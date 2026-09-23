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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT पर देखें ये 4 सबसे खतरनाक कोरियन थ्रिलर शोज, कांप उठेगी रूह, 8.5+ है IMDb रेटिंग

OTT पर देखें ये 4 सबसे खतरनाक कोरियन थ्रिलर शोज, कांप उठेगी रूह, 8.5+ है IMDb रेटिंग

अगर आप के-ड्रामा के शौकीन हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है. हम आपको 4 ऐसे कोरियन शोज के बार में बताने जा रहे हैं, जिन्हें देख आपकी रूह कांप उठेगी. ये सारे शोज ओटीटी पर मौजूद हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 05:33 PM (IST)
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अगर आप कोरियन ड्रामा देखने के शौकीन हैं और इस बार कुछ हटकर और थ्रिलिंग देखना चाहते हैं, तो ये लिस्ट आपके काम की है. रोमांस और इमोशनल कहानियों से अलग इन 4 शोज में क्राइम, मर्डर मिस्ट्री और जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा. इनकी कहानी में ऐसे ट्विस्ट हैं, जो आपको आखिरी एपिसोड तक स्क्रीन से बांधे रखेंगे. खास बात ये है कि इन चारों शोज की IMDb रेटिंग भी धांसू है.

फ्लावर ऑफ इविल
'फ्लावर ऑफ इविल' क्राइम, मिस्ट्री, रोमांस और थ्रिलर जॉनर का ड्रामा है. कहानी एक ऐसे शख्स की है, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है, लेकिन अपनी असली पहचान का बड़ा राज छिपा रहा है. उसकी पत्नी एक डिटेक्टिव है और पुराने मर्डर केस की जांच करते हुए शक उसके पति पर पहुंचने लगता है. इसमें टोटल 16 एपिसोड हैं. इस ड्रामा की IMDb रेटिंग 10 में से 8.5 है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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OTT पर देखें ये 4 सबसे खतरनाक कोरियन थ्रिलर शोज, कांप उठेगी रूह, 8.5+ है IMDb रेटिंग

माउस
'माउस' साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है, जिसमें मर्डर मिस्ट्री और कई जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलते हैं. कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है, जिसका सामना एक खतरनाक साइकोपैथ किलर से होता है. इसके बाद वो अपराधी की तलाश के साथ इंसानी दिमाग और साइकोपैथी से जुड़े कई सवालों का सामना करता है. इसमें 20 एपिसोड हैं. अगर आपको सस्पेंस और सीरियल किलर पर बेस्ड कहानियां पसंद हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. इस ड्रामा की IMDb रेटिंग 8.6 है.

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बियॉन्ड इविल
'बियॉन्ड इविल' एक डार्क क्राइम, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा है. 16 एपिसोड की इस सीरीज की कहानी दो पुलिस ऑफिसर की है, जो एक पुराने सीरियल मर्डर केस की जांच करते हैं और हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. जांच के दौरान दोनों को अपने आसपास के लोगों के साथ-साथ खुद पर भी शक होने लगता है. इसकी IMDb रेटिंग 8.1 है. ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

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स्ट्रेंजर
'स्ट्रेंजर ' क्राइम, मिस्ट्री और लीगल थ्रिलर जॉनर का ड्रामा है. कहानी एक प्रॉसिक्यूटर और महिला पुलिस डिटेक्टिव की है, जो एक मर्डर केस की जांच करते हुए बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं. ड्रामा में मर्डर मिस्ट्री के साथ लीगल सिस्टम और पावर गेम भी देखने को मिलता है. इसके दो सीजन हैं और दोनों सीजन में 16-16 एपिसोड हैं. इसकी IMDb रेटिंग 8.4 है. ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 23 Sep 2026 05:33 PM (IST)
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