पाकिस्तानी वेब सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' को लेकर भारत में विवाद बढ़ता जा रहा है. केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नेटफ्लिक्स को साफ तौर पर कह चुका है कि पाकिस्तान में बने कंटेंट को भारत में स्ट्रीम न किया जाए. सरकार ने प्लेटफॉर्म को मई 2025 में जारी एडवाइजरी का पालन करने और पिछले साल दिए गए अपने आश्वासन पर कायम रहने के निर्देश दिए हैं.

इसके बावजूद अगर नेटफ्लिक्स भारत में इस सीरीज को रिलीज करता है तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े वर्कर्स उसके खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी में हैं. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने चेतावनी दी है कि ऐसा होने पर वह नेटफ्लिक्स के सभी प्रोजेक्ट्स की शूटिंग रुकवा देगा.

नेटफ्लिक्स की शूटिंग रुकवाने की FWICE ने दी चेतावनी

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने ANI से बातचीत में कहा कि पिछले साल सरकार ने भारत में काम करने वाले सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को पाकिस्तानी कंटेंट नहीं दिखाने के निर्देश दिए थे. नेटफ्लिक्स ने भी भरोसा दिलाया था कि वह भारत की नीतियों और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जाने वाला कोई कंटेंट नहीं दिखाएगा.

तिवारी ने कहा कि इसके बावजूद नेटफ्लिक्स ने पाकिस्तानी सीरीज का प्रोमो जारी कर दिया है और जल्द ही इसकी रिलीज भी होने वाली है. उन्होंने कहा, ‘मुझे पता है कि उनका कंट्रोल अमेरिका से है और टेलीकास्ट भी वहीं से होता है. अगर यह भारत के किसी हिस्से से हो रहा होता तो हम अब तक इसे रोक चुके होते.’

FWICE अध्यक्ष ने साफ कहा, ‘नेटफ्लिक्स ने सीरीज की रिलीज नहीं रोकी तो हम अपने सदस्यों को उसकी शूटिंग से वापस बुला लेंगे.’ उन्होंने चेतावनी दी कि जिस भी लोकेशन पर नेटफ्लिक्स की शूटिंग चल रही होगी, वहां काम रुकवा दिया जाएगा.

तिवारी ने दावा किया कि FWICE फिल्म इंडस्ट्री के करीब 95 फीसदी वर्कर्स, टेक्नीशियन और कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है. फेडरेशन से जुड़े अलग-अलग संगठनों में करीब 5 लाख लोग शामिल हैं.

सरकार ने नेटफ्लिक्स को क्या निर्देश दिए हैं?

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को नेटफ्लिक्स को 8 मई 2025 की एडवाइजरी का पालन करने के लिए कहा था. इस एडवाइजरी में भारत में काम करने वाले OTT प्लेटफॉर्म और स्ट्रीमिंग सेवाओं को पाकिस्तान में बने कंटेंट की स्ट्रीमिंग बंद करने के निर्देश दिए गए थे.

मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को जून 2025 में दिए गए अपने आश्वासन की भी याद दिलाई. उस समय प्लेटफॉर्म ने सरकार को बताया था कि उसने भारत में अपने सब्सक्राइबर्स के लिए पाकिस्तान में बनी कोई फिल्म या सीरीज उपलब्ध नहीं कराई है. अब सरकार ने इसी बात पर कायम रहने को कहा है.

'जो बचे हैं संग समेट लो' के बारे में

‘जो बच्चे हैं संग समेट लो' नेटफ्लिक्स की अपकमिंग पाकिस्तानी सीरीज है. यह मशहूर राइटर फरहत इश्तियाक के इसी नाम के बेस्टसेलिंग उर्दू नॉवेल पर आधारित है.

इस सीरीज में फवाद खान, माहिरा खान, सनम सईद, हानिया आमिर, अहद रजा मीर, हमजा अली अब्बासी और इक़रा अजीज जैसे कई पाकिस्तानी स्टार्स नजर आएंगे. यह सीरीज 4 दिसंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. यह प्लेटफॉर्म की पहली पाकिस्तानी ओरिजिनल सीरीज है, जिसकी वजह से इसे लेकर भारत में विवाद हो रहा है.