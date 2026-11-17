इस हफ्ते साउथ फिल्मों के लवर्स के लिए ओटीटी पर कई बेहतरीन फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. इनमें रोमांटिक ड्रामा से लेकर कॉमेडी और सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर तक शामि हैं. ये आपको घर बैठे फुल एंटरटेन करेंगी. अगर आप सोच रहे हैं कि साउथ की कौन सी नई फिल्म या शो इस वीक देखें तो यहां साउथ ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट दी गई है.

अनबिल अवान

'अनबिल अवान' की कहानी सूर्या और इयाल नाम के एक मैरिड कपल की है जो इयाल का सपना पूरा करने के लिए शहर की ज़िंदगी छोड़कर एक हिल स्टेशन चले जाते हैं. वहाँ वे एक विंटेज होमस्टे चलाते हैं. लेकिन, उनकी इस नई शुरुआत में तब एक मोड़ आता है, जब इलाके का एक प्रभावशाली व्यक्ति उन्हें उनके नए खरीदे गए हेरिटेज बंगले से बाहर निकालने की कोशिश करता है. इस फिल्म में अशोक सेलवन, प्रीति मुकुंदन, रेवती, सबुमोन अब्दुसमद, कादिरबालु, महा दिल्ली गणेश और आकाश मुरुगन ने अहम रोल प्ले किया है.आर. कार्तिकेयन निर्देशित इस तमिल रोमांटिक थ्रिलर को 20 नवंबर से सोनीलिव पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





अनुमान पक्षी

'अनुमान पक्षी' कहानी है सनी नाम के एक कंटेंट क्रिएटर की, जिसे हर बात पर सवाल उठाने की आदत है और इसी वजह से वह अक्सर मुसीबत में पड़ जाता है. जब एक दोस्त मुश्किल हालात में उसे कश्मीर से फोन करता है, तो सनी अपने एक और दोस्त के साथ वहां पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचते ही वह कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड घटनाओं में फंस जाता है, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी. इस कॉमेडी थ्रिलर का निर्देशन विमल कृष्णा ने किया है और इसमें राग मयूर, मेरिन फिलिप, प्रिंस सेसिल, ब्रह्माजी और रासी ने अहम भूमिका निभाई है. इस तेलुगु फिल्म को सनएनएक्सटी पर 20 नवंबर से देख सकते हैं.









मिस्टर एंड मिसेज ऑफिस

'मिस्टर एंड मिसेज ऑफिस' एक मैरिड कपल अरिवु और ऐश्वर्या की कहानी है. घर पर तो वे एक खुशहाल शादीशुदा जोड़े हैं, लेकिन अपने ऑफिस में उन्हें हफ्ते के पांच दिन एक-दूसरे से पूरी तरह अनजान होने का नाटक करना पड़ता है. इस वर्कप्लेस कॉमेडी फिल्म में प्रदीप एंटनी, स्नेहा मणिमेगलाई, सनम शेट्टी और मगिज थिरुमेनी अहम भूमिका में हैं. अब्दुल कबीज़ निर्देशित इस तमिल फिल्म को जियोहॉटस्टार पर 18 नवंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.





गौरी पुत्र

'गौरी पुत्र' कार्तिक की कहानी है, जो अपनी मां का बहुत आज्ञाकारी बेटा है. वह अपनी मां के पुश्तैनी घर को वापस पाने और उनकी जीवन भर की इच्छा को पूरा करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करता है. अनु प्रभाकर, ऋत्विक कृपाकर, महाथी भट और धृति स्टारर कन्नड़ के इस सोप ओपेरा को जी5 पर 16 नवंबर से देख सकते हैं.

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हाइकु

'हाइकु'की कहानी मनोहरन (उर्फ मानो) की है, जिसे उसके इंजीनियरिंग कॉलेज से निकाल दिया जाता है. इसके बाद वह एक महिला कॉलेज में दाखिला लेता है, जहां वह इकलौता मेल स्टूडेंट होता है. वहां उसे अपनी क्लासमेंट पवलाकोडी से प्यार हो जाता है, लेकिन इनसिक्योरिटी और पजेसिवनेस की वजह से आखिरकार वे दोनों अलग हो जाते हैं. तमिल भाषा के इस रोमांटिक ड्रामा का निर्देशन युवराज चिन्नासामी ने किया है. इसमें एगन, श्रीदेवी अपल्ला, फेमिना जॉर्ज, आदिरची अरुण और सुब्रमण्यन सेतु ने अहम रोल प्ले किया है. इसे नेटफ्लिक्स पर 20 नवंबर से देख सकते हैं.





418

'418' की कहानी एक ऐसे गांव पर बेस्ड है, जहां एक मेडिकल कॉलेज की इमारत, VIMS, पिछले पंद्रह सालों से बंद और सील पड़ी हैय जब लोकल लोगों के कड़े विरोध के बावजूद इस इमारत को फिर से खोला जाता है, तो वहां कई ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटने लगती हैं, जिनका कोई वजह समझ नहीं आती है.कीर्तन नादागौडा निर्देशित इस तेलुगु भाषा की सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर को 20 नवंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं. इसमें चैत्रा जे. अचार, रमेश इंदिरा, और सूर्या राज वीरबथिनी सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है.



