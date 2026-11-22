वेंकटेश की फिल्म 'आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47' यानी 'एके 47' 30 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फैमिली ड्रामा का निर्देशन मशहूर फिल्ममेकर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने किया है. फिल्म में वेंकटेश मुख्य भूमिका में नजर आए हैं, जबकि श्रीनिधि शेट्टी और नारा रोहित ने भी अहम किरदार निभाए हैं.

फिल्म को थिएटर में दर्शकों के कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था. वहीं, अब थिएटर में रिलीज के करीब चार हफ्ते बाद ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. आइए जानते हैं ये किस ओटीटी प्लेटफॉर्म रिलीज होने वाली है.

ओटीटी पर कब रिलीज होगी वेंकटेश की 'आदर्श कुटुंबम'?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 27 नवंबर 2026 यानी इस शुक्रवार से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो सकती है. इसे तेलुगु के अलावा हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम समेत पांच भाषाओं में रिलीज किए जाने की उम्मीद है. हालांकि, प्लेटफॉर्म और मेकर्स की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म 'आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47' की कहानी एक मिडिल क्लास परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी 100 करोड़ रुपये की लॉटरी लगने के बाद अचानक बदल जाती है. इसके बाद परिवार की जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आते हैं.

फिल्म का निर्माण हारिका एंड हसीन क्रिएशंस ने किया है. इसमें सत्या, नारा रोहित, युविना और राजा प्रज्वल समेत कई कलाकार अहम किरदारों में हैं. फिल्म का म्यूजिक थमन ने तैयार किया है.

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'आदर्श कुटुंबम' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई. सैकनिल्क के मुताबिक, 'आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47' ने रिलीज के 23 दिनों में दुनियाभर में 75.26 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. इसमें भारत से फिल्म की कमाई 58.41 करोड़ रुपये रही, जबकि ओवरसीज मार्केट से 16.85 करोड़ रुपये आए हैं. भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 49.97 करोड़ रुपये है.

फिल्म ने पहले हफ्ते में 41.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं, तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई घटकर सिर्फ 1.10 करोड़ रुपये रह गई.