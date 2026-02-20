बॉम्बे HC की नौसेना को फटकार, 'INS शिक्रा के पास गगनचुंबी इमारत बन गई, आपको पता तक नहीं चला?'

बॉम्बे हाई कोर्ट ने दक्षिण मुंबई में नौसेना के प्रमुख एयर स्टेशन INS शिक्रा के पास एक ऊंची इमारत के निर्माण को लेकर भारतीय नौसेना को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने इसे नौसेना की 'इंटेलिजेंस और सुरक्षा की बड़ी चूक' करार दिया है.

अदालत ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की है. जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस अभय मंत्री की पीठ ने हैरानी जताते हुए कहा कि नौसेना के अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठे रहे और उनकी नाक के नीचे एक गगनचुंबी इमारत खड़ी हो गई.

कोर्ट ने कहा, "हमें आश्चर्य है कि नौसेना इतने साल से बन रही इतनी ऊंची इमारत को देखने में कैसे विफल रही? यह केवल नौसेना अधिकारियों की ओर से इंटेलिजेंस की विफलता मानी जा सकती है."

क्या है विवाद?

INS शिक्रा के कमांडिंग ऑफिसर ने एक याचिका दायर कर इस निर्माण परियोजना को रोकने की मांग की थी, जिसमें दावा किया गया था कि यह संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठान के लिए बड़ा सुरक्षा जोखिम है. हालांकि, कोर्ट ने नोट किया कि इस इमारत का निर्माण 2011 में शुरू हुआ था और 2024 तक इसकी 19 मंजिलें (लगभग 70 मीटर) बन चुकी थीं, तब जाकर नौसेना की नींद टूटी.

कोर्ट ने पूछा कि नौसेना केवल इसी एक इमारत का विरोध क्यों कर रही है, जबकि INS शिक्रा के पास कई अन्य रिहायशी ऊंची इमारतें पहले से मौजूद हैं. जब 2011 से निर्माण चल रहा था, तो नौसेना ने इतने सालों तक कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई?

डेवलपर की ओर से क्या दी गई सफाई?

नौसेना के वकील ने तर्क दिया कि अन्य इमारतें 2011 से पहले की हैं. 2011 में रक्षा मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत रक्षा प्रतिष्ठानों के पास ऊंची इमारतों के लिए NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) अनिवार्य कर दिया गया था.

डेवलपर की ओर से वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास ने दलील दी कि इमारत को 'कमेंसमेंट सर्टिफिकेट' मार्च 2011 में मिला था, जो रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना से महीनों पहले का है. इसलिए उन्हें किसी रक्षा NOC की जरूरत नहीं थी.

BMC अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन की चेतावनी

हाई कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि यह पाया गया कि BMC ने बिना जरूरी NOC के निर्माण की अनुमति देने में लापरवाही बरती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

निर्माण पर लगी रोक को नहीं बढ़ाएगा कोर्ट

अदालत ने निर्माण पर लगी अंतरिम रोक को बढ़ाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डेवलपर निर्धारित ऊंचाई (53.07 मीटर) से ऊपर का निर्माण अपने जोखिम पर करेगा. यदि भविष्य में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि NOC अनिवार्य थी, तो 53 मीटर से ऊपर की पूरी इमारत को गिराने का आदेश दिया जा सकता है. इस मामले की अंतिम सुनवाई 30 मार्च को तय की गई है.