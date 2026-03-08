गिरती टीआरपी के बीच अनुपमा में दिखेंगे सचिन त्यागी, शो को लेकर कह दिया ये

अनुपमा हमेशा से ही फैंस का फेवरेट शो रहा है. सालों तक शो नंबर वन पॉजिशन पर भी रहा है. हालांकि, फिलहाल शो नंबर वन की कुर्सी से गिरकर तीसरी पॉजिशन पर आ गया है. अब इसी बीच शो में नई एंट्री होने वाली है. शो में सचिन त्यागी नजर आने वाले हैं. सचिन ने शो और अपने कैरेक्टर को लेकर बात की है.

शो को लेकर क्या बोले सचिन?

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, अनुपमा में एंट्री को लेकर सचिन ने कहा, 'अनुपमा की कास्ट को ज्वॉइन करना बहुत खुशी की बात है. 2014 से में जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहा हूं ये शो भी उनके ही प्रोडक्शन है. तो ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी अनजान जगह पर हूं. DKP मेरा घर है, मेरा परिवार है. राजन जी हमेशा इंस्पायर करते हैं, उनकी स्टोरीटेलिंग शानदार है. कैरेक्टर्स लिए प्यार और इस मीडियम के जरिए वो सांस लेते हैं.'

आगे सचिन ने कहा, 'हालांकि, अनुपमा की जर्नी मेरे लिए नया चैप्टर है. मेरा मानना है कि फैंस और लॉयल व्यूअर्स के लिए भी ये उतनी ही इंटरेस्टिंग होगी. मेरा कैरेक्टर कॉम्प्लैक्स है और उसमें कई शेड्स और लेयर्स हैं. मैं डिटेल्स रिवील नहीं कर सकता हूं रोल को लेकर, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं ऑडियंस एंजॉय करने वाली है. मेरा कैरेक्टर स्टोरी में इम्पैक्ट डालेगा.'

इन शोज में दिखए सचिन त्यागी

बता दें कि सचिन सालों से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आ रहे हैं. इस शो में वो नायरा के ससुर के रोल में थे. शो में उन्हें बहुत प्यार दिया. सचिन सालों से इस शो का हिस्सा हैं. सचिन ने शो रामायण: सबके जीवन का आधार, स्वरागिनी, तुम्हारी दिशा, कभी कभी प्यार कभी कभी यार, थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमान, काजल जैसे शोज किए हैं. सचिन ने अपनी एक्टिंग से फैंस को हमेशा इंप्रेस किया है.