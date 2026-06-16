हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड29 की हुईं शरवरी वाघ, फोटोज शेयर कर दिखाई सेलिब्रेशन की झलक, बर्थडे केक ने खींचा ध्यान

29 की हुईं शरवरी वाघ, फोटोज शेयर कर दिखाई सेलिब्रेशन की झलक, बर्थडे केक ने खींचा ध्यान

Sharvari Birthday Celebration: एक्ट्रेस शरवरी वाघ ने 14 जून को अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. अब हाल ही में शरवरी के नए पोस्ट में उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक देखने को मिली है.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Jun 2026 07:26 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी वाघ 29 साल की हो गई है. एक्ट्रेस ने 14 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. अब दो दिन बाद उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेश की झलक दिखाई है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर सेलिब्रेश की कई फोटोज शेयर की हैं. इन पर अब फैंस के साथ साथ सेलेब्स भी प्यार लुटा रहे हैं.

शरवरी ने यूं मनाया  अपना बर्थडे
शरवरी वाघ ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर 29वें बर्थडे की कई फोटोज शेयर की हैं. कुछ तस्वीरों में शरवरी केक के साथ पोज देती नजर आ रही हैं. फोटोज में शरवरी काफी खुश नजर आ रही हैं. शरवरी का बर्थडे केक देखने लायक है. केक पर उनकी बचपन की फोटो बनी है, जिसमें वो काफी क्यूट लग रही हैं. केक पर लिखा है, 'बधाई नहीं, सिर्फ गिफ्ट'.

इन फोटोज को शेयर करते हुए शरवरी ने कैप्शन में लिखा, 'इतने सारे प्यार से अभी भी चेहरे पर मुस्कान है. जन्मदिन की शुभकामनाओं, प्यारी बातों और आशीर्वाद के लिए आप सभी का शुक्रिया! मेरा दिल खुशियों से भर गया है.'

ये भी पढ़ेंः 6,36,00,000 की कार! बॉलीवुड के 'धुरंधर' Ranveer Singh ने खरीदी सबसे महंगी Ferrari

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sharvari 🐯 (@sharvari)

शरवरी की इस पोस्ट पर सेलेब्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं. एक्ट्रेस मोना सिंह ने फोटो पर दिल वाले इमोजी भेजें. वहीं फैंस कमेंट सेक्शन में उन्हें विश कर रहे हैं. 

शरवरी का वर्क फ्रंट 
वर्क फ्रंट की बात करें तो शरवरी इन दिनों हालिया रिलीज फिल्म मैं वापस आऊंगा में नजर आ रही हैं. फिल्म को इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में दिलजीत दोसांझ और वेदांग रैना भी हैं.

ये भी पढ़ेंः कौन हैं अपूर्वा मखीजा? एक बार हो चुकी है FIR, अब दुबई के शेख संग 15 करोड़ में सोने वाले बयान को लेकर विवादों में

वहीं शरवरी अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' में नजर आने वाली हैं. इसमें उनके साथ आलिया भट्ट और बॉबी देओल भी दिखाई देंगे. 'अल्फा' का निर्देशन शिव रावल कर रहे हैं.  फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है. फिल्म 3 जुलाई को थिएटर में रिलीज होगी.  'अल्फा' के अलावा शरवरी फैमिली ड्रामा फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' भी दिखाई देंगी. इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं. 

और पढ़ें
Published at : 16 Jun 2026 07:26 PM (IST)
Tags :
Alpha Sharvari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
29 की हुईं शरवरी वाघ, फोटोज शेयर कर दिखाई सेलिब्रेशन की झलक, बर्थडे केक ने खींचा ध्यान
29 की हुईं शरवरी वाघ, फोटोज शेयर कर दिखाई सेलिब्रेशन की झलक, बर्थडे केक ने खींचा ध्यान
बॉलीवुड
Govinda Son Yashvardhan: गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का खुलासा, बोलीं- अमिताभ बच्चन जैसी है पर्सनैलिटी, लुक धर्मेंद्र जैसा
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का खुलासा, बोलीं- अमिताभ बच्चन जैसी है पर्सनैलिटी, लुक धर्मेंद्र जैसा
बॉलीवुड
Sanchita Ugale Suicide: संचिता उगाले का हुआ पोस्टमार्टम, घर पहुंचा शव, परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल
संचिता उगाले का हुआ पोस्टमार्टम, घर पहुंचा शव, परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल
बॉलीवुड
Box Office: 7 करोड़ में बनी वो मराठी फिल्म जिसने कमाया था 457 परसेंट का प्रॉफिट, नाना पाटेकर ने निभाया लीड रोल
बॉक्स ऑफिस: 7 करोड़ में बनी वो मराठी फिल्म जिसने कमाया था 457 परसेंट का प्रॉफिट, नाना पाटेकर ने निभाया लीड रोल
Advertisement

वीडियोज

2026 Toyota Hilux: भारत में सबसे दमदार Pickup बनने आ रही है? #toyota #hilux #autolive2026 Toyota Hilux: भारत में सबसे दमदार Pickup बनने आ रही है? #toyota #hilux #autolive
Tum Dena Sath Mera:🥰Rakshit के सामने आई Aprajita, हाथ में चाय और केक लेकर दिया सरप्राइज #sbs
TMC News: TMC से NCPI की ओर रुख...आखिर क्यों बदल रहे हैं सांसदों के राजनीतिक रास्ते? समझिए |ABPLIVE
बॉलीवुड न्यूज़: गदर के 25 साल पूरे: जश्न में जुटे सितारे, अमीषा पटेल ने दिया 'गदर 3' का बड़ा हिंट! ( 16-06-26)
B-52 Bomber Crash: राख बना अमेरिकी सेना का सबसे खतरनाक B-52 बॉम्बर, 8 सैनिकों की मौत! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
बिहार
Khan Sir News: खान सर को BJP ने बताया फ्रॉड, कहा- 'इसका पाकिस्तान से…'
खान सर को BJP ने बताया फ्रॉड, कहा- 'इसका पाकिस्तान से…'
क्रिकेट
Fastest Ball in Cricket By Indian: इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 7 भारतीय गेंदबाज, जानें कौन है नंबर-1
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 7 भारतीय गेंदबाज, जानें कौन है नंबर-1
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
विश्व
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है यह डील?
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है डील?
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
नौकरी
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
ट्रेंडिंग
Pickpocket Viral Video: ट्रेन में जेबकतरे कैसे काटते हैं आपकी पॉकेट? वायरल वीडियो देखकर ठिकाने लग जाएंगे होश 
ट्रेन में जेबकतरे कैसे काटते हैं आपकी पॉकेट? वायरल वीडियो देखकर ठिकाने लग जाएंगे होश 
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget