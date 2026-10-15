एक्सप्लोरर
स्टारडम छोड़ बेटी के लिए बने थे 'फुल-टाइम डैड', ऐसी रही इमरान खान की पर्सनल लाइफ
'जाने तू... या जाने ना' फेम इमरान खान ने बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में काम किया है. तलाक के बाद अपनी बेटी की परवरिश के लिए उन्होंने फिल्मों की ग्लैमरस और चकाचौंध वाली दुनिया से दूरियां बना ली थी.
बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय इमरान खान ने बेटी इमारा की परवरिश के लिए फिल्मों से दूरी बना ली थी. तलाक के बाद उन्होंने फुल-टाइम डैड बनकर बेटी के साथ वक्त बिताने और उसकी जिम्मेदारी खुद निभाने का फैसला लिया. अब इमरान एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 15 Oct 2026 03:08 PM (IST)
Tags :Imran Khan
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि के पांचवें दिन येलो साड़ी में दिखेंगी सबसे खास, एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
7 Photos
कृति सेनन से लेकर दीपिका पादुकोण तक, नवरात्रि के चौथे दिन रॉयल ब्लू साड़ी में ऐसे दिखें स्टाइलिश
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'पावरफुल है...' आ गया राजकुमार राव की 'प्रहार' का फर्स्ट रिव्यू, रोंगटे खड़े कर देंगे 4 मोमेंट
मनोरंजन
'राइज एंड फॉल 2' में डबल एविक्शन से पलटा गेम, इन दो कंटेस्टेंट्स का सफर हुआ खत्म
मनोरंजन
'डॉग के बर्तन में पानी पीओ', सौरभ जोशी ने पत्नी को दिया डेयर, सोशल मीडिया पर भड़के लोग
मनोरंजन
Live Updates: 'जेलर 2' करेगी बंपर ओपनिंग! 2 बजे तक 21 करोड़ के हुई पार
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि के पांचवें दिन येलो साड़ी में दिखेंगी सबसे खास, एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें इंस्पिरेशन
एबीपी लाइव
Opinion