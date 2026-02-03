'धुरंधर' के बाद अक्षय खन्ना vs सनी देओल! इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी नई एक्शन-थ्रिलर
Ikka Trailer Release: सनी देओल और अक्षय खन्ना स्टारर 'इक्का' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हो गया है. इस फिल्म में इन दोनों की जोड़ी को साथ में देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
हाल ही में 'धुरंधर' के 'रहमान डकैत', यानी अक्षय खन्ना के इस किरदार से लोग उबर नहीं पाए थे. अब जल्दी ही एक्टर एक नए अवतार में नजर आने वाले हैं. तो वहीं 'बॉर्डर 2' में सनी देओल किरदार से भी लोगों का मन नहीं भर पाया था, कि अब सनी पाजी भी नए अवतार में नजर आने वाले हैं. दरअसल सनी देओल और अक्षय खन्ना की आगामी फिल्म 'इक्का' की फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है. जिसमें दोनों को सालों बाद साथ में देखकर फैंस बेहद खुश हैं.
'इक्का' की टीजर हुआ रिलीज
हाल ही में 'इक्का' का टीजर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है, जिसमें कोर्ट रूम दिखाया गया है, सनी देओल किसी महत्वपूर्ण केस को लड़ रहे हैं. तो वहीं अक्षय खन्ना भी एक ऐसे खतरनाक किरदार में नजर आ रहे हैं जो अपनी बात साबित किए बिना पीछे नहीं हटेगा. टीजर में हम देखते हैं कि अक्षय आते हैं और और अपनी गवाही देने के लिए कटघरे में खड़े होते हैं. इस टीजर में कोर्टरूम ड्रामा के साथ ही, थोड़ा षड्यंत्र और थोड़ा एक्शन भी जर आ रहा है. वैसे सनी देओल को 'दामिनी' के बाद ऐसे वकील के आउटफिट में देखना काफी दिलचस्प नजर आ रहा है. यहां देखें टीजर:
'बॉर्डर' के बाद पहली बार करेंगे स्क्रीन शेयर
इस फिल्म के जरिए अक्षय खन्ना और सनी देओल करीब 29 साल के बाद एक बार फिर से स्क्रीन शेयर ककने वाले हैं. ये दोनों साल 1997 में आई 'बॉर्डर' में पहली बार साथ नजर आए थे. इसके बाद से दोनों को कोई भी प्रोजेक्ट साथ में करने का मौका नहीं मिला. हालांकि अब दोनों को एक बार फिर से साथ में काम करते देखना काफी एक्साइटिंग है.
बता दें कि फिल्म में अक्षय और सनी के अलावा दिया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम, संजीदा शेख मुख्य किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने किया है. फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, हालांकि अब तक इसकी रिलीज की तारीख सामने नहीं आई है.
