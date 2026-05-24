'हमलोग एक ही स्कूल गए थे', पूजा हेगड़े संग दोस्ती पर वरुण धवन ने किया खुलासा
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Trailer Launch: वरुण धवन ने फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के ट्रेलर लॉन्च में कुछ किस्से शेयर किए. साथ ही बताया कि पूजा हेगड़े और वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे.
वरुण धवन की आने वाली कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का मजेदार ट्रेलर आज ही रिलीज हुआ हैं. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में पूरी टीम और स्टारकास्ट नजर आए, साथ ही उन्होंने फिल्म से जुड़े कई किस्सों को शेयर किया. इसी बीच वरुण धवन ने अपने और पूजा हेगड़े के बचपन की एक बात बताई, जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए और खुश भी हुए.
एक ही स्कूल जाते थे
ट्रेलर लॉन्च में वरुण ने सभी के सामने कहा, 'मुझे नहीं लगता किसी को ये बात पता है कि पूजा और मैं एक ही स्कूल जाते थे. हमलोग एक ही स्कूल गए थे. तब वो इस तरह से दिखती नहीं थी.' इसके बाद सभी जोर-जोर से हंसने लगते हैं. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा हैं.
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पूजा और वरुण का करियर
बता दें कि पूजा हेगड़े ने 2012 में तमिल फिल्म 'मुगामूडी' से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. कई तमिल फिल्मों करने के बाद उन्होंने 2016 में ऋतिक रोशन के साथ 'मोहनजोदारो' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा. अब वो साउथ और बॉलीवुड दोनों में अपने अभिनय से पहचान हासिल कर चुकी हैं. वहीं वरुण धवन ने भी 2012 में 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से करियर की शुरुआत की, जिसमें उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट नजर आए थे.
इस फिल्म से होगा क्लैश
वहीं बात करें फिल्म की, 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को थिएटर्स में रिलीज होगी. फिल्म में वरुण धवन, पूजा हेगड़े, मृणाल ठाकुर, राकेश बेदी, चंकी पांडे और मनीष पॉल जैसे शानदार कलाकार नजर आने वाले हैं. ट्रेलर रिलीज के बाद इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि फिल्म को साउथ सुपरस्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' से टक्कर मिलेगी, जो 4 जून को आ रही है.
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Source: IOCL