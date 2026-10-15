स्टारडम छोड़ बेटी के लिए बने थे 'फुल-टाइम डैड', ऐसी रही इमरान खान की पर्सनल लाइफ

इमरान खान अब एक बार फिर पर्दे पर लौट रहे हैं. दिसंबर 2026 में आने वाली रॉम-कॉम फिल्म ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ में वो भूमि पेडनेकर और गुरफतेह पीरजादा के साथ नजर आएंगे. हालांकि उनकी फिल्म की रिलीज से पहले उन्हें मुंबई पुलिस ने देश छोड़ने का नोटिस थमा दिया है. इमरान खान के पास भारत की नागरिकता नहीं है और इसके बावजूद वो मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे. इसलिए उन्हें ये नोटिस दिया गया है.