नेटफ्लिक्स का हिट शो 'ब्रिजर्टन' साल 2020 से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है. इसके अब तक तीन सीजन आ चुके हैं जो जबरदस्त हिट रहे हैं. अब इसके मचअवेटेड सीज़न 4 की रिलीज़ डेट आ गई है. सोमवार को, स्ट्रीमिंग दिग्गज ने फाइनली शो की तारीख की अनाउंसमेंट करते हुए एक टीज़र जारी किया, जिससे फैंस को भी इस सीज़न की एक झलक मिल गई. वहीं पिछले सीज़न की तरह, सीज़न 4 भी दो भागों में रिलीज़ होगा. चलिए जानते हैं 'ब्रिजर्टन' को नेटफ्लिक्स पर कब देख सकते हैं

'ब्रिजर्टन' सीजन 4 कब होगी रिलीज?

नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली ब्रिजर्टन सीज़न 4 की रिलीज़ की तारीख की अनाउंसमेंट कर दी है. ये फेमस ड्रामा सीरीज़ 2026 की शुरुआत में दो पार्ट में कमबैक करेगी. नेटफ्लिक्स ने 'ब्रिजर्टन' का नया टीजर जारी करते हुए खुलासा किया है कि ब्रिजर्टन सीज़न 4 दो भागों में रिलीज़ होगा. पहले चार एपिसोड 29 जनवरी, 2026 को और बाकी चार 26 फ़रवरी, 2026 को टेलीकास्ट होंगे. इस सीज़न में कुल आठ एपिसोड होंगे. टीजर के साथ कैप्शन में लिखा गया है, “ क्या हम इस मौके का फायदा उठाते हैं या समाज के रहस्यों में खुद को और गहराई से दफनाते हैं? जल्द ही पता चल जाएगा... ब्रिजर्टन सीज़न 4 दो भागों में आएगा, भाग 1: 29 जनवरी; भाग 2: 26 फ़रवरी.”

टीज़र में बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन (ल्यूक थॉम्पसन) को हॉलवे की सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखाया गया है, और वह सिल्वर वाली लेडी से लगभग टकरा ही जाता है. बाद में लेडी ब्रिजर्टन की लैविश मस्केरेड बॉल में उसका उससे इंट्रोडक्शन होगा. उसका नाम सोफी बेक (येरिन हा) है. वह नौकरानी है जो घर की मालकिन, अरमिन्टा गन (केटी लेउंग) के लिए काम करती है.

क्या है ब्रिजर्टन सीज़न 4 की कहानी

ब्रिजर्टन सीज़न 4 के ऑफिशियल सिनॉप्सिस में लिखा है, "ब्रिजर्टन का चौथा सीज़न सबसे छोटे बेटे बेनेडिक्ट (ल्यूक थॉम्पसन) पर फोकस्ड है. अपने बड़े और छोटे भाइयों की खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी के बावजूद, बेनेडिक्ट घर बसाने से कतराता है. लेकिन फिर उसकी मुलाक़ात अपनी मां की मस्केरेड बॉल में एक अट्रैक्टिव सिल्वर लेडी से नहीं होती है. चौथे सीजन में बेनेडिक्ट और सोफी की लव स्टोरी दिखाई गई है. इस सीजन में कुछ नए किरदार भी जुड़े हैं.