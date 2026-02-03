बॉलीवुड एक्ट्रेस और पटौदी खानदान की बहू करीना कपूर खान हाल ही में अपने परिवार के साथ ISPL मैच देखने के लिए पहुंची थीं. यहां से करीना के कई सारे वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. करीना के क्यूट रिएक्शंस को देखकर तो लोगों को 'जब वी मेट' की 'गीत' याद आ ही गई, लेकिन एक वीडियो ऐसा है जिसमें करीना को देख लोग कह रहे हैं 'अरे ये तो टिपिकल 90s की मां हैं'. बताते हैं लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं.

जेह को दिखाई आंखें

दरअसल करीना कपूर खान का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस वीडियो में करीना अपने छोटे बेटे जेह को बड़ी- बड़ी आंखें दिखाकर डांटती हुई नजर आ रही हैं. इस वीडियो में जेह तो नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन करीना के एक्सप्रेशंस पर सबकी नजर रही. वीडियो में जेह कोई शरारत कर रहे हैं और करीना उन्हें गुस्से में आंखें बड़ी करके डिसिप्लिन में रहने के लिए कह रही हैं. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं साथ ही साथ करीना के इस वीडियो को काफी रिलेटेबल भी बता रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

करीना के इस वीडियो को देखने के बाद तो जैसे सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट्स की झड़ी ही लग गई है. एक यूजर ने कमेंट में लिखा, 'बच्चे के लिए आंख का इशारा काफी होना चाहिए'. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आंखें सब कह देती हैं: बताओ मुझे कि आप देसी मां हो बिना बताए'. एक और यूजर ने लिखा है, 'हीरोइन हो या कोई और मां तो मां होती है'. इसी तरह के कई और कमेंट्स की झड़ी इस वायरल वीडियो पर लग रही है.









बता दें कि करीना कपूर खान पति सैफ अली खान और दोनों बेटों जेह अली खान और तैमूर अली खान के साथ सूरत में ISPL मैच देखने के लिए गई थीं. इस दौरान के कई और भी वीडियोज सामने आ रहे हैं जो वाकई में बहुत प्यारे हैं. बात करें करीना के वर्कफ्रंट के बारे में तो एक्ट्रेस आने वाले समय में 'दायरा' फिल्म में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म को मेघना गुलजार बना रही हैं. ये एक इंवेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसका फैंस को भी बेसब्री से इंतजार है.