महिमा चौधरी की बेटी अरियाना करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्ट्रेस बोलीं- मैं उसे सपोर्ट करूंगी

एक्ट्रेस महिमा चौधरी की बेटी अरियाना चौधरी अक्सर स्पॉटलाइट में रहती हैं. वो इंटरनेट सेंसेशन हैं. अरियाना की पिक्स और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं. अरियाना को फिल्म नादानियां के प्रीमियर में स्पॉट किया गया था. उसके बाद से वो काफी खबरों में आ गई हैं. अब महिमा ने अरियाना के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर बात की है.

महिमा चौधरी की बेटी करेगी बॉलीवुड डेब्यू?

फिल्मीज्ञान के साथ बातचीत में महिमा ने बेटी को लेकर बात की. उन्होंने बेटी अरियाना के के बॉलीवुड को लेकर भी रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'अभी जल्द तो नहीं. पर हां. मुझे फिल्में पसंद है. मुझे क्रिएटिविटी पसंद है और मैं उसे भी अपनी हिस्ट्री का हिस्सा बनाना चाहती हूं. मुझे ये बिल्कुल पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो सेटअप किया है लाइफ में यही सेटअप किया है. और मुंबई से बढ़कर कुछ नहीं है. तो मैं चाहती हूं कि वो भी यहीं रहे.'

आगे महिमा ने कहा कि वो अभी बेटी को इंडस्ट्री में लाने की जल्दी में नहीं हैं. अगर अरियाना एक्टिंग में आना चाहेगी तो वो उसका पूरा सपोर्ट करेंगी. अरियाना सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने स्कूल से एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में वो अपनी फ्रेंड के साथ वीडियो पोस्ट किया था. वीडियो में वो पंजाबी गाने पर रील बनाती दिखीं. उनका ये वीडियो काफी वायरल हुआ था.

महिमा चौधरी के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो हाल ही में फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी में नजर आईं इस फिल्म में वो संजय मिश्रा के अपोजिट रोल में हैं. महिमा ने जमकर फिल्म का प्रमोशन किया था. वो दुल्हन के अवतार में भी नजर आई थीं. इससे पहले वो फिल्म नादानियां में दिखी थीं. इस फिल्म में खुशी कपूर की ऑनस्क्रीन मां के रोल में नजर आई थीं.