेरा दिल खुशियों से भर गया है.'
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शरवरी की इस पोस्ट पर सेलेब्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं. एक्ट्रेस मोना सिंह ने फोटो पर दिल वाले इमोजी भेजें. वहीं फैंस कमेंट सेक्शन में उन्हें विश कर रहे हैं.
शरवरी का वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो शरवरी इन दिनों हालिया रिलीज फिल्म मैं वापस आऊंगा में नजर आ रही हैं. फिल्म को इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में दिलजीत दोसांझ और वेदांग रैना भी हैं.
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वहीं शरवरी अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' में नजर आने वाली हैं. इसमें उनके साथ आलिया भट्ट और बॉबी देओल भी दिखाई देंगे. 'अल्फा' का निर्देशन शिव रावल कर रहे हैं. फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है. फिल्म 3 जुलाई को थिएटर में रिलीज होगी. 'अल्फा' के अलावा शरवरी फैमिली ड्रामा फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' भी दिखाई देंगी. इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं.