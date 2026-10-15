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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीअगर थ्रिलर और इंटेंस रोमांस के हैं शौकीन, तो मिस न करें 2026 के ये 5 टर्किश ड्रामा

अगर थ्रिलर और इंटेंस रोमांस के हैं शौकीन, तो मिस न करें 2026 के ये 5 टर्किश ड्रामा

अगर आपको थ्रिलर और इंटेंस रोमांस पसंद है, 2026 के ये 5 टर्किश ड्रामा आपको बिलकुल भी मिस नहीं करने चाहिए. जानिए क्या है इनकी कहानी और इन्हें कहां देख सकते हैं

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 15 Oct 2026 07:12 PM (IST)
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अगर आपको थ्रिलर और इंटेस रोमांस वाली फिल्में या वेब सीरीज पसंद है, लेकिन आप बॉलीवुड फिल्मों के साथ-साथ के-ड्रामा और चाइनीज ड्रामा देखकर भी थक चुके हैं तो आपको ये 5 धांसू टर्किश ड्रामा अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करने चाहिए. मजेदार बात ये है कि इनमें से कुछ ड्रामा देखने के लिए आपको किसी ओटीटी सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल है. इन सभी की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि एक बार शुरु करने के बाद आपको इसे बीच में छोड़ने का बिलकुल मन नहीं करेगा.

यू आर द वन आई लव

ये रोमांटिक ड्रामा आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा. इस ड्रामा में शहर में पला-बढ़ा एक लड़का अपनी जान बचाने के लिए एक गांव की लड़की से शादी करने के लिए मजबूर हो जाता है और उसे अपने घर ले आता है. इसके बाद कहानी क्या मोड़ लेती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा.

द जेंटलमेन

ये ड्रामा आपको आम हिंदी फिल्मों की लव स्टोरी जैसा लग सकता है जिसमें हीरो को अपने दुश्मन परिवार की बेटी से प्यार हो जाता है. लेकिन ये ड्रामा उन फिल्मों से अलग है. इसमें आपको सीक्रेट्स, पावर के गेम से लेकर रोमांस तक सब देखने को मिलेगा. इसमें पहले गरीबी में जिंदगी बिता रहा होता है और अपने दुश्मनों से परेशान होता है. बाद में वो अलग पहचान के साथ वापसी करता है और अपने दुश्मनों को तबाह करने की सोचता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि जब वो उस परिवार की लड़की से प्यार में पड़ जाएगा, तो उसके बचपन के प्यार का क्या होगा. ये ड्रामा आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.

नॉट ए स्ट्रेंजर

थ्रिलर पसंद करने वालों को ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए. ये एक ऐसी मां की कहानी है जो अपने करियर पर फोकस करना चाहती है और अपने बच्चे की देखभाल के लिए एक नैनी रखती है. लेकिन उसे पता नहीं होता कि इस नैनी का उसके पति के साथ पास्ट रहा है. इस फिल्म में आपको खूब सस्पेंस देखने को मिलेगा. ये ड्रामा आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

डीप इन लव

अगर आपको कोई डीप रोमांस ड्रामा देखना है, तो ये आपके लिए परफेक्ट ऑपशन रहेगा. इस कहानी में दो लोगों की लव स्टोरी में परिवार की रंजिश तो देखने को मिलेगी ही, साथ ही एक डॉक्टर इस कहानी में एंटर करेगी, जिसने लंबे समय से एक राज छुपाया हुआ है. उसके आते ही कहानी में जो ट्विस्ट आता है, उसका अंदाजा किसी को नहीं होता. इसमें रोमांस के साथ सस्पेंस भी खूब है, तो आप इस ड्रामा को भी अपनी लिस्ट में रख सकते हैं.

द म्यूजियम ऑफ इनोसेंस

ये कहानी नोबेल पुरस्कार जीत चुके लेखक ओरहान पामुक की नोवल पर आधारित है. ये एक इमोशनल लव स्टोरी है. इस कहानी में कमाल नाम का एक अमीर लड़के की शादी उसके स्टैनडर्ड्स की ही एक लड़की से होने वाली होती है, लेकिन शादी से पहले उसे एक दूसरी सुंदर पर गरीब लड़की से प्यार हो जाता है. लेकिन वो लड़की अचानक गायब हो जाती है. इसके बाद एक और बार कमाल को उस लड़की से मिलने का मौका मिलता है. इसके बाद वो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं. कमाल उस से जुड़ी सभी चीज़ों को अपने पुराने घर में प्रदर्शित करने का फैसला करता है और उसे म्यूजियम ऑफ इनोसेंस नाम देता है. आपको नेटफ्लिक्स पर ये तुर्किश ड्रामा जरूर देखना चाहिए.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 15 Oct 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
Turkish Drama
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