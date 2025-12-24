दे दे प्यार दे 2 ओटीटी रिलीज, जानें कब और कहां देख पाएंगे अजय देवगन की फिल्म

अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे 2 ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म 14 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी. अब 2026 में फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है.

ओटीटी पर कब रिलीज होगी दे दे प्यार दे 2?

ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज होगी. हालांकि, फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है. लेकिन खबरें हैं कि फिल्म 9 जनवरी 2026 को ओटीटी पर स्ट्रीम हो सकती है.

बता दें दि दे दे प्यार दे 2 ने 74.17 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था.

फिल्म की कास्ट

फिल्म की बात करें तो इस में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में हैं. वहीं आर माधवन रकुल प्रीत सिंह के पिता के रोल में हैं. गौतमी कपूर उनकी मां के रोल में हैं. फिल्म में मीजान जाफरी और जावेद जाफरी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म में दिखाया गया कि रकुल प्रीत सिंह को अपने पिता की उम्र के शख्स से प्यार हो जाता है और वो उसे मिलवाने के लिए अपने घर लेकर जाती है. बस जब अजय देवगन रकुल प्रीत सिंह के पेरेंट्स से मिलते हैं तो खूब धमाल होता है और ट्विस्ट आते हैं.

ये फिल्म 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल है. दे दे प्यार दे को फैंस ने खूब पसंद किया था. उस वक्त अजय देवगन अपनी फैमिली और एक्स वाइफ से रकुल को मिलवाने लेकर जाते हैं. वहां भी खूब ड्रामे देखने को मिलते हैं. दे दे प्यार दे ने बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा दिया था. फिल्म में तबु अजय की एक्स वाइफ के रोल में नजर आई थीं.

दे दे प्यार दे 2 को भी फैंस ने पसंद किया. इसके गाने भी वायरल रहे. रकुल और अजय की जोड़ी को फैंस ने खूब प्यार दिया.