साल 2022 में आई ‘दे दे प्यार दे’ की सीक्वल ‘दे दे प्यार दे 2’ 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया था वहीं आर माधवन और मीज़ान जाफरी की फिल्म में नईं एंट्री हुई थी. इस रोमांटिक ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म किया था. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. जानते हैं इसे कब और कहां देख सकेंगे?

‘दे दे प्यार दे 2’ ओटीटी पर कब और कहां देखें?

जो लोग ‘दे दे प्यार दे 2’ को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए वे अब इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को ओटीटी पर घर बैठे देख सकते हैं. इस फिल्म के थिएट्रिकल वर्जन के शुरुआती क्रेडिट्स में बताया गया है कि नेटफ्लिक्स इसका स्ट्रीमिंग पार्टनर है. इसी के साथ बता दें कि ये फिल्म 9 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. दिग्गज प्लेटफॉर्म ने फिल्म का पोस्टर शेयर कर इसकी रिलीज डेट कंफर्म की है. साथ ही कैप्शन में लिखा है, “मुझे परिवार से मिलना है, क्योंकि अब है लड़कीवालों की बारी, नेटफ्लिक्स पर 9 जनवरी को दे दे प्यार दे 2 देखें.”

क्या है ‘दे दे प्यार दे 2’ की कहानी?

ओरिजिनल फिल्म की घटनाओं के ठीक उलट, 'दे दे प्यार दे 2' में आशीष (अजय देवगन) अब आयशा (रकुल प्रीत सिंह) के माता-पिता, राज्जी (आर माधवन) और अंजू (गौतमी कपूर) से शादी के लिए मंजूरी चाहता है. उम्र के भारी अंतर से हैरान राज्जी और अंजू उन्हें अलग करने की साजिश रचते हैं, वे अपने फैमिली फ्रेंड के बेटे आदित्य (मीज़ान जाफरी) को आयशा को बहकाने के लिए लगाते हैं, और जब दोनों के बीच प्यार पनपता है, तो आशीष और आयशा के रिश्ते में दरार आ जाती है. अब सवाल उठता है आयशा किससे शादी करेगी? 'दे दे प्यार दे 2' में जावेद जाफरी, इशिता दत्ता और तरुण गहलोत भी हैं.

‘दे दे प्यार दे 2’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘दे दे प्यार दे 2’ ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 111.6 करोड़ रुपये कमाए थे जबकि घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 74.22 करोड़ रुपये रहा. अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म महामारी के बाद के दौर की सबसे सफल रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में से एक बन गई है. दे दे प्यार दे 2 फिलहाल चौथे नंबर पर है, जो तू झूठी मैं मक्कार, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और बैड न्यूज से ठीक पीछे है.