‘अखंडा 2’ नंदमुरी बालकृष्ण की ड्रीम प्रोजेक्ट थी. सिम्हा, लीजेंड और अखंडा के बाद यह चौथी बार था जब उन्होंने स्टार डायरेक्टर बोयापति श्रीनु के साथ इस फिल्म में काम किया था. हालांकि, 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये एक्शन ड्रामा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है. लगभग 90 करोड़ रुपये कमाने के बावजूद, अखंडा 2 घाटे में चली गई. इन सबके बीत फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे. वहीं खबर आ रही है कि इसकी तय ओटीटी रिलीज डेट अब पोस्टपोन्ड हो गई है.

कब ओटीटी पर रिलीज होगी ‘अखंडा 2’?

‘अखंडा 2’ के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं वहीं इसकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज 9 जनवरी तय की गई थी. हालांकि नेटफ्लिक्स ने रिलीज़ डेट की पुष्टि करते हुए कोई आधिकारिक पोस्टर या घोषणा जारी नहीं की, लेकिन फिल्म का नाम पहले सर्च के दौरान प्लेटफॉर्म (ऐप) के कैटलॉग में दिखाई दिया था. इससे कई लोगों को लगा कि फिल्म इस शुक्रवार को रिलीज़ होगी. हालांकि, अब चुपचाप कैटलॉग से नाम हटा दिया गया है और पहले एक्टिव लिंक अब फिल्म पर रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है. इससे हिंट मिल रहा है कि ‘अखंडा 2’ की ओटीटी रिलीज़ पोस्टपोन हो गई है. हालांकि उम्मीद है कि नेटफ्लिक्स इस फिल्म की ओटीटी रिलीज की कंफर्म डेट जल्द ही अनाउंस करेगा.

'अखंडा 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'अखंडा 2' की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार काफी धीमी हो गई है, फिल्म ने 23वें दिन भारत में लगभग 25 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया. 22वें दिन भी फिल्म का यही कलेक्शन रहा था. इसकी कुल भारतीय नेट कमाई अब 93.65 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, सैकनिल्क वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 22 दिनों के बाद लगभग 93.40 करोड़ रुपये कमाए थे. तीसरे हफ्ते की कमाई 4.1 करोड़ रुपये रही. यह पिछले हफ्तों की तुलना में 66.67 प्रतिशत की भारी गिरावट है. हालांकि 'अखंडा 2' अब धीरे-धीरे 100 करोड़ रुपये के आंकड़े की ओर बढ़ रही है.

‘अखंडा 2’ स्टार कास्ट

इस पैन इंडिया फिल्म में आदि पिनीसेट्टी, कबीर दुहान सिंह, हर्षाली मल्होत्रा, सस्वता चटर्जी और अन्य कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. इसका निर्माण राम अचंता और गोपी अचंता ने किया है और म्यूजिक थमन ने दिया है.

‘अखंडा 2’ का क्या है प्लॉट

यह एक्शन थ्रिलर महाकुंभ के बैकग्राउंड पर सेट की गई है, जब एक चीनी दुश्मन कुंभ में उमड़ी विशाल भीड़ को निशाना बनाकर बायोवॉर करने की प्लानिंग करता है. वहीं दूसरी ओर, डॉ. जननी (हर्शाली मल्होत्रा ​स्टारर) इस हमले को रोकने के लिए एंटीडॉट बनाने में जुटी हैं. हालांकि, स्थिति बिगड़ने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगती हैं. तभी अखंड योद्धा रुद्र सिकंदर अघोरा उनकी रक्षा के लिए आगे आते हैं. उनके साथ उनके जुड़वां भाई मुरली कृष्णा भी हैं, और फिर दोनों का सामना मानव आतंकवादियों और रहस्यमयी शक्तियों से होता है. राष्ट्र के लिए उनकी लड़ाई बेहद मनोरंजक और एक्शन से भरपूर हो जाती है.