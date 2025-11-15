यूट्यूब की दुनिया में लिली सिंह का नाम काफी पॉपुलर है. अपने जबरदस्त टैलेंट और स्किल्स ने उन्होंने अलग मुकाम हासिल किया है. सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोविंग देखी जाती है. अब लिली सिंह के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि वो अपने नए पॉडकास्ट के लिए जल्द भारत पहुंचने वाली हैं. लिली सिंह के बारे में और भी ज्यादा जानकारी के लिए पढ़ें पूरी स्टोरी.

इंडिया में शूट करेंगी लिली सिंह अपना नया प्रोजेक्ट

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पॉपुलर यूट्यूबर और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर लिली सिंह अपना नया पॉडकास्ट 'शेम लेस विद लिली सिंह' इंडिया में शूट करने वाली हैं. रिपोर्ट में ये बताया गया कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों के कई बड़ी हस्तियां यूट्यूबर के इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने वाले हैं.

अभी तक उनके गेस्ट लिस्ट की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बाकी के हस्तियों से बात करने के पहले वो अनन्या पांडे,नीना गुप्ता,भूमि पेडनेकर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैसे स्टार्स संग अपने प्रोजेक्ट की बात डिस्कस कर चुकी हैं. न्यूज आउटलेट ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि लिली सिंह रविवार की सुबह इंडिया पहुंचेंगी और पूरे हफ्ते उनका शेड्यूल काफी बीजी होने वाला है.

कौन हैं लिली सिंह और कैसे वो हुईं इतनी फेमस

बता दें, लिली सिंह कनाडा बेस्ड एक इंडियन यूट्यूबर हैं. उनके पेरेंट्स पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले हैं. रिपोर्ट्स में बताया गया कि जब लिली सिंह डिप्रेशन से गुजर रही थीं तभी उन्हें यूट्यूब विडियोज बनाने का ख्याल आया और वो देसी पेरेंट्स पर विडियोज बनाने लगीं.

उनके कंटेंट को काफी पसंद किया जाने लगा और देखते ही देखते लिली सिंह चर्चित नामों में से एक बन गईं. इंस्टाग्राम पर हसीना के 13.6 मिलियन फॉलोवर्स हैं और यूट्यूब पर भी उनके सब्सक्राइबर्स की गिनती काफी तगड़ी है.

यूट्यूबर के साथ-साथ लिली सिंह को सिंगर के रूप में भी पहचान मिल चुकी है. इतना ही नहीं वो फैशन से रिलेटेड भी कई विडियोज शेयर करती रहती हैं.

अमेरिका के नाइट शो ने चमकाई किस्मत

2019 में अमेरिका के टीवी चैनल में लिली सिंह का नया शो रिलीज हुआ. अमेरिका में नाइट शोज का काफी प्रचलन है ऐसे में एक ब्राउन यानी इंडियन वुमन का नाइट शो होस्ट करना काफी बड़ी बात थी.

लिली सिंह ने अपने शो का नाम 'अ लिटल लेट विद लिली सिंह' रखा और इसमें हॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स भी शिरकत कर चुके हैं. अपने इस टॉक शो के जरिए यूट्यूबर ने कई जरूरी मुद्दों पर बात किया और दर्शकों की फेवरेट बन गईं.