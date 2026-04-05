ओटीटी पर मौजूद है 2 घंटे की सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म, क्लाइमैक्स 'दृश्यम' से भी खतरनाक

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT पर मौजूद है 2 घंटे की सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म, क्लाइमैक्स 'दृश्यम' से भी खतरनाक, आखिरी मिनट तक नहीं लगेगा कातिल का अंदाजा

OTT पर मौजूद है 2 घंटे की सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म, क्लाइमैक्स 'दृश्यम' से भी खतरनाक, आखिरी मिनट तक नहीं लगेगा कातिल का अंदाजा

अगर आपको सस्पेंस और थ्रिलर से भरी फिल्में पसंद आती हैं तो ऐसे में आज आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जो ओटीटी पर मौजूद है. इसमें ऐसी मिस्ट्री है, जो आपको आखिरी तक बांधे रखती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Apr 2026 06:23 PM (IST)
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ओटीटी पर हर हफ्ते जबरदस्त एंटरटेनमेंट मिलता है. कोई ना कोई फिल्म या फिर सीरीज रिलीज होती हैं और ये इंडिया से लेकर पाकिस्तान और अन्य विदेशों में छा जाती हैं. ऐसे में अगर आप सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो साउथ की ये फिल्म आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है. ये एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जो 'दृश्यम' से भी ज्यादा खतरनाक है. आखिरी मिनट तक कातिल का अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.  

इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की केवल कहानी ही नहीं बल्कि ट्विस्ट भी चौंकाने वाले होते हैं, जो दर्शकों का दिल जीत लेते हैं. इसकी तुलना 'दृश्यम' जैसी मास्टरपीस फिल्मों से की जाती है. इसे इन फिल्मों से भी खतरनाक सस्पेंस वाली फिल्म माना जाता है. दरअसल, जिस फिल्म की बात की जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि 'तत्सम तद्भव' है. 

2023 में कन्नड़ भाषा में हुई थी रिलीज

गौरतलब है कि फिल्म 'तत्सम तद्भव' को साल 2023 में कन्नड़ भाषा में रिलीज किया गया था. रिलीज के समय भी इस फिल्म ने काफी सुर्खियां बटोरी थी. ये उस साल की कन्नड़ सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही थी. 2 घंटे 2 मिनट की इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से भी यू/ए सर्टिफिकेट मिला था. इसमें मेघना राज और प्रज्वल देवराज जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. 

बंद बक्से के रहस्य पर आधारित है फिल्म

फिल्म 'तत्सम तद्भव'में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बल्कि साधारण सी कहानी देखने के लिए मिलती है. इसकी शुरुआत मिसिंग केस से होती है. कहानी आगे बढ़ने के साथ ही ये जल्द ही मर्डर मिस्ट्री में बदल जाती है. इसके बाद इसमें एक टर्निंग प्वॉइंट आता है, जब एक बंद बक्सा मिलता है. इसमें लाश का पता चलता है. फिल्म के सस्पेंस और ट्विस्ट से पलकें तक झपका पाना मुश्किल होता है. क्लाइमैक्स में भी जब हत्यारे के चेहरे से नकाब उठता है तो उस पल मुंह खुला का खुला रह जाता है.

कहां देखें फिल्म?

बहरहाल, अगर फिल्म 'तत्सम तद्भव' को कहां देखते हैं कि बात की जाए तो इसे अपनी मस्ट वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें. यह फिल्म ओटीटी पर आसानी से उपलब्ध है. इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. वहीं, अगर फ्री में देखना चाहते हैं तो इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं.

इसके साथ ही फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग भी कमाल की है. इसे IMDb की ओर से 7.5 रेटिंग मिली है.

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Published at : 05 Apr 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
OTT Suspense Thriller Film
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