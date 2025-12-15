रणवीर सिंह को छोड़िए, 'धुरंधर' के रहमान डकैत के बड़े भाई भी करवा चुके हैं बिना कपड़ों के फोटोशूट, यहां देखें
'धुंरधर' फिल्म इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहा है. ऐसे में इस फिल्म के सभी कलाकार खूब लाइमलाइट बटोर रहे हैं. इसी बीच फिल्म के विलेन रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना के भाई भी चर्चा में आ गए हैं.
'धुरंधर' ने रिलीज होते ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.इस फिल्म के हर एक कलाकार की जमकर तारीफ हो रही है. वहीं, इस फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो एक्टर अक्षय खन्ना हैं. फिल्म में उन्होंने रहमान डकैत की भूमिका निभाई है.अक्षय के खूंखार अंदाज को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
इसी बीच अक्षय के बड़े भाई राहुल खन्ना भी चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, उनका बिना कपड़े पहने हुए फोटोशूट वायरल हो रहा है. राहुल ने सोशल मीडिया पर जब अपनी फोटो शेयर की थी तो काफी हंगामा मचा था. चलिए जानते हैं अक्षय खन्ना के बड़े भाई राहुल खन्ना क्या करते हैं.
इन फिल्मों में नजर आ चुके हैं राहुल
राहुल खन्ना 50 साल के हैं. वो अक्षय से तीन साल बड़े हैं. अक्षय की तरह ही राहुल खन्ना भी अनमैरिड है. वो एक्टर होने के साथ-साथ वीजे, मॉडल और राइटर हैं. राहुल ने अपने करियर की शुरुआत 1999 में आई फिल्म अर्थ से की थी. इसके बाद उन्हें ऐलान, रकीब, दिल कबड्डी, लव आजकल, वेक अप सिड समेत कई फिल्मों में काम किया है.
आखिरी बार उन्हें 2023 में लॉस्ट में देखा गया था. 2022 में राहुल खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की थी तो इसके बाद काफी हंगामा मचा था.दरअसल, इस फोटो में एक्टर बिना कपड़ों के नजर आ रहे हैं. सोफे पर राहुल खन्ना मोजे-जूते पहनकर बैठे हैं और खुद को एक तकिया से ढका था.
View this post on Instagram
बताते दें कि रणवीर सिंह ने भी एक बार न्यूड फोटोशूट करवाया था और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जैसे ही आई तो विवाद हो गया था. इतना ही नहीं बल्कि रणवीर सिंह को कानूनी कार्रवाई तक का सामना करना पड़ा था.आपको बता दें कि राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना और उनकी पत्नी गीतांजलि खन्ना के बेटे हैं. विनोद खन्ना ने दूसरी शादी कविता खन्ना से की थी. उनसे भी एक्टर को दो बच्चे थे. मालूम हो धुरंधर 5 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. महज 10 दिनों में इस फिल्म ने 350 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.
ये भी पढ़ें:-कभी महाकाल का भक्त था ये एक्टर, दूसरी शादी से पहले बन बैठा मुस्लिम, 5 वक्त पढ़ता है नमाज
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL