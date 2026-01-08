हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीDe De Pyaar De 2 OTT Release: ‘दे दे प्यार दे 2’ अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल,जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

De De Pyaar De 2 OTT Release: ‘दे दे प्यार दे 2’ अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल,जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

De De Pyaar De 2 OTT Release: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की ‘दे दे प्यार दे 2’ अब ओटीटी पर रिलीज हो रही है. इसी के साथ जो लोग इसे थिएटर में देखने से चूक गए हैं वे इसे घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 08 Jan 2026 01:50 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2022 में आई ‘दे दे प्यार दे’ की सीक्वल ‘दे दे प्यार दे 2’ 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई  थी. इस फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया था वहीं आर माधवन और मीज़ान जाफरी की फिल्म में नईं एंट्री हुई थी. इस रोमांटिक ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म किया था. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. जानते हैं इसे कब और कहां देख सकेंगे?

‘दे दे प्यार दे 2’ ओटीटी पर कब और कहां देखें?
जो लोग ‘दे दे प्यार दे 2’ को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए वे अब इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को ओटीटी पर घर बैठे देख सकते हैं. इस फिल्म के थिएट्रिकल वर्जन के शुरुआती क्रेडिट्स में बताया गया है कि नेटफ्लिक्स इसका स्ट्रीमिंग पार्टनर है. इसी के साथ बता दें कि ये फिल्म 9 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. दिग्गज प्लेटफॉर्म ने फिल्म का पोस्टर शेयर कर इसकी रिलीज डेट कंफर्म की है. साथ ही कैप्शन में लिखा है, “मुझे परिवार से मिलना है, क्योंकि अब है लड़कीवालों की बारी, नेटफ्लिक्स पर 9 जनवरी को दे दे प्यार दे 2 देखें.”

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

क्या है ‘दे दे प्यार दे 2’ की कहानी? 
ओरिजिनल फिल्म की घटनाओं के ठीक उलट, 'दे दे प्यार दे 2' में आशीष (अजय देवगन) अब आयशा (रकुल प्रीत सिंह) के माता-पिता, राज्जी (आर माधवन) और अंजू (गौतमी कपूर) से शादी के लिए मंजूरी चाहता है. उम्र के भारी अंतर से हैरान राज्जी और अंजू उन्हें अलग करने की साजिश रचते हैं, वे अपने फैमिली फ्रेंड के बेटे आदित्य (मीज़ान जाफरी) को आयशा को बहकाने के लिए लगाते हैं, और जब दोनों के बीच प्यार पनपता है, तो आशीष और आयशा के रिश्ते में दरार आ जाती है. अब सवाल उठता है आयशा किससे शादी करेगी? 'दे दे प्यार दे 2' में जावेद जाफरी, इशिता दत्ता और तरुण गहलोत भी हैं. 

‘दे दे प्यार दे 2’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
‘दे दे प्यार दे 2’ ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 111.6 करोड़ रुपये कमाए थे जबकि घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 74.22 करोड़ रुपये रहा. अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म महामारी के बाद के दौर की सबसे सफल रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में से एक बन गई है. दे दे प्यार दे 2 फिलहाल चौथे नंबर पर है, जो तू झूठी मैं मक्कार, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और बैड न्यूज से ठीक पीछे है. 

 

और पढ़ें
Published at : 08 Jan 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Rakul Preet Singh Ajay Devgn R. Madhavan De De Pyaar De 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
विश्व
US Military Budget: ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
Advertisement

वीडियोज

Greater Noida के Delta 1 में सीवर का गंदा पानी मिलने से कई बीमार, प्रशासन पर लगा नजरअंदाजी का आरोप
Sansani:दिल्ली में 'पत्थरबाज' गुंडों का कोहराम! | Crime
Delhi Bulldozer Action: Delhi Police को Youtuber Salman की पुलिस को तलाश ! | Turkman Gate
Delhi Bulldozer Action: Youtuber Salman की पुलिस को तलाश ! | Turkman Gate
Turkman Gate Row: तुर्कमान गेट में गली-गली दिखे पत्थर के निशान! । Faiz-E-Ilahi । Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
विश्व
US Military Budget: ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
Celebrities
'यह असहनीय वेदना...' अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर छलका मनोज मुंतशिर का दर्द
अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर छलका मनोज मुंतशिर का दर्द
रिलेशनशिप
Modern Dating Culture: आपके पार्टनर का भी है बैकअप पार्टनर? 6 में से 1 इंसान की जिंदगी में होता है कोई न कोई और
आपके पार्टनर का भी है बैकअप पार्टनर? 6 में से 1 इंसान की जिंदगी में होता है कोई न कोई और
यूटिलिटी
ट्रैक्टर खरीदने वालों को कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये, जानें कैसे मदद कर रही हरियाणा सरकार?
ट्रैक्टर खरीदने वालों को कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये, जानें कैसे मदद कर रही हरियाणा सरकार?
Home Tips
Cabbage Cleaning Tips: पत्ता गोभी काटते समय क्या सावधानी बरतें, जिससे गलती से भी न रहे कीड़ा? जानें आसान ट्रिक
पत्ता गोभी काटते समय क्या सावधानी बरतें, जिससे गलती से भी न रहे कीड़ा? जानें आसान ट्रिक
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget