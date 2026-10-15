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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडस्टारडम छोड़ बेटी के लिए बने थे 'फुल-टाइम डैड', ऐसी रही इमरान खान की पर्सनल लाइफ

स्टारडम छोड़ बेटी के लिए बने थे 'फुल-टाइम डैड', ऐसी रही इमरान खान की पर्सनल लाइफ

'जाने तू... या जाने ना' फेम इमरान खान ने बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में काम किया है. तलाक के बाद अपनी बेटी की परवरिश के लिए उन्होंने फिल्मों की ग्लैमरस और चकाचौंध वाली दुनिया से दूरियां बना ली थी.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 15 Oct 2026 03:08 PM (IST)
'जाने तू... या जाने ना' फेम इमरान खान ने बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में काम किया है. तलाक के बाद अपनी बेटी की परवरिश के लिए उन्होंने फिल्मों की ग्लैमरस और चकाचौंध वाली दुनिया से दूरियां बना ली थी.

बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय इमरान खान ने बेटी इमारा की परवरिश के लिए फिल्मों से दूरी बना ली थी. तलाक के बाद उन्होंने फुल-टाइम डैड बनकर बेटी के साथ वक्त बिताने और उसकी जिम्मेदारी खुद निभाने का फैसला लिया. अब इमरान एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं.

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एक दौर था जब बॉलीवुड के चॉकलेट बॉयज में इमरान खान का नाम टॉप पर होता था. 2008 में 'जाने तू... या जाने ना' फिल्म से डेब्यू करने वाले इमरान ने 'आई हेट लव स्टोरीज', 'दिल्ली बेली' और 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन 2015 में आई 'कट्टी बट्टी' के बाद वो बड़े पर्दे पर दिखाई नहीं दिए.
एक दौर था जब बॉलीवुड के चॉकलेट बॉयज में इमरान खान का नाम टॉप पर होता था. 2008 में 'जाने तू... या जाने ना' फिल्म से डेब्यू करने वाले इमरान ने 'आई हेट लव स्टोरीज', 'दिल्ली बेली' और 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन 2015 में आई 'कट्टी बट्टी' के बाद वो बड़े पर्दे पर दिखाई नहीं दिए.
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इमरान खान 19 साल की उम्र से अवंतिका मलिक को डेट कर रहे थे और दोनों ने 16 जनवरी 2010 को सगाई की और एक साल बाद ही जनवरी 2011 में शादी भी कर ली थी.
इमरान खान 19 साल की उम्र से अवंतिका मलिक को डेट कर रहे थे और दोनों ने 16 जनवरी 2010 को सगाई की और एक साल बाद ही जनवरी 2011 में शादी भी कर ली थी.
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शादी के करीब तीन साल बाद इमरान और अवंतिका ने गुड न्यूज सुनाई. जून 2014 में उनकी बेटी इमारा मलिक खान हुई. लेकिन कुछ समय बाद अवंतिका के साथ उनके रिश्ते खराब होने लगे. आखिरकार इमरान ने मई 2019 में अवंतिका से तलाक ले लिया.
शादी के करीब तीन साल बाद इमरान और अवंतिका ने गुड न्यूज सुनाई. जून 2014 में उनकी बेटी इमारा मलिक खान हुई. लेकिन कुछ समय बाद अवंतिका के साथ उनके रिश्ते खराब होने लगे. आखिरकार इमरान ने मई 2019 में अवंतिका से तलाक ले लिया.
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तलाक के बाद इमरान खान और अवंतिका को उनकी बेटी की ज्वाइंट कस्टड़ी मिली. इमरान खान ने बिना किसी नैनी को रखे, खुद उसकी परवरिश करने का फैसला किया. बेटी की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्होंने फिल्मी करियर से दूरी बना ली. हालांकि, उन्होंने बाताया है कि ये फिल्मों से दूर होने का उनका एक-मात्र कारण नहीं था.
तलाक के बाद इमरान खान और अवंतिका को उनकी बेटी की ज्वाइंट कस्टड़ी मिली. इमरान खान ने बिना किसी नैनी को रखे, खुद उसकी परवरिश करने का फैसला किया. बेटी की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्होंने फिल्मी करियर से दूरी बना ली. हालांकि, उन्होंने बाताया है कि ये फिल्मों से दूर होने का उनका एक-मात्र कारण नहीं था.
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इमरान खान की बेटी इमारा हर हफ्ते गुरुवार से रविवार तक इमरान के साथ रहती हैं, जबकि बाकी दिन वह अपनी मां के साथ बिताती हैं. यानी दोनों माता-पिता बेटी की कस्टडी साझा करते हैं. इमरान कहते हैं कि बेटी की परवरिश कोई मजबूरी नहीं, बल्कि खुशी की बात है.
इमरान खान की बेटी इमारा हर हफ्ते गुरुवार से रविवार तक इमरान के साथ रहती हैं, जबकि बाकी दिन वह अपनी मां के साथ बिताती हैं. यानी दोनों माता-पिता बेटी की कस्टडी साझा करते हैं. इमरान कहते हैं कि बेटी की परवरिश कोई मजबूरी नहीं, बल्कि खुशी की बात है.
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निजी जिंदगी में आए उतार-चढ़ाव के बाद इमरान की जिंदगी में लेखा वॉशिंगटन की एंट्री हुई. अवंतिका से अलग होने के बाद ही लेखा के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ी. मार्च 2024 में इमरान ने उनके साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया. पांच साल तक अकेले रहने के बाद 2024 में ही वो लेखा के साथ लिव इन में आए थे.
निजी जिंदगी में आए उतार-चढ़ाव के बाद इमरान की जिंदगी में लेखा वॉशिंगटन की एंट्री हुई. अवंतिका से अलग होने के बाद ही लेखा के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ी. मार्च 2024 में इमरान ने उनके साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया. पांच साल तक अकेले रहने के बाद 2024 में ही वो लेखा के साथ लिव इन में आए थे.
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इमरान खान अब एक बार फिर पर्दे पर लौट रहे हैं. दिसंबर 2026 में आने वाली रॉम-कॉम फिल्म ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ में वो भूमि पेडनेकर और गुरफतेह पीरजादा के साथ नजर आएंगे. हालांकि उनकी फिल्म की रिलीज से पहले उन्हें मुंबई पुलिस ने देश छोड़ने का नोटिस थमा दिया है. इमरान खान के पास भारत की नागरिकता नहीं है और इसके बावजूद वो मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे. इसलिए उन्हें ये नोटिस दिया गया है.
इमरान खान अब एक बार फिर पर्दे पर लौट रहे हैं. दिसंबर 2026 में आने वाली रॉम-कॉम फिल्म ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ में वो भूमि पेडनेकर और गुरफतेह पीरजादा के साथ नजर आएंगे. हालांकि उनकी फिल्म की रिलीज से पहले उन्हें मुंबई पुलिस ने देश छोड़ने का नोटिस थमा दिया है. इमरान खान के पास भारत की नागरिकता नहीं है और इसके बावजूद वो मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे. इसलिए उन्हें ये नोटिस दिया गया है.
Published at : 15 Oct 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Imran Khan

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