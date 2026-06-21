एक्सप्लोरर
शफक नाज ने डेढ़ साल तक छुपाई शादी, अब पति संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, बोलीं- जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल
एक्ट्रेस शफक नाज ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर सभी को हैरान कर दिया है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने पति संग कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की है. उन्होंने देढ़ साल तक अपनी शादी छिपाए रखी थी.
'महाभारत' (2013) में 'माता कुंती' के किरदार से पॉपलुर हुई एक्ट्रेस शफक नाज ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उन्होंने डेढ़ साल तक अपनी शादी को पूरी तरह से प्राइवेट रखा था. अब एक्ट्रेस ने पति ज़ीशान के साथ अपनी रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी खुशहाल जिंदगी की झलक फैंस को दिखाई है. फलक ने इसे अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बताया है.
1/7
2/7
Published at : 21 Jun 2026 02:52 PM (IST)
Tags :Shafaq Naaz
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'कैरी ऑन जट्टा 4' का ट्रेलर रिलीज, गिप्पी ग्रेवाल के एक झूठ से मचा बवाल, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म
मनोरंजन
रणबीर कपूर-इमरान खान ने ठुकराई थी 'कॉकटेल', सैफ अली खान का खुलासा, कहा- उन्हें खुश होना चाहिए
मनोरंजन
बॉक्स ऑफिस: 50 करोड़ के पार 'कॉकटेल 2', बनी 5वीं बड़ी वीकेंड ओपनर, 35% वसूला बजट
मनोरंजन
योगा डे 2026: अक्षय कुमार-अनुपम खेर से उर्मिला मातोंडकर तक, सेलेब्स ने ऐसे मनाया इंटरनेशनल योगा डे
Advertisement