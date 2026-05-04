इस हफ्ते ओटीटी पर धमाकेदार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही एक से एक 8 धांसू फिल्में-सीरीज

लोग घर बैठे कुछ दिलचस्प देखना चाहते हैं, उनके लिए यह हफ्ता काफी मजेदार रहने वाला है. दरअसल इस वीक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए कंटेंट की बाढ़ आ गई है. जी हां एक से एक धांसू फिल्में और सीरीज इस हफ्ते रिलीज हो रही हैं इनमें एक्शन रोमांटिक थ्रिलर से लेकर सस्पेंस और सोशल ड्रामा तक शामिल हैं. चलिए यहां इस हफ्ते की ओटीटी लाइन अप की पूरी लिस्ट जान लेते हैं जिन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

लुखे

वेब सीरीज़ 'लुखे' इस हफ्ते रिलीज़ हो रही है. ये एक म्यूजिकल क्राइम सस्पेंस सीरीज़ है जिसमें राशि खन्ना, पलक तिवारी और किंग मुख्य भूमिका में हैं. किंग ने इस प्रोजेक्ट से एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू किया है. सीरीज में राशि खन्ना खाकी वर्दी में पुलिस अधिकारी गुरबानी की भूमिका में हैं. अपराध, ड्रग्स, म्यूजिक और बदला जैसे सब्जेक्ट पर बेस्ड ये सीरीज़ एक्शन से भरपूर है. इसका निर्देशन हिमांक गौर ने किया है, 'लुखे' 8 मई, 2026 से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी.

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डकैत

मृणाल ठाकुर और आदिवी शेष की एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 'डकैत' थिएटर में खास कमाल नहीं कर पाई. वहीं अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है यह फिल्म 8 मई, 2026 से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी. बता दें कि ये 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, लेकिन धुरंधर 2 और भूत बंगला जैसी फिल्मों से मुकाबला करने में असफल रही.





लव इंश्योरेंस कंपनी

यह एक तमिल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, इसने भी 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. अब यह तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी. इसे प्राइम वीडियो पर 6 मई, 2026 से देख सकेंगे.





वाझा 2

सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद, मलयालम फिल्म वाझा 2 अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है, 2 अप्रैल, 2026 को रिलीज हुई यह फिल्म 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी है इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है. सविन एसए द्वारा निर्देशित यह एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और 2024 की हिट फिल्म का सीक्वल है. बता दें कि वाझा 2 को 8 मई से जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है. इसकी कहानी चार दोस्तों की लाइफ के इर्द-गिर्द घूमती है.





सिटाडेल सीज़न 2

प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर रिचर्ड मैडेन के साथ सबसे पॉपुलर एक्शन शो सिटाडेल सीजन 2 से कमबैक कर रही हैं. इस शो में प्रियंका ने नादिया सिंह और रिचर्ड मैडन ने मेसन किन का रोल प्ले किया है. सीरीज के दूसरे सीज़न में, वे एक नए, भयावह खतरे का सामना करते नजर आएंगे और बिखरी हुई जासूसी एजेंसी को फिर से खड़ा करने की कोशिश में दिखेंगे. इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर 6 मई, 2026 से स्ट्रीम कर सकेंगे.





द चेस्टनट मैन: हाइड एंड सीक सीज़न 2

यह एक डेनिश क्राइम सीरीज़ है जो स्पाई नाया थुलिन और मार्क हेस के रीयूनियन पर फोकस्ड है. ये दोनों एक 41 साल की महिला की हत्या की जांच के मिशन पर हैं, जिसका संबंध दशकों पुराने एक अनसुलझे हाई स्कूल हत्याकांड से है. इसे 7 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

थैंक यू, नेक्स्ट: सीज़न 3

तुर्की का यह रोमांटिक ड्रामा सेरेनाय सारिकाया के साथ कमबैक कर रहा है, जो लेयला का किरदार निभा रही हैं. लेयला एक गहरे और चुनौतीपूर्ण रिश्ते के बाद अपने तरीके से लाइफ, प्यार और सेल्फ डिसकवरी के लिए स्ट्रगल करती है. इस शोको नेटफ्लिक्स पर 8 मई से देख सकते हैं.

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नो प्लेस टू बी सिंगल

यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अलीसा बेनेट्टी की कहानी है, जो एक अकेली मां है और शादी करने के लिए समाज के भारी दबाव का विरोध करने की पूरी कोशिश कर रही है. उसकी ज़िंदगी तब उलट-पुलट हो जाती है जब एक अमीर नया आदमी, चार्ल्स बिंगले, आता है और उसे एक उलझन में फंसा देता है. इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर 8 मई, 2026 से स्ट्रीम कर सकते हैं.





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