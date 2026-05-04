'डकैत' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

डकैत: अ लव स्टोरी में आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर ने लीड रोल प्ले किय़ा है. यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. शेनेल देव द्वारा निर्देशित, यह एक्शन-रोमांटिक ड्रामा तेलुगु और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था, ताकि इसे ज्यादा दर्शकों तक पहुंचा जा सके. हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. वहीं फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फाइनली इसके डिजिटल डेब्यू की रिलीज डेट आ गई है. जानते हैं ये कब और कहां ओटीटी पर स्ट्रीम होगी?

डकैत ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

अगर आप इस रोमांटिक एक्शन ड्रामा को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, तो आपके लिए खुशखबरी है. फिल्म अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है, जिससे दर्शक घर बैठे इसे एंजॉय कर सकेंगे. बता दें डकैत 8 मई, 2026 से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी, यह फिल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भाषाओं में अवेलेबल होगी.

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फिल्म 'डकैत' के बारे में

फिल्म की कहानी हरिदास उर्फ ​​हरि के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी लाइफ एक धोखे के बाद उथल-पुथल हो जाती है. बाद में, वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सरस्वती से बदला लेने के लिए लौटता है. हालांकि, जैसे-जैसे वह कई डकैतियों में उलझता जाता है, उसका रास्ता और भी मुश्किल होता जाता है, जिससे वह एक खतरनाक गिरोह में और भी गहराई से फंस जाता है, क्या वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से धोखे का बदला ले पाएगा? ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा.

डकैत की कास्ट और क्रू

आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर के साथ, फिल्म में अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, सुनील वर्मा, अतुल कुलकर्णी, ज़ैन मैरी खान और कामाक्षी भास्करला सहित कई दमदार स्पोर्टिंग कलाकार है. सुप्रिया यारलागड्डा द्वारा निर्मित और अन्नपूर्णा स्टूडियोज द्वारा प्रेजेंट है.

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