'सपने वर्सेस एवरीवन 2' का दमदार ट्रेलर आउट, जानें- कब और कहां देख पाएंगे ये वेब सीरीज

OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो ने वेब सीरीज 'सपने वर्सेस एवरीवन' के दूसरे सीजन का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया है. इसकी कहानी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री और रियल एस्टेट की दुनिया के इर्द-गिर्द घूमती है. ट्रेलर में सपनों, बदले और पहचान की एक दमदार झलक देखने को मिल रही है. इस सीरीज को अंबरीश वर्मा ने डायरेक्ट किया है, जबकि अरुणाभ कुमार और विजय कोशी ने इसे 'द वायरल फीवर' के बैनर तले प्रोड्यूस किया है.

अंबरीश वर्मा हैं लेखक और निर्देशक

जिमी का किरदार निभाने वाले और 'सपने वर्सेस एवरीवन 2' के लेखक-निर्देशक अंबरीश वर्मा ने कहा, 'सपने वर्सेस एवरीवन मेरे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक सपना रहा है. पहले सीज़न को जो प्यार मिला, उसी ने हमें दूसरा सीज़न बनाने के लिए प्रेरित किया. मैं TVF और प्राइम वीडियो का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया कि मैं इस सफर को भारत और दुनिया भर के दर्शकों के साथ शेयर कर सकूं. मैं इस बात को लेकर उत्साहित हूं कि दर्शक जिमी का सफ़र देखेंगे, वो पहले से कहीं ज़्यादा गहरा, उलझा हुआ और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है. मैं इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं.'





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प्रशांत के रोल में लौट रहे परमवीर सिंह चीमा

परमवीर सिंह चीमा सीरीज में प्रशांत का किरदार निभा रहे हैं. उन्होंने कहा, 'पहले सीज़न को दर्शकों से जो प्यार मिला और उन्होंने मेरे किरदार को जिस तरह अपनाया, वो सच में बहुत भावुक कर देने वाला था. प्रशांत के रूप में वापस लौटने का मौका मिलना मेरे लिए बहुत खास है. हमें जो सपोर्ट मिला है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि दर्शक फिर से प्रशांत के इस सफर से जुड़ें.'

विजयंत कोहली ने क्या कहा?

'सपने वर्सेस एवरीवन 2' में कुकरेजा उर्फ मामा का किरदार निभा रहे विजयंत कोहली ने कहा, 'मैं सपने वर्सेस एवरीवन सीज़न 2 के लिए वापस लौटकर बेहद उत्साहित हूं. यह सफर मेरे लिए रोमांचक होने के साथ-साथ चुनौतीपूर्ण भी रहा है. नया सीज़न वहीं से शुरू होता है जहां पहला सीज़न खत्म हुआ था. मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शक कुकरेजा के किरदार को उतना ही पसंद करेंगे, जितना मैंने सपने वर्सेस एवरीवन के इस नए सीज़न में निभाते हुए महसूस किया.'

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सीरीज में होंगे 5 एपिसोड

'सपने वर्सेस एवरीवन 2' में अंबरीश वर्मा, परमवीर सिंह चीमा, विजयंत कोहली, अभिषेक चौहान, निधि शाह, खुशाली कुमार, नवीन कस्तूरिया और वैशाख शंकर जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. बता दें कि 'सपने वर्सेस एवरीवन 2' में कुल 5 एपिसोड होंगे. ये सीरीज 1 मई, 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है.