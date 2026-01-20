छोटे पर्दे का विवादित शो 'बिग बॉस' पिछले 19 सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. इस शो को टक्कर देने के लिए ओटीटी पर भी इसके तीन सीजन लाए गए थे.ऐसे में तीसरे सीजन के बाद दर्शकों को बिग बॉस ओटीटी 4 का बेसब्री से इंतजार था. लेकिन, अब दर्शकों के हाथ सिर्फ निराशा ही लगने वाली है.

क्योंकि मेकर्स ने एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया है.बिग बॉस तक के अनुसार 'बिग बॉस ओटीटी' हिंदी को अनिश्चित काल के लिए कैंसिल कर दिया गया है. मेकर्स ने ये फैसला किया है कि अब हिंदी वर्जन में सिर्फ एक ही बिग बॉस आएगा, जिसे टीवी और ओटीटी पर प्रसारित किया जाएगा.

करण जौहर ने किया था बिग बॉस ओटीटी सीजन 1

मेकर्स नहीं चाहते कि दर्शक टीवी या डिजिटल तक सीमित रहें. वो लोग अब दोनों जगह पर एक ही शो देख पाएंगे. ठीक उसी तरह, जैसा बिग बॉस 19 के समय हुआ था.बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 को करण जौहर ने होस्ट किया था और इसकी विनर दिव्या अग्रवाल बनी थी.

'बिग बॉस ओटीटी सीजन 2' सलमान खान के होस्ट किया था और विनर एल्विश यादव बने थे. फिर बिग बॉस ओटीटी 3 को अनिल कपूर ने होस्ट किया था और विनर सना मकबूल चुनी गई थी.इसके बाद सीजन 4 को आना था, जो कि अब नहीं आएगा.दर्शक भी मेकर्स के फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं.एक यूजर ने लिखा,'अलग से ओटीटी वर्जन की जरूरत ही नहीं है, जब टीवी वर्जन को ओटीटी पर देख सकते हैं.'एक ने लिखा,'बीबी ओटीटी का कोई औचित्य ही नहीं है, जब रेगुलर बिग बॉस ओटीटी पर स्ट्रीम होता है.'

आपको बता दें कि बिग बॉस पहले सिर्फ टीवी पर टेलीकास्ट होता था लेन समय के साथ इसे ओटीटी पर भी लाया गया. अब हर सीजन टीवी पर टेलीकास्ट होने के साथ-साथ ओटीटी पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाता है. लेकिन, जब से बिग बॉस का ओटीटी वाला सीजन अलग से आया है तब से ही जियो सिनेमा पर दो-दो बार बिग बॉस आ रहा है.

ऐसे में दर्शकों को मजबूरी में डिजिटली और टीवी फॉर्मेंट में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.इस वजह से शो की टीआरपी ौर व्यूज पर सीधा असर पड़ रहा है.मेकर्स इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं चाहते हैं.

ये भी पढ़ें:-'नागिन 7' से रातों रात बाहर हुई ये एक्ट्रेस, महज तीन हफ्तों में मेकर्स ने खेला बड़ा दांव