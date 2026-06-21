बॉलीवुड में कई ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स रहे हैं, जिन्हें बड़े पर्दे पर वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे. लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इनके करियर को नया मोड़ दिया और इन्हें घर-घर में मशहूर बना दिया. वेब सीरीज और डिजिटल कंटेंट के दौर में इन कलाकारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से साबित किया कि असली टैलेंट कभी छुपता नहीं. आइए जानते हैं उन 5 एक्टर्स के बारे में जिन्होंने ओटीटी पर आकर जबरदस्त वापसी की और रातोंरात स्टार बन गए.

मनोज बाजपेयी

मनोज बाजपेयी इंडियन सिनेमा के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं. बॉलीवुड में उन्होंने 1994 की फिल्म 'बैंडिट क्वीन' से डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान उन्हें 1998 की फिल्म 'सत्या' से मिली, जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया. इसके बाद उन्होंने 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी फिल्मों में दमदार किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया. ओटीटी के दौर में उन्होंने 'द फैमिली मैन' जैसी वेब सीरीज से एक बार फिर खुद को साबित करते हुए डिजिटल दुनिया के सुपरस्टार बन गए.

पंकज त्रिपाठी

पंकज त्रिपाठी ने साल 2004 में फिल्म 'रन' से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसके बाद 'ओमकारा' और 'चिल्लर पार्टी' जैसी फिल्मों में नजर आए. साल 2012 में 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में सुल्तान कुरैशी के किरदार ने उन्हें असली पहचान दिलाई. इसके बाद 'मसान', 'बरेली की बर्फी' और 'स्त्री' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 'मिर्जापुर' के कालीन भैया और 'सेक्रेड गेम्स' के गुरुजी जैसे किरदारों ने उन्हें डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बना दिया.

ये भी पढ़ेंः शफक नाज ने डेढ़ साल तक छुपाई शादी, अब पति संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, बोलीं- जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल

संजय कपूर

संजय कपूर बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर हैं. उन्होंने 1995 में फिल्म 'प्रेम' से डेब्यू किया और 'राजा' जैसी हिट फिल्म से पहचान बनाई. बाद में उन्होंने 'सिर्फ तुम' और 'औजार' जैसी फिल्मों में काम किया. हालांकि बॉलीवुड में उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली. संजय कपूर ओटीटी की दुनिया में कदम रखा. उनकी पॉपुलर वेब सीरीज में 'द लास्ट आवर', 'द फेम गेम', 'द गॉन गेम', और 'अब होगा हिसाब' शामिल हैं. 'अब होगा हिसाब' के लिए संजय कपूर की एक्टिंग की जमकर तारीफ की जा रही है. लोगों का कहना है कि उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक बेहतरीन अभिनेता हैं.

बॉबी देओल

बॉबी देओल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1995 में फिल्म 'बरसात' से की थी. 90 के दशक में 'गुप्त', 'सोल्जर', 'बादल' और 'अजनबी' जैसी फिल्मों से उन्होंने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की. लेकिन 2000 के बाद उनके करियर में गिरावट आई और लंबे समय तक वे फिल्मों से दूर रहे. साल 2018 में 'रेस 3' और फिर 'हाउसफुल 4' से उन्होंने वापसी की कोशिश की. ओटीटी पर उनकी किस्मत बदल गई और 'आश्रम' सीरीज में निराला बाबा के किरदार ने उन्हें नई पहचान दिलाई. 2023 की फिल्म 'एनिमल' उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसमें उनके दमदार विलेन रोल को खूब सराहा गया. अब वो फिल्म 'अल्फा' को लेकर चर्चा में हैं.

जिमी शेरगिल

जिमी शेरगिल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1996 में गुलजार की फिल्म 'माचिस' से की थी. उन्हें असली पहचान 2000 में आई फिल्म 'मोहब्बतें' से मिली. इसके बाद उन्होंने 'मुन्ना भाई M.B.B.S.', 'हासिल', 'मेरे यार की शादी है' और 'दिल है तुम्हारा' जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया. लेकिन वो पॉपुलैरिटी नहीं हासिल कर पाए. जिमी ने ओटीटी पर भी मजबूत पहचान बनाई और 'रंगबाज फिर से', 'योर ऑनर' और 'रणनीति: बालाकोट बियॉन्ड' जैसी वेब सीरीज में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता.

ये भी पढ़ेंः बॉक्स ऑफिस पर हीरोज नहीं, हीरोइनों का दबदबा! 'अल्फा' से 'ईथा' तक, 2026 में रिलीज होंगी ये फिल्में