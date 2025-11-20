हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये 5 फिल्में हैं बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट, ओटीटी पर तुरंत देख डालें

Disney Movies For Kids: ओटीटी पर सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी कई कंटेंट अवेलेबल है. आप अपने बच्चों के साथ जिओ हॉटस्टार पर मौजूद इन डिज्नी एनिमेटेड फिल्मों को एंजॉय कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 09:04 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आपके बच्चे भी घर में वहीं सेम कार्टून्स देख कर बोर हो गए हैं. या अगर आप भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए कुछ बढ़िया फिल्में देखना चाहते हैं. तो जिओ हॉटस्टार पर मौजूद डिज्नी की इन फिल्मों को घर बैठे जरूर एंजॉय करें. लिस्ट में मौजूद ये सभी 5 फिल्में बच्चों के एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं रहने देगी. 

जिओ हॉटस्टार पर जरूर देखें डिज्नी की ये फिल्में

1. जूटोपिया
डिज्नी की ये फिल्म भी बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. फिल्म की कहानी एक ऐसे शहर के बार में है जहां सभी जानवर आपस में प्रेम की भावना से साथ रहते हैं. इस फिल्म में आपको जुडी हॉप्स नाम का खरगोश देखने को मिलेगा जो पुलिस अफसर बनने का सपना देखती हैं और निक वाइल्ड नाम के लोमड़ी के साथ मिलकर शहर में अचानक गायब हो रहे सभी जानवरों का पता लगाती है. इसका नया सीजन 26 नवंबर को रिलीज होने वाला है. 

2. कोको
ये एक एनिमेटेड फीचर फिल्म है. इसकी कहानी 12 साल के बच्चे मैगुएल पर आधारित है. एक दिन ये बच्चा गलती से लैंड ऑफ द डेड पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है जहां वो अपने पूर्वजों से भी मिलता है. अपने पूर्वजों से मिलकर मैगुएल उनसे मदद मांगता है कि वो वापस उसे धरती पर लौटने के लिए मदद कर सकें. फिल्म बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. बता दें, इस फीचर फिल्म को बेस्ट एनिमेटेड फीचर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवॉर्ड से भी नवाजा गया है. वीकेंड पर आप भी अपने बच्चों के साथ डिज्नी की इस फिल्म को जिओ हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं. 

3. मोआना 
डिज्नी की इस फिल्म का पहला पार्ट 2016 में रिलीज हुआ. इसके बाद इस एनिमेटेड फिल्म के दूसरे पार्ट को 2024 में रिलीज किया गया और ये अपने फैंस के उम्मीदों पर खरी उतरी. इस फिल्म में एक ऐसी राजकुमारी की कहानी दिखाई गई है जो लड़कियों के लिए प्रेरणा बनती है. राजकुमारी मोआना लड़कियों और महिलाओं को वुमन एंपावरमेंट की भी सीख देती है. मोआना ये भी सिखाती है हर मुश्किल का सामना दृढ़ विश्वास और शक्ति से किया जा सकता है. बच्चों के लिए ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ–साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज का भी जरिए बनेगा. 

4. द जंगल बुक
रुडयार्ड किपलिंग के इस नोवल के अबतक कई वर्जन आ चुके हैं. इस नोवल पर कई फिल्में और कार्टून्स भी बन चुके हैं और हमेशा से ही ये बच्चों का फेवरेट रहा है. डिज्नी की ये एक्शन एनिमेटेड फिल्म बच्चों के एंटरटेनमेंट का एक जबरदस्त जरिया बन सकता है. जिओ हॉटस्टार पर ये फिल्म अवेलेबल है जहां फिल्म का लीड कैरेक्टर मोगली बच्चों के दिल में अपनी जगह बना ही लेगा. सदियों से इस फिल्म ने बच्चों का भरपूर मनोरंजन किया है और ये टाइमलेस क्लासिक आज भी लोगों के मन में पहली की तरह ही बसा हुआ है. 

5. फाइंडिंग नीमो
2013 में ये फिल्म रिलीज हुई थी. इसकी कहानी इतनी इमोशनल है कि ये आपके और आपके बच्चों के दिल में अपना घर बना जाएगी. डिज्नी की फिल्म 'फाइंडिंग निमो' में नीमो नाम की मछली अपने पिता से बिछड़ जाती है.  उसके पिता मर्लिन अपने बेटे को ढूंढने के लिए जी जान लगा देता है. फिल्म में आपको पिता–पुत्र के बीच के अनोखे रिश्ते के बारे में भी देखने का मौका मिलेगा. इस घटना में नीमो ये भी सीखता है कि उसे अब खुद का ध्यान रखना होगा. साथ ही मर्लिन की इच्छा शक्ति ये भी इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि आपके विश्वास के आगे सभी मुश्किलें बिल्कुल सामान्य है.

Published at : 20 Nov 2025 09:04 PM (IST)
Zootopia Moana Finding Nemo
