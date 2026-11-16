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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीनवंबर के तीसरे हफ्ते में OTT पर एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज हो रहीं 'ढिंढोरा 2' से 'कैंपस डायरीज 2' तक 8 नई फिल्में-सीरीज

नवंबर के तीसरे हफ्ते में OTT पर एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज हो रहीं 'ढिंढोरा 2' से 'कैंपस डायरीज 2' तक 8 नई फिल्में-सीरीज

OTT Release This Week 16th to 22 November: इस वीक घर पर ही आपको जबरदस्त एंटरटेनमेंट मिलने वाला है. दरअसल 16 से 22 नवंबर तक ओटीटी पर कई नई फिल्में और सीरीज आ रही हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 16 Nov 2026 02:51 PM (IST)
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नवंबर के तीसरे हफ्ते में ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नई फिल्मों और वेब सीरीज की बाढ़ आ रही है जो आपको फुल एंटरटेन करेंगी. इनमें 'ढिंढोरा' सीजन 2 और 'कैंपस डायरीज' सीजन 2 जैसे पॉपुलर शोज से लेकर 'अनबिल अवान', 'हाइकू' और 'परफेक्ट लायर्स' जैसे नए टाइटल तक शामिल हैं.  यानी इस हफ्ते दर्शकों के पास देखने के लिए बहुत कुछ है तो चलिए देर किस बात की है, यहां इस वीक की ओटीटी लाइनअप पर नजर डाल लेते हैं. 

ढिंढोरा 2
भुवन बाम अपनी पॉपुलर कॉमेडी-ड्रामा सीरीज के दूसरे सीजन के साथ वापस आ रहे हैं. सीजन 2 में 'बीबी की वाइन्स'  यूनिवर्स के वे सभी किरदार फिर से नजर आएंगे, जिन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद किया था. नया सीज़न 'टिटू मामा' के इर्द-गिर्द घूमता है, जो 11 करोड़ रुपये के भारी-भरकम नुकसान से जूझ रहे हैं और साथ ही अपने ससुराल वालों के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर 20 नवंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं. 

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नवंबर के तीसरे हफ्ते में OTT पर एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज हो रहीं 'ढिंढोरा 2' से 'कैंपस डायरीज 2' तक 8 नई फिल्में-सीरीज

कैंपस डायरीज – सीजन 2
कॉलेज पर बेस्ड इस सिटकॉम का सीजन 2, दोस्ती, रोमांस और कैंपस लाइफ के एक और चैप्टर के साथ उसी जाने-पहचाने ग्रुप के साथ वापस लौट रहा है. हर्ष बेनीवाल, ऋत्विक सहोर, सलोनी गौर, सृष्टि गांगुली, सलोनी पटेल और अभिनव शर्मा स्टारर ये नया सीजन छह छात्रों की कहानी है जो एक्सेल यूनिवर्सिटी लौटते हैं. यहां वे बदलते रिश्तों, दिल टूटने के एक्सपीरियंस आपसी कंप्टीशन और बड़े होने के दौरान आने वाली चुनौतियों को फेस करते हैं. इसे अमेजन MX प्लेयर पर  18 नवंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं. 


नवंबर के तीसरे हफ्ते में OTT पर एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज हो रहीं 'ढिंढोरा 2' से 'कैंपस डायरीज 2' तक 8 नई फिल्में-सीरीज

अनबिल अवान
यह एक तमिल रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अशोक सेलवन और प्रीति मुकुंदन ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म की कहानी सूर्या और इयाल नाम के एक मैरिड कपल की है, जो एक विंटेज होमस्टे चलाने का अपना सपना पूरा करने के लिए एक हिल स्टेशन पर चले जाते हैं. हालाँकि, उनके प्लान में तब एक खतरनाक मोड़ आ जाता है, जब इलाके का एक बाहुबली उन्हें उनके नए खरीदे गए बंगले से जबरन बाहर निकालने की कोशिश करता है. इसे सोनीलिव पर 20 नवंबर से देख सकते हैं. 


नवंबर के तीसरे हफ्ते में OTT पर एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज हो रहीं 'ढिंढोरा 2' से 'कैंपस डायरीज 2' तक 8 नई फिल्में-सीरीज

मिस्टर एंड मिसेज ऑफिस
ये एक तमिल वर्कप्लेस कॉमेडी सीरीज है, जिसमें प्रदीप एंटनी और स्नेहा मणिमेगलाई मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसकी कहानी अरिवु और ऐश्वर्या के बारे में है, जो एक न्यूली मैरिड कपल है और उन्हें एक ही आईटी कंपनी में नौकरी मिल जाती है. हालांकि, जब उन्हें पता चलता है कि कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक परिवार के सदस्य एक साथ काम नहीं कर सकते, तो वे अपनी शादी को छिपाने का फैसला करते हैं और ऑफिस में एक-दूसरे के लिए अनजान होने का नाटक करते हैं, इसे जियोहॉटस्टार पर 18 नवंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं. 

हाइकू
इस तमिल फिल्म में एगन, श्रीदेवी अपल्ला और फेमिना जॉर्ज मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म मानो नाम के एक युवक की कहानी है, जिसकी इनसिक्योरिटी और पजेसिवनेस कोडी के साथ उसके पहले रिश्ते पर बुरा असर डालती हैय कई सालों बाद, उसकी मुलाक़ात निवी से होती है, जो अपने पास्ट रिलेशनशिप के दर्द से जूझ रही है. इसे नेटफ्लिक्स पर 20 नवंबर से देख सकते हैं. 


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परफेक्ट लायर्स
ये स्पैनिश थ्रिलर, एलेक्स मिरेज के इसी नाम के फेमस वॉटपैड नॉवेल पर बेस्ड है. इसकी कहानी जूड डेरी नाम की एक युवती के बारे में है, जो अपने भाई की रहस्यमयी मौत के पीछे का सच पता लगाने के एक सीक्रेट मिशन के साथ एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है. अपनी इनवेस्टिगेशन के दौरान, वह अमीर कैश भाइयों एगन, एड्रिक और एलेक्सांड्रे की ज़िंदगी से जुड़ जाती है. इसे  प्राइम वीडियो पर 20 नवंबर से देख सकते हैं. 


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मैडेन
ये एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो अमेरिकी फ़ुटबॉल के दिग्गज कोच और ब्रॉडकास्टर जॉन मैडेन की लाइप पर बेस्ड है. निकोलस केज स्टारर ये फ़िल्म, ओकलैंड रेडर्स को कोचिंग देने से लेकर अमेरिकी फ़ुटबॉल की सबसे जानी-मानी आवाजो में से एक बनने तक की उनकी जर्नी को दिखाती है. इसे प्राइम वीडियो पर 18 नवंबर से देख सकते हैं. 


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द ब्लू रोड
इस  कोरियाई-जापानी क्राइम थ्रिलर में सोन सुक-कू, एइता नागायामा और किम शिन-रॉक मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसकी कहानी दो जासूसों के इर्द-गिर्द घूमती है, एक साउथ कोरिया से और दूसरा जापान से है वे दोनों देशों में हो रही कई भयानक हत्याओं की जांच के लिए एक साथ आते हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर 20 नवंबर से देख सकते हैं. 


नवंबर के तीसरे हफ्ते में OTT पर एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज हो रहीं 'ढिंढोरा 2' से 'कैंपस डायरीज 2' तक 8 नई फिल्में-सीरीज

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 02:04 PM (IST)
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