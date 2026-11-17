अगर आप तमिल फिल्मों के शौकीन हैं और कुछ नया और दमदार देखने का प्लान बना रहे हैं, तो साल 2026 आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं रहा है. इस साल तमिल सिनेमा में एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का देखने को मिला. कहीं रजनीकांत का स्वैग है, तो कहीं सूर्या का दमदार अंदाज और विजय का एक्शन.

खास बात ये है कि इन फिल्मों में आपको मनोरंजन के साथ शानदार कहानियां भी देखने को मिलेंगी. तो देर किस बात की, अपनी वॉचलिस्ट तैयार कर लीजिए. आइए जानते हैं 2026 की इन 8 शानदार तमिल फिल्मों की कहानी और इन्हें आप किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

'जेलर 2'

सबसे पहले बात करते हैं सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' की. ये इस साल की सबसे चर्चित तमिल फिल्मों में से एक है. इसमें एक बार फिर रजनीकांत टाइगर मुथुवेल पांडियन के किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म की कहानी एक रिटायर्ड जेलर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी शांत जिंदगी उस वक्त बदल जाती है, जब वो मूर्ति तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह के निशाने पर आ जाता है.

इसके बाद वो गिरोह तक पहुंचने के लिए एक अलग पहचान अपनाता है. फिल्म में रजनीकांत के साथ एसजे सूर्या, विद्या बालन, राम्या कृष्णन, मिथुन चक्रवर्ती और मोहनलाल जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. इसका निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार ने किया है. आप इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'डीसी'

लोकेश कनगराज और वामिका गब्बी की 'डीसी' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. फिल्म की कहानी देवदास नाम के एक बागी और चंद्रा के इर्द-गिर्द घूमती है. दोनों की मुलाकात एक ऐसी दुनिया में होती है, जहां हिंसा, धोखे और वफादारी की परीक्षा हर कदम पर होती है.

आगे चलकर दोनों कई खतरों के बीच फंस जाते हैं. फिल्म में संजना कृष्णमूर्ति भी हैं. इसका निर्देशन अरुण माथेश्वरन ने किया है. फिल्म सन एनएक्सटी पर उपलब्ध है.

'विश्वनाथ एंड संस'

सूर्या और मामिता बैजू की फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' एक फैमिली ड्रामा है, जिसमें रोमांस और इमोशन भी देखने को मिलते हैं. फिल्म में सूर्या संजय विश्वनाथ नाम के एक अमीर कारोबारी और खिलाड़ी का किरदार निभा रहे हैं, जो शादी से दूर अपनी जिंदगी जी रहा होता है. लेकिन एक बच्चा उसकी जिंदगी में आता है और सबकुछ बदलने लगता है.

इसी दौरान उसकी मुलाकात मैडी यानी मामिता बैजू से होती है. दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियां कहानी को नया मोड़ देती हैं. फिल्म में राधिका सरथकुमार और रवीना टंडन भी अहम भूमिकाओं में हैं. इसका निर्देशन वेंकी एटलुरी ने किया है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

'ब्लास्ट'

अगर आपको एक्शन और मारधाड़ वाली फिल्में पसंद हैं, तो 'ब्लास्ट' आपके लिए अच्छा ऑप्शन है. फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार की है, जिसे एक खतरनाक आपराधिक गिरोह से सामना करना पड़ता है. हालात बिगड़ने पर परिवार के सदस्य अपनी मार्शल आर्ट्स की कला का इस्तेमाल करते हुए हमलावरों का मुकाबला करते हैं.

फिल्म में अर्जुन सरजा, अभिरामी, प्रीति मुखुंधन, विवेक प्रसन्ना और जॉन कोक्केन जैसे कलाकार हैं. इसका निर्देशन सुबाश के राज ने किया है. फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

'यूथ'

'यूथ' एक हल्की-फुल्की रोमांटिक और इमोशनल फिल्म है. इसकी कहानी प्रवीण नाम के एक स्कूल जाने वाले लड़के की है, जो अपनी जिंदगी में सच्चे प्यार की तलाश कर रहा है. इस दौरान उसे कई बार प्यार होता है और उसे दिल टूटने का दर्द भी झेलना पड़ता है.

कहानी में स्कूल की मस्ती, दोस्तों की बातें और परिवार के साथ रिश्तों को भी दिखाया गया है. फिल्म में केन करुणास मुख्य भूमिका में हैं. उनके साथ सूरज वेंजारामूडु, देवदर्शिनी, अनिश्मा अनिलकुमार और मीनाक्षी दिनेश भी नजर आते हैं. इस फिल्म का निर्देशन केन करुणास ने किया है. इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

'सीन'

सूर्या की फिल्म 'सीन' एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें एक्शन के साथ कॉमेडी का तड़का भी है. फिल्म में सूर्या इनबराज नाम के पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं. वो एक पुराने मामले से जुड़े नए घटनाक्रम के बाद फिर से जांच में जुट जाते हैं. इस बार उनके साथ एक ऐसी टीम होती है, जिसके सदस्यों के बीच तालमेल बैठाना आसान नहीं है.

फिल्म में नाजरिया नाजिम, नसलेन और लाल भी अहम भूमिकाओं में हैं. इसका निर्देशन जीतू माधवन ने किया है. फिलहाल ये फिल्म सिनेमाघरों में चल रही है और इसकी ओटीटी रिलीज की तारीख सामने नहीं आई है.

'जन नायकन'

थलापति विजय की 'जन नायकन' एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें वो वेत्री कोंडन के किरदार में हैं. फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स की है, जो आम लोगों को भ्रष्टाचार और ताकतवर लोगों के गलत कामों से बचाने के लिए आवाज उठाता है.

इस दौरान उसका सामना एक बड़े नेटवर्क और कई मुश्किलों से होता है. फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू और प्रकाश राज भी हैं. इसका निर्देशन एच. विनोद ने किया है. ये फिल्म जी5 पर उपलब्ध है.

'करुप्पु'

सूर्या की 'करुप्पु' एक्शन और फैंटेसी का मेल है. फिल्म की कहानी एक बच्ची बिनू और उसके पिता के इर्द-गिर्द घूमती है, जो इलाज के लिए सोना लेकर चेन्नई आते हैं. लेकिन उनका सोना चोरी हो जाता है और उन्हें भ्रष्ट व्यवस्था के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

इसके बाद कहानी में करुप्पु नाम की एक दिव्य शक्ति की एंट्री होती है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ती है. फिल्म में सूर्या के साथ आरजे बालाजी, तृषा कृष्णन, इंद्रांस और स्वासिका जैसे कलाकार हैं. इसका निर्देशन आरजे बालाजी ने किया है. फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.