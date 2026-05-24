'प्यार के लिए समय नहीं...', रिलेशनशिप को लेकर बोलीं शकीरा? 4 साल पहले हुआ था तलाक
Shakira Life: शकीरा ने इंटरव्यू में बताया कि मुश्किल दौर ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया और पहले से ज्यादा मजबूत बनाया. उन्होंने कहा, 'मेरी जिंदगी में सबसे अहम जगह मेरे बच्चे मिलान और साशा की है.'
पॉप सिंगर शकीरा अक्सर अपने किसी ना किसी गाने और पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. ऐसे में अब उन्होंने खुद अपनी जिंदगी के बदलाव और पुराने मुश्किल समय को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उन कठिन हालातों ने उन्हें मानसिक तौर पर और मजबूत बना दिया है. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उनके बच्चे मिलान और साशा हैं. अपनी निजी जिंदगी को लेकर उन्होंने और भी कई बातें साझा की हैं, चलिए जानते हैं...
मशहूर पॉप सिंगर और गीतकार शकीरा एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने हाल ही में अपने रिश्तों, बच्चों और जिंदगी के मुश्किल दौर को लेकर खुलकर बात की. साल 2022 में फुटबॉलर गेरार्ड पिक से अलग होने के बाद शकीरा अपने बच्चों और करियर पर ध्यान दे रही हैं.
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क्यों हुआ प्यार और नए रिश्तों से दूरी?
इस बीच उन्होंने कहा है कि फिलहाल उनकी जिंदगी में प्यार या किसी नए रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं है. इस समय उनका पूरा फोकस उनके बच्चों और उनके काम पर है और वो अपने अकेलेपन को भी पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं.
ब्रिटिश अखबार 'द टाइम्स' को दिए इंटरव्यू में शकीरा ने कहा, 'अभी मैं किसी रोमांटिक रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं रही हूं. मेरी जिंदगी में उसके लिए न जगह है और न समय. मैं पहले से ही बहुत बिजी हूं. मेरे दोनों बच्चे मिलान और साशा ही मेरे लिए सबसे जरूरी हैं.'
करियर के लिए बढ़ा प्यार
शकीरा ने अपने करियर को लेकर भी दिल की बात शेयर की. उन्होंने कहा, 'इस समय मैं अपने काम से पहले से कहीं ज्यादा प्यार करने लगी हूं. मैंने अपने करियर को कभी इतने करीब से महसूस नहीं किया था, जितना अब कर रही हूं. मैं अपने अकेलेपन को भी पूरी तरह एंजॉय कर रही हूं. मेरे लिए ये वक्त खुद को समझने और जिंदगी को नए तरीके से देखने का समय है.'
49 साल की शकीरा ने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर को भी याद किया. उन्होंने कहा, 'जब मेरा रिश्ता टूट रहा था, उसी समय मेरे पिता विलियम एक गंभीर हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती थे. ऐसे में मैं मानसिक और इमोशनली रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी. वो समय मेरी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर था, क्योंकि जिस परिवार को मैं हमेशा साथ रखना चाहती थी, वो बिखर गया.'
मुश्किलें बनती हैं ताकत
उन्होंने कहा, 'उस दर्द ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं, जो इंसान को अंदर तक तोड़ देते हैं, लेकिन वही मुश्किलें इंसान को और मजबूत भी बनाती हैं. लोग अक्सर कहते हैं कि जो चीज आपको खत्म नहीं करती, वो आपको और मजबूत बना देती है और अब मुझे ये बात सच लगती है. मुश्किल समय इंसान की असली ताकत बाहर लाता है.'
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हर अनुभव से मिली सीख
शकीरा ने कहा, 'मैं अपनी जिंदगी के हर पल के लिए शुक्रगुजार हूं, चाहे वो अच्छे पल हों या बुरे. यहां तक कि जिन लोगों ने मुझे दुख दिया, उन्होंने भी मुझे जिंदगी के अहम सबक सिखाए. हर दर्द इंसान को कुछ नया सिखाकर जाता है और वही सीख आगे चलकर ताकत बनती है.'
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Source: IOCL