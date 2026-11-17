हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट पैटिनसन को ऑफिशियली नया जेम्स बॉन्ड चुन लिया गया है. डेनियल क्रेग के बाद वो इस आइकॉनिक किरदार को निभाने वाले सातवें एक्टर बन गए हैं.

हालांकि, जेम्स बॉन्ड बनने से पहले भी रॉबर्ट कई शानदार फिल्मों में अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके हैं. ऐसे में आइए उनकी 5 ऐसी फिल्मों के बारे में जानते हैं, जिन्हें आप घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं.

'टेनेट'

साल 2020 में रिलीज हुई क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'टेनेट' में रॉबर्ट पैटिनसन ने नील का किरदार निभाया था. ये एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें वो एक ऐसे शख्स की मदद करते हैं जो भविष्य से आने वाले खतरे को रोकने के मिशन पर है. फिल्म में जॉन डेविड वॉशिंगटन भी लीड रोल में हैं. इसे भारत में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'द बैटमैन'

साल 2022 में आई फिल्म 'द बैटमैन' में रॉबर्ट पैटिनसन ने ब्रूस वेन यानी बैटमैन का किरदार निभाया था. फिल्म में वो गोथम शहर में हो रहे अपराधों और रिडलर नाम के खतरनाक अपराधी का सामना करते नजर आते हैं. इस फिल्म में जोई क्राविट्ज और पॉल डानो भी अहम भूमिकाओं में हैं. इसे भारत में नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'गुड टाइम'

साल 2017 में रिलीज हुई इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में रॉबर्ट पैटिनसन ने कॉनी निकस का किरदार निभाया था. फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स की है, जो बैंक लूटने की कोशिश के बाद जेल पहुंचे अपने भाई को बाहर निकालने के लिए कई मुश्किलों का सामना करता है. भारत में इस फिल्म को एप्पल टीवी और यूट्यूब पर किराए पर या खरीदकर देख सकते हैं.

'द लाइटहाउस'

साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म में रॉबर्ट पैटिनसन ने थॉमस हॉवर्ड का किरदार निभाया था. फिल्म की कहानी 1890 के दशक में एक सुनसान द्वीप पर रहने वाले दो लाइटहाउस कर्मचारियों की है, जो धीरे-धीरे अजीब घटनाओं और मानसिक तनाव का सामना करने लगते हैं. इसमें विलेम डाफो भी अहम भूमिका में हैं. फिल्म को भारत में अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'मिकी 17'

साल 2025 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन फिल्म 'मिकी 17' में रॉबर्ट पैटिनसन ने मिकी बार्न्स का किरदार निभाया था. फिल्म में वो एक ऐसे शख्स बने हैं, जो एक खतरनाक मिशन के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है और हर बार मरने के बाद उसकी नई कॉपी तैयार की जाती है. इस फिल्म का निर्देशन बोंग जून-हो ने किया है और इसे भारत में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.