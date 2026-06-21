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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनशफक नाज ने डेढ़ साल तक छुपाई शादी, अब पति संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, बोलीं- जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल

शफक नाज ने डेढ़ साल तक छुपाई शादी, अब पति संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, बोलीं- जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल

एक्ट्रेस शफक नाज ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर सभी को हैरान कर दिया है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने पति संग कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की है. उन्होंने देढ़ साल तक अपनी शादी छिपाए रखी थी.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 21 Jun 2026 02:52 PM (IST)
एक्ट्रेस शफक नाज ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर सभी को हैरान कर दिया है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने पति संग कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की है. उन्होंने देढ़ साल तक अपनी शादी छिपाए रखी थी.

'महाभारत' (2013) में 'माता कुंती' के किरदार से पॉपलुर हुई एक्ट्रेस शफक नाज ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उन्होंने डेढ़ साल तक अपनी शादी को पूरी तरह से प्राइवेट रखा था. अब एक्ट्रेस ने पति ज़ीशान के साथ अपनी रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी खुशहाल जिंदगी की झलक फैंस को दिखाई है. फलक ने इसे अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बताया है.

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शफक नाज ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने पति के साथ कुछ फोटोज शेयर की हैं. उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.
शफक नाज ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने पति के साथ कुछ फोटोज शेयर की हैं. उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.
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इन लेटेस्ट फोटोज में शफक नाज अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं. बीच किनारे शफक अपने पति संग खूब पोज दिए हैं.
इन लेटेस्ट फोटोज में शफक नाज अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं. बीच किनारे शफक अपने पति संग खूब पोज दिए हैं.
Published at : 21 Jun 2026 02:52 PM (IST)
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