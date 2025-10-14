हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीBridgerton Season 4 Release: 'ब्रिजर्टन 4' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब देख सकेंगे नेटफ्लिक्स का ये मच अवेटेड शो

Bridgerton Season 4 Release: 'ब्रिजर्टन 4' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब देख सकेंगे नेटफ्लिक्स का ये मच अवेटेड शो

Bridgerton Season 4 Release: 'ब्रिजर्टन' के मच अवेटेड सीजन 4 की अनाउंसमेंट हो गई है. नेटफ्लिक्स ने एक टीजर के साथ इसकी रिलीज डेट अनाउंस की है. जानते हैं ये कब रिलीज हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 Oct 2025 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

नेटफ्लिक्स का हिट शो 'ब्रिजर्टन' साल 2020 से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है. इसके अब तक तीन सीजन आ चुके हैं जो जबरदस्त हिट रहे हैं. अब इसके मचअवेटेड सीज़न 4 की रिलीज़ डेट आ गई है. सोमवार को, स्ट्रीमिंग दिग्गज ने फाइनली शो की तारीख की अनाउंसमेंट करते हुए एक टीज़र जारी किया, जिससे फैंस को भी इस सीज़न की एक झलक मिल गई. वहीं पिछले सीज़न की तरह, सीज़न 4 भी दो भागों में रिलीज़ होगा. चलिए जानते हैं 'ब्रिजर्टन' को नेटफ्लिक्स पर कब देख सकते हैं

'ब्रिजर्टन' सीजन 4 कब होगी रिलीज?
नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली ब्रिजर्टन सीज़न 4 की रिलीज़ की तारीख की अनाउंसमेंट कर दी है. ये फेमस ड्रामा सीरीज़ 2026 की शुरुआत में दो पार्ट में कमबैक करेगी. नेटफ्लिक्स ने 'ब्रिजर्टन' का नया टीजर जारी करते हुए खुलासा किया है कि ब्रिजर्टन सीज़न 4 दो भागों में रिलीज़ होगा. पहले चार एपिसोड 29 जनवरी, 2026 को और बाकी चार 26 फ़रवरी, 2026 को टेलीकास्ट होंगे. इस सीज़न में कुल आठ एपिसोड होंगे. टीजर के साथ कैप्शन में लिखा गया है, “ क्या हम इस मौके का फायदा उठाते हैं या समाज के रहस्यों में खुद को और गहराई से दफनाते हैं? जल्द ही पता चल जाएगा... ब्रिजर्टन सीज़न 4 दो भागों में आएगा, भाग 1: 29 जनवरी; भाग 2: 26 फ़रवरी.”

टीज़र में बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन (ल्यूक थॉम्पसन) को हॉलवे की सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखाया गया है, और वह सिल्वर वाली लेडी से लगभग टकरा ही जाता है. बाद में लेडी ब्रिजर्टन की लैविश मस्केरेड बॉल में उसका उससे इंट्रोडक्शन होगा. उसका नाम सोफी बेक (येरिन हा) है. वह नौकरानी है जो घर की मालकिन, अरमिन्टा गन (केटी लेउंग) के लिए काम करती है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bridgerton (@bridgertonnetflix)

क्या है ब्रिजर्टन सीज़न 4 की कहानी
ब्रिजर्टन सीज़न 4 के ऑफिशियल सिनॉप्सिस में लिखा है, "ब्रिजर्टन का चौथा सीज़न सबसे छोटे बेटे बेनेडिक्ट (ल्यूक थॉम्पसन) पर फोकस्ड है. अपने बड़े और छोटे भाइयों की खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी के बावजूद, बेनेडिक्ट घर बसाने से कतराता है. लेकिन फिर उसकी मुलाक़ात अपनी मां की मस्केरेड बॉल में एक अट्रैक्टिव सिल्वर लेडी से नहीं होती है. चौथे सीजन में बेनेडिक्ट और सोफी की लव स्टोरी दिखाई गई है. इस सीजन में कुछ नए किरदार भी जुड़े हैं.

और पढ़ें
Published at : 14 Oct 2025 10:31 AM (IST)
Tags :
Bridgerton Season 4 Benedict Sophie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वो छोटा सा देश जहां हर शख्स की महीने की कमाई है करीब 10 लाख, जानें कैसे
वो छोटा सा देश जहां हर शख्स की महीने की कमाई है करीब 10 लाख, जानें कैसे
महाराष्ट्र
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
विश्व
Richest People in Nepal: कौन हैं नेपाल के 'अंबानी' और कितनी है संपत्ति, जानें सब कुछ
कौन हैं नेपाल के 'अंबानी' और कितनी है संपत्ति, जानें सब कुछ
क्रिकेट
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: Mukesh Sahani के बयान से सियासी हलचल तेज, क्या हैं मायने? | RJD-Congress
Bihar Seat Sharing: Mahagathbandhan में RJD-Congress के बीच सीटों को लेकर सुलझ गई गुत्थी? | ABP News
Bihar Seat Sharing: NDA में 9 सीटों पर फिर होगा मंथन? नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी! | ABP News
दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वो छोटा सा देश जहां हर शख्स की महीने की कमाई है करीब 10 लाख, जानें कैसे
वो छोटा सा देश जहां हर शख्स की महीने की कमाई है करीब 10 लाख, जानें कैसे
महाराष्ट्र
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
विश्व
Richest People in Nepal: कौन हैं नेपाल के 'अंबानी' और कितनी है संपत्ति, जानें सब कुछ
कौन हैं नेपाल के 'अंबानी' और कितनी है संपत्ति, जानें सब कुछ
क्रिकेट
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
साउथ सिनेमा
Monday Box Office Collection: मंडे टेस्ट में 'कांतारा चैप्टर 1' ने मारी बाजी, जानें- 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' सहित सभी फिल्मों का कैसा रहा हाल
मंडे टेस्ट में किस फिल्म ने मारी बाजी? कौन हुई फुस्स, जानें-बॉक्स ऑफिस का हिसाब-किताब
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: किस देश में दिवाली को कहा जाता है तिहार, जानें क्या है इसका मतलब?
किस देश में दिवाली को कहा जाता है तिहार, जानें क्या है इसका मतलब?
यूटिलिटी
Saheli Pink Card: इन महिलाओं का नहीं बनेगा सहेली पिंक कार्ड, जान लें जरूरी बात
इन महिलाओं का नहीं बनेगा सहेली पिंक कार्ड, जान लें जरूरी बात
नौकरी
ब्राजील के 2 लाख भारत में हो जाएंगे इतने, जानकर नहीं होगा यकीन
ब्राजील के 2 लाख भारत में हो जाएंगे इतने, जानकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget